AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:126/C Blok Özsezen İş Merkezi 34394 Şişli-İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEsentepe Mah. Büyükdere Cad. No:126/C Blok Özsezen İş Merkezi 34394 Şişli-İstanbul 03122230368 02122727171Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)MEHMET ALİ SOYALP 22125 TRY 44,25AHMET AKER 22125 TRY 44,25AHMET MURAT YILDIZ 1750 TRY 3,5BARIŞ AYHOPA 500 TRY 1MUSTAFA BERBER 500 TRY 1CELAL ÖZKAN 500 TRY 1KAMİL AY 1000 TRY 2TUBA ETLİÇ 1000 TRY 2AHMET ARSLAN 500 TRY 1TOPLAM 50000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)MEHMET ALİ SOYALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 44.25AHMET AKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 44.25Sorumlu OrtaklarAdı-SoyadıAHMET AKERMEHMET ALİ SOYALPMUSTAFA BERBERAHMET MURAT YILDIZhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030804BIST