***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesine %70 oranında iştirak edilen AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'ne (Dünya Katılım Bankası, Banka) ilişkin olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Banka Yönetim Kurulu'nca Dünya Katılım Bankası'nın 3.000.000.000 TL olan sermayesinin 6.000.000.000 TL olarak belirlenmesi ve sermaye artırımı dolayısıyla ana sözleşmesinin 7 nci maddesinin yönetim kurulu kararındaki tadil metni uyarınca değiştirilmesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri açısından bir sakınca bulunmadığı hususu Şirketimize bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255855BIST