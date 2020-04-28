***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.809.089 43.809.089TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 -91.412Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 -91.412Yeni Bakiye4.000.000 1.700.000 0 1.894.886 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.717.677 43.717.677Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -11.082 113.282 107.317 -867.917 86.254 0 0 1.412.532 840.386 840.386Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 3.005.742İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.194.886 -178.102 1.649.897 2.118.972 -1.838.283 -1.311.085 39.354.663 0 1.310.047 53.901.623 53.901.623Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER146.135.044 483.293.248 629.428.292 160.597.907 479.564.186 640.162.093GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2, 3) 19.679.218 24.110.200 43.789.418 19.912.014 23.535.399 43.447.413Teminat Mektupları16.741.631 15.069.934 31.811.565 16.956.203 14.167.206 31.123.409Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler273.837 1.531.932 1.805.769 282.800 1.422.854 1.705.654Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 2.264.032 2.264.032 0 2.221.818 2.221.818Diğer Teminat Mektupları16.467.794 11.273.970 27.741.764 16.673.403 10.522.534 27.195.937Banka Kredileri0 54.751 54.751 0 50.678 50.678İthalat Kabul Kredileri0 54.751 54.751 0 50.678 50.678Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler13.336 4.485.832 4.499.168 8.409 4.358.456 4.366.865Belgeli Akreditifler13.336 3.754.670 3.768.006 8.409 3.685.663 3.694.072Diğer Akreditifler0 731.162 731.162 0 672.793 672.793Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0