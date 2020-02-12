GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.02.2020 16:00
GÜNCEL HABERLER


22125 TRY 44,25
AHMET BULANIK 22125 TRY 44,25
AHMET MURAT YILDIZ 1750 TRY 3,5
HASAN KAVAL 500 TRY 1
ZEKİ YANIK 500 TRY 1
HAYREDDİN ERDEM 500 TRY 1
ABDÜLKADİR AYDIN 500 TRY 1
ATİLLA BAĞRIAÇIK 500 TRY 1
SERDAR GÜMÜŞAY 500 TRY 1
MAHMUT TALAY 500 TRY 1
CELAL ÖZKAN 500 TRY 1
TOPLAM 50000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MEHMET ALİ SOYALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 44.25
AHMET BULANIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 44.25

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
HASAN KAVAL
ZEKİ YANIK
AHMET MURAT YILDIZ
HAYREDDİN ERDEM
ATİLLA BAĞRIAÇIK
SERDAR GÜMÜŞAY
MUSTAFA BERBER
ERHAN MİDİLİÇ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818603


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05120.049
Değişim :  0,21% |  250,92
Açılış :  119.940  
Önceki Kapanış :  119.798  
En Yüksek
121.370 En Düşük
119.229
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 13,17 163.137.117 % 19,95  
HUBVC 44,90 11.722.773 % 15,31  
GYHOL 29,44 4.998.114 % 15,00  
OZBAL 2,61 31.364.144 % 14,98  
SNPAM 8,23 2.266.023 % 14,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8288 7,8680 % 0,71  
Frank 6,1677 6,2048 % 0,38  
Riyal 1,6092 1,6173 % 0,60  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.569 1.569 0,24  
Altın Gr. 305 305 1,99  
Cumhuriyet 2.016 2.047 1,00  
Tam 2.007 2.058 0,19  
Yarım 970 995 0,09  
Çeyrek 487 498 0,04  
Gümüş.Ons 17,51 17,55 -0,13  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,00  
B. Petrol 55,91 55,91 1,90  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru