AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.05.2022 12:34
AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:126/C Blok Özsezen İş Merkezi 34394 Şişli-İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:126/C Blok Özsezen İş Merkezi 34394 Şişli-İstanbul 03122230368 02122727171
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET ALİ SOYALP 22125 TRY 44,25
AHMET AKER 22125 TRY 44,25
AHMET MURAT YILDIZ 1750 TRY 3,5
BARIŞ AYHOPA 500 TRY 1
MUSTAFA BERBER 500 TRY 1
CELAL ÖZKAN 500 TRY 1
KAMİL AY 1000 TRY 2
TUBA ETLİÇ 1000 TRY 2
AHMET ARSLAN 500 TRY 1
TOPLAM 50000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MEHMET ALİ SOYALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 44.25
AHMET AKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 44.25
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
AHMET AKER
MEHMET ALİ SOYALP
MUSTAFA BERBER
AHMET MURAT YILDIZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030804
BIST
13:272.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,18
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.408
En Düşük
2.385
13:2715,9439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0418
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
13:2716,7876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0304
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
13:27933,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,77
|Açılış
|: 933,17
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler13:27
|ORCAY
|21,90
|86.258.911
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.753.763
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.622.811
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.100.131
|% 9,93
|
|MANAS
|25,58
|42.684.146
|% 7,93
|
|UFUK
|37,02
|1.041.745
|% -8,55
|
|OYAYO
|8,29
|3.855.877
|% -5,90
|
|YBTAS
|19.100,00
|57.300
|% -5,51
|
|EPLAS
|16,23
|13.933.168
|% -4,75
|
|SMRTG
|23,76
|96.210.832
|% -4,73
|
|THYAO
|41,94
|2.312.414.895
|% -0,33
|
|SISE
|20,02
|927.613.044
|% 0,55
|
|GARAN
|15,04
|752.564.485
|% 0,47
|
|SAHOL
|19,63
|692.186.586
|% 1,08
|
|YKBNK
|4,32
|609.796.718
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,65
|417.691.575
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,32
|609.796.718
|% 1,41
|
|SKBNK
|1,17
|106.770.177
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,00
|544.097.372
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,74
|206.391.246
|% 0,54
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9411
|15,9439
|% 0,26
|
|Euro
|16,7800
|16,7876
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,7502
|19,8493
|% -0,33
|
|Frank
|15,9519
|16,0480
|% 0,05
|
|Riyal
|4,2397
|4,2610
|% 0,28
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,37
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,71
|
|Cumhuriyet
|6.215
|6.309
|51,00
|
|Tam
|6.186
|6.345
|53,47
|
|Yarım
|2.990
|3.069
|25,86
|
|Çeyrek
|1.500
|1.535
|12,94
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,07
|