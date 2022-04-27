***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.04.2022 18:10
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 26 0 541.111 -1.948.603 116.985 0 0 2.028.142 737.661 7 737.668
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 1.901 0 0 0 0 0 0 0 0 1.901 0 1.901
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -6.259.625 -626.080 0 -626.080
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -5.633.545 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.018.435 -236.448 9.582 5.281.939 -1.481.444 -2.446.543 45.924.050 419.031 2.028.142 63.037.357 189 63.037.546
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.997.829 -363.456 9.582 9.878.486 -1.803.369 -3.779.892 45.953.298 419.031 12.127.191 75.959.313 0 75.959.313
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.997.829 -363.456 9.582 9.878.486 -1.803.369 -3.779.892 45.953.298 419.031 12.127.191 75.959.313 0 75.959.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.570 390 0 1.068.970 6.093.590 713.054 0 0 8.049.258 15.923.692 0 15.923.692
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223.933 -223.933 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930.220 -14.629 -12.127.191 -1.211.600 0 -1.211.600
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.211.600 -1.211.600 0 -1.211.600
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930.220 -14.629 -10.915.591 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.996.259 -363.066 9.582 10.947.456 4.290.221 -3.066.838 57.107.451 180.469 8.049.258 90.671.405 0 90.671.405
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
381.289.619 983.608.631 1.364.898.250 335.848.176 890.327.061 1.226.175.237
GARANTİ VE KEFALETLER
(III) 40.237.524 65.565.495 105.803.019 32.763.085 55.573.031 88.336.116
Teminat Mektupları
31.560.929 38.389.513 69.950.442 26.591.294 31.957.346 58.548.640
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.210.588 4.399.497 5.610.085 1.155.719 3.175.131 4.330.850
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.572.799 2.572.799 0 2.607.611 2.607.611
Diğer Teminat Mektupları
30.350.341 31.417.217 61.767.558 25.435.575 26.174.604 51.610.179
Banka Kredileri
0 265.566 265.566 0 159.525 159.525
İthalat Kabul Kredileri
0 265.566 265.566 0 159.525 159.525
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
41.838 17.422.541 17.464.379 49.289 15.121.137 15.170.426
Belgeli Akreditifler
41.838 16.042.175 16.084.013 49.289 13.538.638 13.587.927
Diğer Akreditifler
0 1.380.366 1.380.366 0 1.582.499 1.582.499
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 20.990 20.990 0 23.003 23.003
Diğer Garantilerimizden
1.354.342 9.450.887 10.805.229 100.457 8.295.370 8.395.827
Diğer Kefaletlerimizden
7.280.415 15.998 7.296.413 6.022.045 16.650 6.038.695
TAAHHÜTLER
(III) 72.425.561 28.763.677 101.189.238 68.584.861 21.771.973 90.356.834
Cayılamaz Taahhütler
70.800.290 27.225.079 98.025.369 66.901.506 20.434.428 87.335.934
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.321.248 18.750.674 21.071.922 7.164.528 14.387.946 21.552.474
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
15.217.154 8.468.985 23.686.139 13.266.649 6.041.228 19.307.877
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.415.370 0 4.415.370 3.394.242 0 3.394.242
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.799 0 5.799 5.934 0 5.934
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
39.271.478 0 39.271.478 34.314.098 0 34.314.098
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
128.126 0 128.126 130.112 0 130.112
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
9.441.115 5.420 9.446.535 8.625.943 5.254 8.631.197
Cayılabilir Taahhütler
1.625.271 1.538.598 3.163.869 1.683.355 1.337.545 3.020.900
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.277.794 0 1.277.794 1.364.856 0 1.364.856
Diğer Cayılabilir Taahhütler
347.477 1.538.598 1.886.075 318.499 1.337.545 1.656.044
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
268.626.534 889.279.459 1.157.905.993 234.500.230 812.982.057 1.047.482.287
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
41.554.719 135.193.291 176.748.010 38.163.770 122.991.616 161.155.386
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.127.901 64.104.608 66.232.509 2.471.040 56.739.869 59.210.909
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
39.426.818 71.088.683 110.515.501 35.692.730 66.251.747 101.944.477
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
227.071.815 754.086.168 981.157.983 196.336.460 689.990.441 886.326.901
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
18.134.487 39.648.584 57.783.071 15.801.559 38.750.364 54.551.923
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
18.006.426 10.772.586 28.779.012 15.557.894 10.535.813 26.093.707
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
128.061 28.875.998 29.004.059 243.665 28.214.551 28.458.216
Para ve Faiz Swap İşlemleri
179.177.015 573.403.795 752.580.810 161.801.483 543.959.385 705.760.868
Swap Para Alım İşlemleri
18.529.153 201.230.728 219.759.881 15.706.203 196.139.083 211.845.286
Swap Para Satım İşlemleri
89.731.610 156.398.455 246.130.065 87.850.694 138.975.680 226.826.374
Swap Faiz Alım İşlemleri
35.458.126 107.887.306 143.345.432 29.122.293 104.422.311 133.544.604
Swap Faiz Satım İşlemleri
35.458.126 107.887.306 143.345.432 29.122.293 104.422.311 133.544.604
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
16.203.235 54.541.666 70.744.901 10.342.841 43.949.193 54.292.034
Para Alım Opsiyonları
6.158.856 11.558.575 17.717.431 6.157.981 6.456.188 12.614.169
Para Satım Opsiyonları
3.830.039 14.400.691 18.230.730 3.577.964 10.137.361 13.715.325
Faiz Alım Opsiyonları
0 14.291.200 14.291.200 0 13.677.822 13.677.822
Faiz Satım Opsiyonları
0 14.291.200 14.291.200 0 13.677.822 13.677.822
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
8.142 0 8.142 19.962 0 19.962
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
6.206.198 0 6.206.198 586.934 0 586.934
Futures Para İşlemleri
13.365.406 13.017.915 26.383.321 8.206.775 8.114.789 16.321.564
Futures Para Alım İşlemleri
12.577.121 690.813 13.267.934 8.206.775 0 8.206.775
Futures Para Satım İşlemleri
788.285 12.327.102 13.115.387 0 8.114.789 8.114.789
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
191.672 73.474.208 73.665.880 183.802 55.216.710 55.400.512
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.236.817.344 860.989.822 2.097.807.166 1.097.960.080 807.574.292 1.905.534.372
EMANET KIYMETLER
93.172.146 103.562.644 196.734.790 91.801.403 87.054.819 178.856.222
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
18.285.695 9.235.054 27.520.749 17.288.136 6.693.055 23.981.191
Emanete Alınan Menkul Değerler
22.783.825 20.936.567 43.720.392 24.979.275 19.165.189 44.144.464
Tahsile Alınan Çekler
43.704.357 10.251.212 53.955.569 41.556.021 8.993.088 50.549.109
Tahsile Alınan Ticari Senetler
8.016.042 10.154.887 18.170.929 7.595.783 10.212.171 17.807.954
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
382.227 52.984.924 53.367.151 382.188 41.991.316 42.373.504
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
315.071.289 233.257.720 548.329.009 262.975.066 227.759.703 490.734.769
Menkul Kıymetler
819.228 5.272.312 6.091.540 449.676 4.510.927 4.960.603
Teminat Senetleri
857.775 1.607.713 2.465.488 797.853 1.391.005 2.188.858
Emtia
360.008 480.621 840.629 347.908 305.712 653.620
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
203.714.193 170.779.500 374.493.693 182.144.809 170.646.985 352.791.794
Diğer Rehinli Kıymetler
109.320.085 55.117.574 164.437.659 79.234.820 50.905.074 130.139.894
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
828.573.909 524.169.458 1.352.743.367 743.183.611 492.759.770 1.235.943.381
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.618.106.963 1.844.598.453 3.462.705.416 1.433.808.256 1.697.901.353 3.131.709.609
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.653.357 2.909.696
Alınan Faizler
17.456.325 8.964.507
Ödenen Faizler
-8.140.515 -5.341.362
Alınan Temettüler
28.902 5.394
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.666.375 1.762.435
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-4.294.393 -577.386
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
915.988 788.367
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.486.846 -865.043
Ödenen Vergiler
-316.935 -1.024.471
Diğer
-1.175.544 -802.745
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.263.300 12.651.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6.055.535 -1.147.486
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.982.525 -2.489.614
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-64.470.644 -19.413.347
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-25.590.297 1.062.492
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
799.308 -1.762.799
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
59.860.053 19.141.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.509.545 3.613.256
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
17.117.275 13.647.571
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.916.657 15.560.796
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.251.633 -6.064.447
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-568.194 -88.242
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
16.337 36.420
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-21.097.841 -9.080.724
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.594.110 5.093.013
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-8.306.658 -3.695.965
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.445.910 3.596.755
Diğer
6.664.703 -1.925.704
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-7.762.584 259.968
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.637.259 9.016.203
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.801.176 -8.055.130
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-514.768 -626.080
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-83.899 -75.025
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.383.283 1.007.748
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-4.714.277 10.764.065
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
48.616.116 13.495.306
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
43.901.839 24.259.371
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.049.258 2.028.149
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
7.874.434 -1.290.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.180 26
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.535 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
488 33
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.867 -7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.875.614 -1.290.507
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.068.970 541.111
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.612.325 -2.446.905
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.846.877 659.664
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-943.442 -513.431
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.709.116 469.054
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.923.692 737.668
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
91.842.297 220.688.607 312.530.904 93.693.309 215.419.445 309.112.754
Nakit ve Nakit Benzerleri
12.075.836 134.239.578 146.315.414 14.832.928 133.372.157 148.205.085
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 10.636.852 85.483.390 96.120.242 11.895.572 79.991.200 91.886.772
Bankalar
(I-d) 47.664 48.756.905 48.804.569 88.953 53.381.733 53.470.686
Para Piyasalarından Alacaklar
1.391.379 0 1.391.379 2.848.612 0 2.848.612
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-59 -717 -776 -209 -776 -985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 2.547.065 930.081 3.477.146 2.449.329 8.360.046 10.809.375
Devlet Borçlanma Senetleri
191.733 199.394 391.127 241.562 337.168 578.730
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
919.495 317.466 1.236.961 791.398 282.498 1.073.896
Diğer Finansal Varlıklar
1.435.837 413.221 1.849.058 1.416.369 7.740.380 9.156.749
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 41.985.347 74.024.977 116.010.324 35.882.021 64.429.401 100.311.422
Devlet Borçlanma Senetleri
40.795.013 51.989.415 92.784.428 34.746.069 43.909.234 78.655.303
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.770 109 15.879 15.770 109 15.879
Diğer Finansal Varlıklar
1.174.564 22.035.453 23.210.017 1.120.182 20.520.058 21.640.240
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 35.234.049 11.493.971 46.728.020 40.529.031 9.257.841 49.786.872
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
19.749.229 10.658.452 30.407.681 27.285.795 9.068.516 36.354.311
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
15.484.820 835.519 16.320.339 13.243.236 189.325 13.432.561
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
317.597.485 195.703.529 513.301.014 265.854.861 172.485.499 438.340.360
Krediler
(I-f) 279.560.898 182.804.924 462.365.822 236.628.155 160.122.040 396.750.195
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 2.185.527 6.761.066 8.946.593 1.921.249 6.116.852 8.038.101
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 51.695.949 10.483.716 62.179.665 42.169.862 10.415.698 52.585.560
Devlet Borçlanma Senetleri
51.695.949 9.421.581 61.117.530 42.169.862 9.446.135 51.615.997
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.062.135 1.062.135 0 969.563 969.563
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-15.844.889 -4.346.177 -20.191.066 -14.864.405 -4.169.091 -19.033.496
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 210.300 0 210.300 232.296 0 232.296
Satış Amaçlı
210.300 0 210.300 232.296 0 232.296
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
18.129 0 18.129 18.129 0 18.129
İştirakler (Net)
(I-h) 18.129 0 18.129 18.129 0 18.129
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.129 0 18.129 18.129 0 18.129
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.077.942 77.449 6.155.391 5.821.035 73.801 5.894.836
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.592.279 13.637 1.605.916 1.485.784 13.818 1.499.602
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.592.279 13.637 1.605.916 1.485.784 13.818 1.499.602
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 162.141 162.141 0 124.001 124.001
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 6.399.946 0 6.399.946 78.560 73.610 152.170
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 8.172.273 1.927.234 10.099.507 6.225.787 1.198.395 7.424.182
VARLIKLAR TOPLAMI
431.910.651 418.572.597 850.483.248 373.409.761 389.388.569 762.798.330
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-a) 197.767.379 317.213.334 514.980.713 151.449.396 302.101.183 453.550.579
ALINAN KREDİLER
(II-c) 854.509 64.516.995 65.371.504 676.304 59.296.736 59.973.040
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
36.450.762 31.497.776 67.948.538 35.756.717 28.880.744 64.637.461
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 5.746.016 22.673.869 28.419.885 9.452.458 20.830.603 30.283.061
Bonolar
3.108.251 0 3.108.251 7.058.313 0 7.058.313
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.637.765 22.673.869 25.311.634 2.394.145 20.830.603 23.224.748
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 16.025.673 2.990.885 19.016.558 22.005.962 3.676.720 25.682.682
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
15.832.281 2.990.884 18.823.165 21.729.706 3.463.705 25.193.411
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
193.392 1 193.393 276.256 213.015 489.271
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 565.122 56.665 621.787 537.500 52.860 590.360
KARŞILIKLAR
(II-h) 3.430.163 393.252 3.823.415 3.183.878 173.415 3.357.293
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
874.095 3.821 877.916 773.481 3.268 776.749
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.556.068 389.431 2.945.499 2.410.397 170.147 2.580.544
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 11.321.787 113.577 11.435.364 2.143.416 261.075 2.404.491
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 155 380.305 380.460 171.474 282.831 454.305
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 13.380.820 13.380.820 0 18.725.534 18.725.534
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 13.380.820 13.380.820 0 18.725.534 18.725.534
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 15.689.774 18.743.025 34.432.799 12.692.318 14.487.893 27.180.211
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 99.620.568 -8.949.163 90.671.405 84.846.514 -8.887.201 75.959.313
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.626.076 16.699 2.642.775 2.627.256 16.699 2.643.955
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
21.136.701 -8.965.862 12.170.839 13.199.125 -8.903.900 4.295.225
Kar Yedekleri
57.107.451 0 57.107.451 45.953.298 0 45.953.298
Yasal Yedekler
2.058.326 0 2.058.326 1.933.583 0 1.933.583
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
54.898.246 0 54.898.246 43.869.490 0 43.869.490
Diğer Kar Yedekleri
150.879 0 150.879 150.225 0 150.225
Kar veya Zarar
8.229.727 0 8.229.727 12.546.222 0 12.546.222
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
180.469 0 180.469 419.031 0 419.031
Dönem Net Kâr veya Zararı
8.049.258 0 8.049.258 12.127.191 0 12.127.191
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
387.471.908 463.011.340 850.483.248 322.915.937 439.882.393 762.798.330
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 20.609.134 9.762.643
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 12.629.012 7.075.320
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
241.176 129.025
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 20.015 48.191
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
82.179 68.051
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 7.372.387 2.283.777
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
24.276 4.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.263.268 1.203.625
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.084.843 1.075.190
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
209.705 120.020
Diğer Faiz Gelirleri
54.660 38.259
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -9.050.339 -5.569.920
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -6.170.102 -3.732.097
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -437.301 -260.369
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.219.969 -1.016.564
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -959.995 -533.954
Kiralama Faiz Giderleri
-23.716 -21.468
Diğer Faiz Giderleri
-239.256 -5.468
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.558.795 4.192.723
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.047.984 1.461.662
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.655.774 1.764.602
Gayri Nakdi Kredilerden
207.489 144.022
Diğer
2.448.285 1.620.580
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-607.790 -302.940
Gayri Nakdi Kredilere
-1.290 -1.018
Diğer
-606.500 -301.922
TEMETTÜ GELİRLERİ
28.902 5.394
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) 3.564.078 620.353
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
355.093 167.342
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-4.579.993 5.811.492
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
7.788.978 -5.358.481
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 908.141 762.526
FAALİYET BRÜT KÂRI
18.107.900 7.042.658
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -1.910.915 -1.195.058
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-1.932.327 -1.203.665
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.372.077 -809.877
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -2.228.286 -1.277.195
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.664.295 2.556.863
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.664.295 2.556.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) -2.615.037 -528.714
Cari Vergi Karşılığı
-10.656.105 -99.093
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-506.995 -851.533
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
8.548.063 421.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
8.049.258 2.028.149
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8.049.258 2.028.149
Grubun Karı (Zararı)
8.049.258 2.028.142
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(IV-g) 0 7
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01548000 0,00390000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024363
BIST