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***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.06.2023 13:21
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin


***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı İhraç Belgesi ve Hak Kullanım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.01.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 208.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.600.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAHLA00027 33.700.000 387.550.000,000 1150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAHLA00027 Nâma
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 174.300.000 2.004.450.000,000 1150,00000 B Grubu B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 208.000.000 2.392.000.000,000 1150,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 06.06.2023

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 2.392.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 01.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 08.06.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 07.06.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 208.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, emisyon primi hesabından karşılanmak suretiyle 2.392.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak 2.600.000.000 TL'na yükseltilmesi ile ilgili olarak İhraç Belgesinin onaylanmasına ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve SPK'nın 01/06/2023 tarih ve 2023/29 sayılı Bülteni'nde yayımlanmış olup Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 06.06.2023 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156019


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