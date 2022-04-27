***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 26 0 541.111 -1.948.603 116.985 0 0 2.028.142 737.661 7 737.668Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 1.901 0 0 0 0 0 0 0 0 1.901 0 1.901Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -6.259.625 -626.080 0 -626.080Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -5.633.545 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.018.435 -236.448 9.582 5.281.939 -1.481.444 -2.446.543 45.924.050 419.031 2.028.142 63.037.357 189 63.037.546Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.997.829 -363.456 9.582 9.878.486 -1.803.369 -3.779.892 45.953.298 419.031 12.127.191 75.959.313 0 75.959.313TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.997.829 -363.456 9.582 9.878.486 -1.803.369 -3.779.892 45.953.298 419.031 12.127.191 75.959.313 0 75.959.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -1.570 390 0 1.068.970 6.093.590 713.054 0 0 8.049.258 15.923.692 0 15.923.692Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223.933 -223.933 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930.220 -14.629 -12.127.191 -1.211.600 0 -1.211.600Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.211.600 -1.211.600 0 -1.211.600Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930.220 -14.629 -10.915.591 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.996.259 -363.066 9.582 10.947.456 4.290.221 -3.066.838 57.107.451 180.469 8.049.258 90.671.405 0 90.671.405Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER381.289.619 983.608.631 1.364.898.250 335.848.176 890.327.061 1.226.175.237GARANTİ VE KEFALETLER(III) 40.237.524 65.565.495 105.803.019 32.763.085 55.573.031 88.336.116Teminat Mektupları31.560.929 38.389.513 69.950.442 26.591.294 31.957.346 58.548.640Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.210.588 4.399.497 5.610.085 1.155.719 3.175.131 4.330.850Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 2.572.799 2.572.799 0 2.607.611 2.607.611Diğer Teminat Mektupları30.350.341 31.417.217 61.767.558 25.435.575 26.174.604 51.610.179Banka Kredileri0 265.566 265.566 0 159.525 159.525İthalat Kabul Kredileri0 265.566 265.566 0 159.525 159.525Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler41.838 17.422.541 17.464.379 49.289 15.121.137 15.170.426Belgeli Akreditifler41.838 16.042.175 16.084.013 49.289 13.538.638 13.587.927Diğer Akreditifler0 1.380.366 1.380.366 0 1.582.499 1.582.499Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 20.990 20.990 0 23.003 23.003Diğer Garantilerimizden1.354.342 9.450.887 10.805.229 100.457 8.295.370 8.395.827Diğer Kefaletlerimizden7.280.415 15.998 7.296.413 6.022.045 16.650 6.038.695TAAHHÜTLER(III) 72.425.561 28.763.677 101.189.238 68.584.861 21.771.973 90.356.834Cayılamaz Taahhütler70.800.290 27.225.079 98.025.369 66.901.506 20.434.428 87.335.934Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.321.248 18.750.674 21.071.922 7.164.528 14.387.946 21.552.474Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri15.217.154 8.468.985 23.686.139 13.266.649 6.041.228 19.307.877Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.415.370 0 4.415.370 3.394.242 0 3.394.242İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri5.799 0 5.799 5.934 0 5.934Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri39.271.478 0 39.271.478 34.314.098 0 34.314.098Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri128.126 0 128.126 130.112 0 130.112Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler9.441.115 5.420 9.446.535 8.625.943 5.254 8.631.197Cayılabilir Taahhütler1.625.271 1.538.598 3.163.869 1.683.355 1.337.545 3.020.900Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.277.794 0 1.277.794 1.364.856 0 1.364.856Diğer Cayılabilir Taahhütler347.477 1.538.598 1.886.075 318.499 1.337.545 1.656.044TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR268.626.534 889.279.459 1.157.905.993 234.500.230 812.982.057 1.047.482.287Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar41.554.719 135.193.291 176.748.010 38.163.770 122.991.616 161.155.386Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.127.901 64.104.608 66.232.509 2.471.040 56.739.869 59.210.909Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler39.426.818 71.088.683 110.515.501 35.692.730 66.251.747 101.944.477Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler227.071.815 754.086.168 981.157.983 196.336.460 689.990.441 886.326.901Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri18.134.487 39.648.584 57.783.071 15.801.559 38.750.364 54.551.923Vadeli Döviz Alım İşlemleri18.006.426 10.772.586 28.779.012 15.557.894 10.535.813 26.093.707Vadeli Döviz Satım İşlemleri128.061 28.875.998 29.004.059 243.665 28.214.551 28.458.216Para ve Faiz Swap İşlemleri179.177.015 573.403.795 752.580.810 161.801.483 543.959.385 705.760.868Swap Para Alım İşlemleri18.529.153 201.230.728 219.759.881 15.706.203 196.139.083 211.845.286Swap Para Satım İşlemleri89.731.610 156.398.455 246.130.065 87.850.694 138.975.680 226.826.374Swap Faiz Alım İşlemleri35.458.126 107.887.306 143.345.432 29.122.293 104.422.311 133.544.604Swap Faiz Satım İşlemleri35.458.126 107.887.306 143.345.432 29.122.293 104.422.311 133.544.604Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları16.203.235 54.541.666 70.744.901 10.342.841 43.949.193 54.292.034Para Alım Opsiyonları6.158.856 11.558.575 17.717.431 6.157.981 6.456.188 12.614.169Para Satım Opsiyonları3.830.039 14.400.691 18.230.730 3.577.964 10.137.361 13.715.325Faiz Alım Opsiyonları0 14.291.200 14.291.200 0 13.677.822 13.677.822Faiz Satım Opsiyonları0 14.291.200 14.291.200 0 13.677.822 13.677.822Menkul Değerler Alım Opsiyonları8.142 0 8.142 19.962 0 19.962Menkul Değerler Satım Opsiyonları6.206.198 0 6.206.198 586.934 0 586.934Futures Para İşlemleri13.365.406 13.017.915 26.383.321 8.206.775 8.114.789 16.321.564Futures Para Alım İşlemleri12.577.121 690.813 13.267.934 8.206.775 0 8.206.775Futures Para Satım İşlemleri788.285 12.327.102 13.115.387 0 8.114.789 8.114.789Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer191.672 73.474.208 73.665.880 183.802 55.216.710 55.400.512EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.236.817.344 860.989.822 2.097.807.166 1.097.960.080 807.574.292 1.905.534.372EMANET KIYMETLER93.172.146 103.562.644 196.734.790 91.801.403 87.054.819 178.856.222Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları18.285.695 9.235.054 27.520.749 17.288.136 6.693.055 23.981.191Emanete Alınan Menkul Değerler22.783.825 20.936.567 43.720.392 24.979.275 19.165.189 44.144.464Tahsile Alınan Çekler43.704.357 10.251.212 53.955.569 41.556.021 8.993.088 50.549.109Tahsile Alınan Ticari Senetler8.016.042 10.154.887 18.170.929 7.595.783 10.212.171 17.807.954Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler382.227 52.984.924 53.367.151 382.188 41.991.316 42.373.504Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER315.071.289 233.257.720 548.329.009 262.975.066 227.759.703 490.734.769Menkul Kıymetler819.228 5.272.312 6.091.540 449.676 4.510.927 4.960.603Teminat Senetleri857.775 1.607.713 2.465.488 797.853 1.391.005 2.188.858Emtia360.008 480.621 840.629 347.908 305.712 653.620Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul203.714.193 170.779.500 374.493.693 182.144.809 170.646.985 352.791.794Diğer Rehinli Kıymetler109.320.085 55.117.574 164.437.659 79.234.820 50.905.074 130.139.894Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER828.573.909 524.169.458 1.352.743.367 743.183.611 492.759.770 1.235.943.381BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.618.106.963 1.844.598.453 3.462.705.416 1.433.808.256 1.697.901.353 3.131.709.609Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.653.357 2.909.696Alınan Faizler17.456.325 8.964.507Ödenen Faizler-8.140.515 -5.341.362Alınan Temettüler28.902 5.394Alınan Ücret ve Komisyonlar2.666.375 1.762.435Elde Edilen Diğer Kazançlar-4.294.393 -577.386Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar915.988 788.367Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.486.846 -865.043Ödenen Vergiler-316.935 -1.024.471Diğer-1.175.544 -802.745Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.263.300 12.651.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış6.055.535 -1.147.486Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış2.982.525 -2.489.614Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-64.470.644 -19.413.347Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-25.590.297 1.062.492Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)799.308 -1.762.799Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)59.860.053 19.141.027Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)5.509.545 3.613.256Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)17.117.275 13.647.571Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.916.657 15.560.796YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-9.251.633 -6.064.447İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-568.194 -88.242Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller16.337 36.420Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-21.097.841 -9.080.724Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar11.594.110 5.093.013Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-8.306.658 -3.695.965Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.445.910 3.596.755Diğer6.664.703 -1.925.704FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-7.762.584 259.968Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.637.259 9.016.203Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-11.801.176 -8.055.130İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-514.768 -626.080Kiralamaya İlişkin Ödemeler-83.899 -75.025Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi4.383.283 1.007.748Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-4.714.277 10.764.065Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar48.616.116 13.495.306Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar43.901.839 24.259.371Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)8.049.258 2.028.149DİĞER KAPSAMLI GELİRLER7.874.434 -1.290.481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.180 26Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-3.535 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)488 33Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.867 -7Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar7.875.614 -1.290.507Yabancı Para Çevrim Farkları1.068.970 541.111Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri7.612.325 -2.446.905Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.846.877 659.664Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-943.442 -513.431Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.709.116 469.054TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.923.692 737.668Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)91.842.297 220.688.607 312.530.904 93.693.309 215.419.445 309.112.754Nakit ve Nakit Benzerleri12.075.836 134.239.578 146.315.414 14.832.928 133.372.157 148.205.085Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 10.636.852 85.483.390 96.120.242 11.895.572 79.991.200 91.886.772Bankalar(I-d) 47.664 48.756.905 48.804.569 88.953 53.381.733 53.470.686Para Piyasalarından Alacaklar1.391.379 0 1.391.379 2.848.612 0 2.848.612Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-59 -717 -776 -209 -776 -985Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 2.547.065 930.081 3.477.146 2.449.329 8.360.046 10.809.375Devlet Borçlanma Senetleri191.733 199.394 391.127 241.562 337.168 578.730Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler919.495 317.466 1.236.961 791.398 282.498 1.073.896Diğer Finansal Varlıklar1.435.837 413.221 1.849.058 1.416.369 7.740.380 9.156.749Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 41.985.347 74.024.977 116.010.324 35.882.021 64.429.401 100.311.422Devlet Borçlanma Senetleri40.795.013 51.989.415 92.784.428 34.746.069 43.909.234 78.655.303Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.770 109 15.879 15.770 109 15.879Diğer Finansal Varlıklar1.174.564 22.035.453 23.210.017 1.120.182 20.520.058 21.640.240Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 35.234.049 11.493.971 46.728.020 40.529.031 9.257.841 49.786.872Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı19.749.229 10.658.452 30.407.681 27.285.795 9.068.516 36.354.311Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı15.484.820 835.519 16.320.339 13.243.236 189.325 13.432.561İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)317.597.485 195.703.529 513.301.014 265.854.861 172.485.499 438.340.360Krediler(I-f) 279.560.898 182.804.924 462.365.822 236.628.155 160.122.040 396.750.195Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 2.185.527 6.761.066 8.946.593 1.921.249 6.116.852 8.038.101Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 51.695.949 10.483.716 62.179.665 42.169.862 10.415.698 52.585.560Devlet Borçlanma Senetleri51.695.949 9.421.581 61.117.530 42.169.862 9.446.135 51.615.997Diğer Finansal Varlıklar0 1.062.135 1.062.135 0 969.563 969.563Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-15.844.889 -4.346.177 -20.191.066 -14.864.405 -4.169.091 -19.033.496SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-o) 210.300 0 210.300 232.296 0 232.296Satış Amaçlı210.300 0 210.300 232.296 0 232.296Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI18.129 0 18.129 18.129 0 18.129İştirakler (Net)(I-h) 18.129 0 18.129 18.129 0 18.129Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler18.129 0 18.129 18.129 0 18.129Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.077.942 77.449 6.155.391 5.821.035 73.801 5.894.836MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.592.279 13.637 1.605.916 1.485.784 13.818 1.499.602Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.592.279 13.637 1.605.916 1.485.784 13.818 1.499.602YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 162.141 162.141 0 124.001 124.001ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 6.399.946 0 6.399.946 78.560 73.610 152.170DİĞER AKTİFLER (Net)(I-p) 8.172.273 1.927.234 10.099.507 6.225.787 1.198.395 7.424.182VARLIKLAR TOPLAMI431.910.651 418.572.597 850.483.248 373.409.761 389.388.569 762.798.330YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 197.767.379 317.213.334 514.980.713 151.449.396 302.101.183 453.550.579ALINAN KREDİLER(II-c) 854.509 64.516.995 65.371.504 676.304 59.296.736 59.973.040PARA PİYASALARINA BORÇLAR36.450.762 31.497.776 67.948.538 35.756.717 28.880.744 64.637.461İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 5.746.016 22.673.869 28.419.885 9.452.458 20.830.603 30.283.061Bonolar3.108.251 0 3.108.251 7.058.313 0 7.058.313Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.637.765 22.673.869 25.311.634 2.394.145 20.830.603 23.224.748FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 16.025.673 2.990.885 19.016.558 22.005.962 3.676.720 25.682.682Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı15.832.281 2.990.884 18.823.165 21.729.706 3.463.705 25.193.411Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı193.392 1 193.393 276.256 213.015 489.271FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 565.122 56.665 621.787 537.500 52.860 590.360KARŞILIKLAR(II-h) 3.430.163 393.252 3.823.415 3.183.878 173.415 3.357.293Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı874.095 3.821 877.916 773.481 3.268 776.749Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.556.068 389.431 2.945.499 2.410.397 170.147 2.580.544CARİ VERGİ BORCU(II-i) 11.321.787 113.577 11.435.364 2.143.416 261.075 2.404.491ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 155 380.305 380.460 171.474 282.831 454.305SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 13.380.820 13.380.820 0 18.725.534 18.725.534Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 13.380.820 13.380.820 0 18.725.534 18.725.534DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 15.689.774 18.743.025 34.432.799 12.692.318 14.487.893 27.180.211ÖZKAYNAKLAR(II-k) 99.620.568 -8.949.163 90.671.405 84.846.514 -8.887.201 75.959.313Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000Sermaye Yedekleri5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.626.076 16.699 2.642.775 2.627.256 16.699 2.643.955Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler21.136.701 -8.965.862 12.170.839 13.199.125 -8.903.900 4.295.225Kar Yedekleri57.107.451 0 57.107.451 45.953.298 0 45.953.298Yasal Yedekler2.058.326 0 2.058.326 1.933.583 0 1.933.583Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler54.898.246 0 54.898.246 43.869.490 0 43.869.490Diğer Kar Yedekleri150.879 0 150.879 150.225 0 150.225Kar veya Zarar8.229.727 0 8.229.727 12.546.222 0 12.546.222Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı180.469 0 180.469 419.031 0 419.031Dönem Net Kâr veya Zararı8.049.258 0 8.049.258 12.127.191 0 12.127.191Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI387.471.908 463.011.340 850.483.248 322.915.937 439.882.393 762.798.330Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 20.609.134 9.762.643Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 12.629.012 7.075.320Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler241.176 129.025Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 20.015 48.191Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler82.179 68.051Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 7.372.387 2.283.777Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar24.276 4.962Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.263.268 1.203.625İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler4.084.843 1.075.190Finansal Kiralama Faiz Gelirleri209.705 120.020Diğer Faiz Gelirleri54.660 38.259FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -9.050.339 -5.569.920Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -6.170.102 -3.732.097Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -437.301 -260.369Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.219.969 -1.016.564İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -959.995 -533.954Kiralama Faiz Giderleri-23.716 -21.468Diğer Faiz Giderleri-239.256 -5.468NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ11.558.795 4.192.723NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.047.984 1.461.662Alınan Ücret ve Komisyonlar2.655.774 1.764.602Gayri Nakdi Kredilerden207.489 144.022Diğer2.448.285 1.620.580Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-607.790 -302.940Gayri Nakdi Kredilere-1.290 -1.018Diğer-606.500 -301.922TEMETTÜ GELİRLERİ28.902 5.394TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) 3.564.078 620.353Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)355.093 167.342Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-4.579.993 5.811.492Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)7.788.978 -5.358.481DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 908.141 762.526FAALİYET BRÜT KÂRI18.107.900 7.042.658BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -1.910.915 -1.195.058DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-1.932.327 -1.203.665PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.372.077 -809.877DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -2.228.286 -1.277.195NET FAALİYET KARI (ZARARI)10.664.295 2.556.863BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.664.295 2.556.863SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-h) -2.615.037 -528.714Cari Vergi Karşılığı-10.656.105 -99.093Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-506.995 -851.533Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi8.548.063 421.912SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)8.049.258 2.028.149DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI8.049.258 2.028.149Grubun Karı (Zararı)8.049.258 2.028.142Azınlık Payları Karı (Zararı)(IV-g) 0 7Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01548000 0,00390000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024363BIST