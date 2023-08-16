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***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.08.2023 19:32
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET AHLATCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 29.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
AHMET EMİN AHLATCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 29.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
ATEŞ AHLATCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
KASIM KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
TUNCAY KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ALİ İHSAN SILKIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.01.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
GÜLTEKİN ÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 29.01.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
RAMAZAN TUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 22.06.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186189


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