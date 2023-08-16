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***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.08.2023 20:02
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet AHLATCI 1086750000 TRY 41,80
Ahmet Emin AHLATCI 339609375 TRY 13,06
Ateş AHLATCI 339609375 TRY 13,06
Yağmur AHLATCI YİĞİTTAŞÇI 97031250 TRY 3,73
Güner Sibel AHLATCI 77625000 TRY 2,99




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186201


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 146,30 30.955.469 % 10,00  
DIRIT 7,81 1.857.585 % 10,00  
ISKPL 9,68 146.559.112 % 10,00  
ULUFA 9,79 149.592.234 % 10,00  
KMPUR 83,05 971.081.908 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0722 27,0785 % 0,08  
Euro 29,4648 29,4781 % -0,10  
Sterlin 34,4022 34,5747 % 0,48  
Frank 30,6923 30,8771 % 0,13  
Riyal 7,1971 7,2332 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 -6,91  
Altın Gr. 1.650 1.651 -2,87  
Cumhuriyet 11.338 11.509 -7,00  
Tam 11.049 11.136 -48,00  
Yarım 5.541 5.594 -24,00  
Çeyrek 2.762 2.797 -12,00  
Gümüş.Ons 22,46 22,48 -0,04  
Gümüş Gr. 19,58 19,59 0,01  
B. Petrol 83,39 83,39 -1,50  
Seans Raporu 18:05
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