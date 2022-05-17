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AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.05.2022 12:34
AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:126/C Blok Özsezen İş Merkezi 34394 Şişli-İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:126/C Blok Özsezen İş Merkezi 34394 Şişli-İstanbul 03122230368 02122727171

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET ALİ SOYALP 22125 TRY 44,25
AHMET AKER 22125 TRY 44,25
AHMET MURAT YILDIZ 1750 TRY 3,5
BARIŞ AYHOPA 500 TRY 1
MUSTAFA BERBER 500 TRY 1
CELAL ÖZKAN 500 TRY 1
KAMİL AY 1000 TRY 2
TUBA ETLİÇ 1000 TRY 2
AHMET ARSLAN 500 TRY 1
TOPLAM 50000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MEHMET ALİ SOYALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 44.25
AHMET AKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 44.25

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
AHMET AKER
MEHMET ALİ SOYALP
MUSTAFA BERBER
AHMET MURAT YILDIZ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030804


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IMASM 42,64 6.622.811 % 9,95  
LIDFA 6,09 10.100.131 % 9,93  
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Altın Gr. 933 933 4,71  
Cumhuriyet 6.215 6.309 51,00  
Tam 6.186 6.345 53,47  
Yarım 2.990 3.069 25,86  
Çeyrek 1.500 1.535 12,94  
Gümüş.Ons 21,71 21,74 0,09  
Gümüş Gr. 11,14 11,15 0,07  
B. Petrol 113 113 1,07  
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