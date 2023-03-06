***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.03.2023 13:41
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 tarihli kararı ile Bankamızın 2023 yılında bağımsız denetimini yapmak üzere "Yetkili Kuruluş" olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketinin seçilmesine ve söz konusu seçimin Genel Kurul Toplantısında Banka'nın ortaklarının onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120357
BIST
14:245.330
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 117,46
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.334
En Düşük
5.222
14:2418,9011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 19,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:2420,1003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:241.123,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.123,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.129,64
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:24
|BVSAN
|46,20
|57.352.891
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.353.952
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.844.129
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.695.054
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,30
|407.275.581
|% -9,99
|
|GWIND
|17,84
|45.493.111
|% -4,85
|
|KGYO
|31,58
|24.546.824
|% -4,30
|
|SELGD
|6,70
|4.060.489
|% -4,15
|
|KMPUR
|110,70
|219.299.863
|% -3,40
|
|EREGL
|43,76
|4.749.009.353
|% -0,50
|
|TUPRS
|626,00
|2.159.607.674
|% 2,54
|
|KRDMD
|20,72
|2.147.522.873
|% -1,43
|
|AKBNK
|18,11
|2.145.625.418
|% 4,02
|
|THYAO
|140,70
|2.131.887.072
|% 1,44
|
|YKBNK
|10,28
|1.875.787.736
|% 4,26
|
|EKGYO
|8,23
|1.237.004.806
|% 1,73
|
|AKBNK
|18,11
|2.145.625.418
|% 4,02
|
|ISCTR
|12,44
|1.433.216.883
|% 5,51
|
|EREGL
|43,76
|4.749.009.353
|% -0,50
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8981
|18,9011
|% 0,06
|
|Euro
|20,0952
|20,1003
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6297
|22,7432
|% -0,24
|
|Frank
|20,1323
|20,2536
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0203
|5,0455
|% 0,05
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,04
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.125
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|7.602
|7.716
|-12,00
|
|Tam
|7.640
|7.687
|44,00
|
|Yarım
|3.733
|3.762
|22,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.881
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,12
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|-1,29
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:39ISSEN
Yüzde 6.00 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 263 adet işlem
-
14:38MEPET
Yüzde 9.30 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 480, 777 adet işlem
-
14:37ASTOR
Yüzde 9.18 oranında artışla 44.00 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 603, 222 adet işlem
-
14:36XU100
Endeks 5, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 47, 539.00 milyon TL de
-
14:36NTGAZ
Yüzde 5.24 oranında artışla 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 807 adet işlem