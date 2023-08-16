***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet AHLATCI 1086750000 TRY 41,80Ahmet Emin AHLATCI 339609375 TRY 13,06Ateş AHLATCI 339609375 TRY 13,06Yağmur AHLATCI YİĞİTTAŞÇI 97031250 TRY 3,73Güner Sibel AHLATCI 77625000 TRY 2,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186201BIST