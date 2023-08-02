***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.08.2023 18:31
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama TRY 421250000 TRY 16,20 İmtiyaz Var İşlem Görmüyor
B Hamiline TRY 2178750000 TRY 83,80 İmtiyaz Yok İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ENERYA ENERJİ A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 120000000 119639926 TRY 99,70
ENERYA DENİZLİ GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 3600000 32399964 TRY 90
ENERYA AYDIN GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 30000000 26999880 TRY 90
ENERYA ANTALYA GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 60000000 53999940 TRY 90
ENERYA ERZİNCAN GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 9000000 8099991 TRY 90
ENERYA KONYA GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 10000000 7563594 TRY 75,64
ENERYA EREĞLİ GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 10000000 8997486 TRY 89,97
ENERYA KAPADOKYA GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 14000000 8819986 TRY 63
ENERYA KARAMAN GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 8000000 7200000 TRY 90
ENERYA AKSARAY GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 6000000 5397000 TRY 89,95
AHL AHLATCI FİNANSAL YÖNETİM A.Ş. Finansal Hizmetler 100000000 70000000 TRY 70
AHL DOĞALGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Doğalgaz Dağıtımı ve Toptan Satışı 20500000 10500000 TRY 51,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179999
BIST