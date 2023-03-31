***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 15:08
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.03.2023
Tescil Tarihi
31.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.03.2023 / 10802
Açıklamalar
Bankamızın 28.03.2023 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Bankamızın 2023 yılı denetimini gerçekleştirmek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 31.03.2023 tarihinde tescil ve T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31.03.2023 / 10802 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130223
BIST
17:284.826
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
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|Açılış
|: 4.876
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|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:26
|EKSUN
|86,50
|43.899.183
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|63.972.500
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.037.588
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.642
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.459.567.295
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.144.571.541
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|667.799.846
|% -9,97
|
|ASTOR
|52,60
|2.511.834.075
|% -1,87
|
|AKFYE
|17,10
|2.459.567.295
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,44
|2.387.925.938
|% 2,39
|
|TUPRS
|529,00
|2.203.195.671
|% -1,86
|
|EREGL
|35,48
|1.889.819.666
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,52
|744.837.310
|% 7,69
|
|ALBRK
|2,88
|433.572.347
|% 2,49
|
|AKFYE
|17,10
|2.459.567.295
|% -10,00
|
|ISCTR
|13,09
|1.808.474.036
|% -3,18
|
|KOZAL
|21,44
|2.387.925.938
|% 2,39
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1805
|19,1869
|% 0,10
|
|Euro
|20,8896
|20,9020
|% -0,17
|
|Sterlin
|23,6774
|23,7961
|% -0,00
|
|Frank
|20,9470
|21,0732
|% 0,20
|
|Riyal
|5,0946
|5,1202
|% 0,06
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,88
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.220
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.230
|8.320
|2,00
|
|Yarım
|4.034
|4.071
|1,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,78
|0,04
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|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,68
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