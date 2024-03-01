***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %51, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %49 oranında pay sahibi olduğu A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. tarafından alınan 01.03.2024 tarih ve 2024/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılacak •İnegöl Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesi, •Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesi ve •Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesine katılmak için 01.03.2024 (bugün) tarihinde EPDK'ya yeterlilik başvurusunda bulunulduğu hususu Şirketimize bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253419BIST