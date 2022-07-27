***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.175 -27.055 0 1.005.027 -531.389 429.406 0 0 4.134.409 5.012.573 14 5.012.587Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -29.248 0 0 0 0 0 29.248 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -6.259.625 -626.080 0 -626.080Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -5.633.545 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.989.461 -263.529 9.582 5.745.855 -64.230 -2.134.122 45.953.298 419.031 4.134.409 67.310.368 196 67.310.564Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.997.829 -363.456 9.582 9.878.486 -1.803.369 -3.779.892 45.953.298 419.031 12.127.191 75.959.313 0 75.959.313TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.997.829 -363.456 9.582 9.878.486 -1.803.369 -3.779.892 45.953.298 419.031 12.127.191 75.959.313 0 75.959.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -120.919 -176.781 828 2.056.917 3.403.372 1.633.261 0 0 21.156.534 27.953.212 0 27.953.212Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -99.058 0 0 0 0 0 355.030 -223.930 0 32.042 0 32.042Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930.220 -14.629 -12.127.191 -1.211.600 0 -1.211.600Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.211.600 -1.211.600 0 -1.211.600Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930.220 -14.629 -10.915.591 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.777.852 -540.237 10.410 11.935.403 1.600.003 -2.146.631 57.238.548 180.472 21.156.534 102.732.967 0 102.732.967Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER472.689.712 1.063.178.031 1.535.867.743 335.848.176 890.327.061 1.226.175.237GARANTİ VE KEFALETLER(III) 51.957.359 70.326.397 122.283.756 32.763.085 55.573.031 88.336.116Teminat Mektupları40.480.919 42.234.651 82.715.570 26.591.294 31.957.346 58.548.640Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.226.542 5.497.671 6.724.213 1.155.719 3.175.131 4.330.850Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 2.684.043 2.684.043 0 2.607.611 2.607.611Diğer Teminat Mektupları39.254.377 34.052.937 73.307.314 25.435.575 26.174.604 51.610.179Banka Kredileri0 257.799 257.799 0 159.525 159.525İthalat Kabul Kredileri0 257.799 257.799 0 159.525 159.525Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler167.336 20.297.810 20.465.146 49.289 15.121.137 15.170.426Belgeli Akreditifler167.336 18.680.907 18.848.243 49.289 13.538.638 13.587.927Diğer Akreditifler0 1.616.903 1.616.903 0 1.582.499 1.582.499Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 20.808 20.808 0 23.003 23.003Diğer Garantilerimizden2.881.568 7.494.616 10.376.184 100.457 8.295.370 8.395.827Diğer Kefaletlerimizden8.427.536 20.713 8.448.249 6.022.045 16.650 6.038.695TAAHHÜTLER(III) 82.744.252 27.412.783 110.157.035 68.584.861 21.771.973 90.356.834Cayılamaz Taahhütler80.752.926 25.735.457 106.488.383 66.901.506 20.434.428 87.335.934Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.964.852 16.336.525 19.301.377 7.164.528 14.387.946 21.552.474Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri18.000.836 9.394.048 27.394.884 13.266.649 6.041.228 19.307.877Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.415.879 0 4.415.879 3.394.242 0 3.394.242İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6.596 0 6.596 5.934 0 5.934Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri44.143.311 0 44.143.311 34.314.098 0 34.314.098Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri119.984 0 119.984 130.112 0 130.112Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler11.101.468 4.884 11.106.352 8.625.943 5.254 8.631.197Cayılabilir Taahhütler1.991.326 1.677.326 3.668.652 1.683.355 1.337.545 3.020.900Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.562.888 0 1.562.888 1.364.856 0 1.364.856Diğer Cayılabilir Taahhütler428.438 1.677.326 2.105.764 318.499 1.337.545 1.656.044TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR337.988.101 965.438.851 1.303.426.952 234.500.230 812.982.057 1.047.482.287Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar43.105.954 158.326.583 201.432.537 38.163.770 122.991.616 161.155.386Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.127.161 81.130.409 83.257.570 2.471.040 56.739.869 59.210.909Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler40.978.793 77.196.174 118.174.967 35.692.730 66.251.747 101.944.477Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler294.882.147 807.112.268 1.101.994.415 196.336.460 689.990.441 886.326.901Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri38.208.699 58.703.167 96.911.866 15.801.559 38.750.364 54.551.923Vadeli Döviz Alım İşlemleri37.886.292 10.951.149 48.837.441 15.557.894 10.535.813 26.093.707Vadeli Döviz Satım İşlemleri322.407 47.752.018 48.074.425 243.665 28.214.551 28.458.216Para ve Faiz Swap İşlemleri230.175.043 614.367.733 844.542.776 161.801.483 543.959.385 705.760.868Swap Para Alım İşlemleri22.290.766 237.236.136 259.526.902 15.706.203 196.139.083 211.845.286Swap Para Satım İşlemleri129.001.801 152.956.099 281.957.900 87.850.694 138.975.680 226.826.374Swap Faiz Alım İşlemleri39.441.238 112.087.749 151.528.987 29.122.293 104.422.311 133.544.604Swap Faiz Satım İşlemleri39.441.238 112.087.749 151.528.987 29.122.293 104.422.311 133.544.604Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları10.077.394 46.290.624 56.368.018 10.342.841 43.949.193 54.292.034Para Alım Opsiyonları5.609.149 10.778.211 16.387.360 6.157.981 6.456.188 12.614.169Para Satım Opsiyonları3.575.970 13.059.637 16.635.607 3.577.964 10.137.361 13.715.325Faiz Alım Opsiyonları0 11.226.388 11.226.388 0 13.677.822 13.677.822Faiz Satım Opsiyonları0 11.226.388 11.226.388 0 13.677.822 13.677.822Menkul Değerler Alım Opsiyonları8.970 0 8.970 19.962 0 19.962Menkul Değerler Satım Opsiyonları883.305 0 883.305 586.934 0 586.934Futures Para İşlemleri16.158.813 15.355.813 31.514.626 8.206.775 8.114.789 16.321.564Futures Para Alım İşlemleri15.124.676 973.126 16.097.802 8.206.775 0 8.206.775Futures Para Satım İşlemleri1.034.137 14.382.687 15.416.824 0 8.114.789 8.114.789Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer262.198 72.394.931 72.657.129 183.802 55.216.710 55.400.512EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.373.354.513 992.042.875 2.365.397.388 1.097.960.080 807.574.292 1.905.534.372EMANET KIYMETLER104.527.405 115.377.735 219.905.140 91.801.403 87.054.819 178.856.222Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları23.547.543 12.430.264 35.977.807 17.288.136 6.693.055 23.981.191Emanete Alınan Menkul Değerler23.873.863 24.566.280 48.440.143 24.979.275 19.165.189 44.144.464Tahsile Alınan Çekler47.936.258 10.624.921 58.561.179 41.556.021 8.993.088 50.549.109Tahsile Alınan Ticari Senetler8.686.092 11.149.223 19.835.315 7.595.783 10.212.171 17.807.954Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler483.649 56.607.047 57.090.696 382.188 41.991.316 42.373.504Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER344.263.635 271.918.949 616.182.584 262.975.066 227.759.703 490.734.769Menkul Kıymetler452.514 6.778.268 7.230.782 449.676 4.510.927 4.960.603Teminat Senetleri878.774 1.790.405 2.669.179 797.853 1.391.005 2.188.858Emtia370.408 581.831 952.239 347.908 305.712 653.620Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul223.467.459 209.268.310 432.735.769 182.144.809 170.646.985 352.791.794Diğer Rehinli Kıymetler119.094.480 53.500.135 172.594.615 79.234.820 50.905.074 130.139.894Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER924.563.473 604.746.191 1.529.309.664 743.183.611 492.759.770 1.235.943.381BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.846.044.225 2.055.220.906 3.901.265.131 1.433.808.256 1.697.901.353 3.131.709.609Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.994.865 7.102.606Alınan Faizler35.144.004 19.758.594Ödenen Faizler-17.435.012 -11.332.456Alınan Temettüler52.534 9.582Alınan Ücret ve Komisyonlar6.110.359 3.494.082Elde Edilen Diğer Kazançlar-7.338.304 -1.956.425Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.181.263 1.516.970Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.952.142 -1.805.840Ödenen Vergiler-10.903.361 -1.118.412Diğer-2.864.476 -1.463.489Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim11.710.714 10.847.742Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış15.236.137 -1.708.304Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış139.105 -5.816.742Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-130.556.197 -27.860.018Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-67.594.426 -1.626.338Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)27.483.491 -1.164.995Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)138.290.096 35.051.361Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)15.916.837 3.802.802Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)12.795.671 10.169.976Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı13.705.579 17.950.348YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-29.405.113 -11.347.164İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.539.135 -242.868Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller39.337 63.531Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-46.050.435 -24.383.430Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar15.521.240 10.067.606Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-8.306.655 -10.055.158Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar5.311.730 12.925.076Diğer5.618.805 278.079FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.865.884 5.853.493Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit14.984.691 18.679.743Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-15.455.951 -12.047.642İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-1.211.600 -626.080Kiralamaya İlişkin Ödemeler-183.024 -152.528Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi8.790.825 2.022.025Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-8.774.593 14.478.702Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar48.616.116 13.495.306Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar39.841.523 27.974.008Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)21.156.534 4.134.423DİĞER KAPSAMLI GELİRLER6.796.678 878.164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-296.872 -24.880Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-35.752 2.719Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-265.432 -33.819Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları828 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.484 6.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar7.093.550 903.044Yabancı Para Çevrim Farkları2.056.917 1.005.027Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri4.353.261 -662.439Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)3.709.469 1.498.401Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.797.009 -951.076Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.229.088 13.131TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.953.212 5.012.587Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)116.742.185 263.468.716 380.210.901 93.693.309 215.419.445 309.112.754Nakit ve Nakit Benzerleri19.201.741 164.618.893 183.820.634 14.832.928 133.372.157 148.205.085Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 18.086.523 118.632.377 136.718.900 11.895.572 79.991.200 91.886.772Bankalar(I-d) 310.805 45.986.917 46.297.722 88.953 53.381.733 53.470.686Para Piyasalarından Alacaklar804.660 0 804.660 2.848.612 0 2.848.612Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-247 -401 -648 -209 -776 -985Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 3.957.083 815.211 4.772.294 2.449.329 8.360.046 10.809.375Devlet Borçlanma Senetleri407.284 141.139 548.423 241.562 337.168 578.730Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.129.168 320.829 1.449.997 791.398 282.498 1.073.896Diğer Finansal Varlıklar2.420.631 353.243 2.773.874 1.416.369 7.740.380 9.156.749Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 51.583.597 84.154.111 135.737.708 35.882.021 64.429.401 100.311.422Devlet Borçlanma Senetleri50.226.409 62.117.559 112.343.968 34.746.069 43.909.234 78.655.303Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.770 109 15.879 15.770 109 15.879Diğer Finansal Varlıklar1.341.418 22.036.443 23.377.861 1.120.182 20.520.058 21.640.240Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 41.999.764 13.880.501 55.880.265 40.529.031 9.257.841 49.786.872Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı23.238.597 12.551.411 35.790.008 27.285.795 9.068.516 36.354.311Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı18.761.167 1.329.090 20.090.257 13.243.236 189.325 13.432.561İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)366.626.549 205.931.863 572.558.412 265.854.861 172.485.499 438.340.360Krediler(I-f) 325.405.652 191.506.773 516.912.425 236.628.155 160.122.040 396.750.195Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 2.194.141 7.193.250 9.387.391 1.921.249 6.116.852 8.038.101Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 55.537.490 11.908.749 67.446.239 42.169.862 10.415.698 52.585.560Devlet Borçlanma Senetleri55.537.490 10.739.656 66.277.146 42.169.862 9.446.135 51.615.997Diğer Finansal Varlıklar0 1.169.093 1.169.093 0 969.563 969.563Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-16.510.734 -4.676.909 -21.187.643 -14.864.405 -4.169.091 -19.033.496SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-o) 332.521 0 332.521 232.296 0 232.296Satış Amaçlı332.521 0 332.521 232.296 0 232.296Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI18.957 0 18.957 18.129 0 18.129İştirakler (Net)(I-h) 18.957 0 18.957 18.129 0 18.129Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler18.957 0 18.957 18.129 0 18.129Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.401.929 80.202 6.482.131 5.821.035 73.801 5.894.836MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)2.040.669 17.214 2.057.883 1.485.784 13.818 1.499.602Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer2.040.669 17.214 2.057.883 1.485.784 13.818 1.499.602YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI5.666.927 163.583 5.830.510 0 124.001 124.001ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 69.922 0 69.922 78.560 73.610 152.170DİĞER AKTİFLER (Net)(I-p) 10.982.190 2.758.188 13.740.378 6.225.787 1.198.395 7.424.182VARLIKLAR TOPLAMI508.881.849 472.419.766 981.301.615 373.409.761 389.388.569 762.798.330YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 250.529.032 370.996.351 621.525.383 151.449.396 302.101.183 453.550.579ALINAN KREDİLER(II-c) 1.721.846 73.577.015 75.298.861 676.304 59.296.736 59.973.040PARA PİYASALARINA BORÇLAR19.538.340 35.055.465 54.593.805 35.756.717 28.880.744 64.637.461İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 8.002.922 25.670.111 33.673.033 9.452.458 20.830.603 30.283.061Bonolar5.070.530 0 5.070.530 7.058.313 0 7.058.313Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.932.392 25.670.111 28.602.503 2.394.145 20.830.603 23.224.748FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 18.318.545 3.933.336 22.251.881 22.005.962 3.676.720 25.682.682Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı18.086.940 3.933.335 22.020.275 21.729.706 3.463.705 25.193.411Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı231.605 1 231.606 276.256 213.015 489.271FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 648.306 58.878 707.184 537.500 52.860 590.360KARŞILIKLAR(II-h) 4.209.589 419.235 4.628.824 3.183.878 173.415 3.357.293Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.224.127 4.388 1.228.515 773.481 3.268 776.749Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.985.462 414.847 3.400.309 2.410.397 170.147 2.580.544CARİ VERGİ BORCU(II-i) 876.042 123.787 999.829 2.143.416 261.075 2.404.491ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 4.944.502 238.636 5.183.138 171.474 282.831 454.305SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 14.967.863 14.967.863 0 18.725.534 18.725.534Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 14.967.863 14.967.863 0 18.725.534 18.725.534DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 18.222.873 26.515.974 44.738.847 12.692.318 14.487.893 27.180.211ÖZKAYNAKLAR(II-k) 115.243.073 -12.510.106 102.732.967 84.846.514 -8.887.201 75.959.313Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000Sermaye Yedekleri5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.231.326 16.699 2.248.025 2.627.256 16.699 2.643.955Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23.915.580 -12.526.805 11.388.775 13.199.125 -8.903.900 4.295.225Kar Yedekleri57.238.548 0 57.238.548 45.953.298 0 45.953.298Yasal Yedekler2.058.326 0 2.058.326 1.933.583 0 1.933.583Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler55.003.132 0 55.003.132 43.869.490 0 43.869.490Diğer Kar Yedekleri177.090 0 177.090 150.225 0 150.225Kar veya Zarar21.337.006 0 21.337.006 12.546.222 0 12.546.222Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı180.472 0 180.472 419.031 0 419.031Dönem Net Kâr veya Zararı21.156.534 0 21.156.534 12.127.191 0 12.127.191Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI442.255.070 539.046.545 981.301.615 322.915.937 439.882.393 762.798.330Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 48.202.345 21.427.825 27.593.211 11.665.182Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 28.348.097 15.203.448 15.719.085 8.128.128Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler282.414 339.828 41.238 210.803Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 76.753 87.992 56.738 39.801Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler107.801 94.092 25.622 26.041Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 18.811.983 5.373.612 11.439.596 3.089.835Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar38.639 12.283 14.363 7.321Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar7.376.609 2.787.110 4.113.341 1.583.485İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler11.396.735 2.574.219 7.311.892 1.499.029Finansal Kiralama Faiz Gelirleri457.283 256.081 247.578 136.061Diğer Faiz Gelirleri118.014 72.772 63.354 34.513FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -19.896.349 -11.897.826 -10.846.010 -6.327.906Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -13.964.762 -8.001.756 -7.794.660 -4.269.659Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -1.066.344 -557.320 -629.043 -296.951Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.548.391 -2.141.548 -1.328.422 -1.124.984İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -1.794.751 -1.139.411 -834.756 -605.457Kiralama Faiz Giderleri-49.860 -43.037 -26.144 -21.569Diğer Faiz Giderleri-472.241 -14.754 -232.985 -9.286NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ28.305.996 9.529.999 16.747.201 5.337.276NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.627.343 2.809.624 2.579.359 1.347.962Alınan Ücret ve Komisyonlar6.010.610 3.490.492 3.354.836 1.725.890Gayri Nakdi Kredilerden423.943 285.826 216.454 141.804Diğer5.586.667 3.204.666 3.138.382 1.584.086Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.383.267 -680.868 -775.477 -377.928Gayri Nakdi Kredilere-2.339 -1.264 -1.049 -246Diğer-1.380.928 -679.604 -774.428 -377.682TEMETTÜ GELİRLERİ52.534 9.582 23.632 4.188TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) 9.004.767 145.788 5.440.689 -474.565Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.070.598 357.251 715.505 189.909Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-6.112.712 -509.033 -1.532.719 -6.320.525Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)14.046.881 297.570 6.257.903 5.656.051DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 2.062.244 1.246.493 1.154.103 483.967FAALİYET BRÜT KÂRI44.052.884 13.741.486 25.944.984 6.698.828BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -3.553.034 -2.056.782 -1.642.119 -861.724DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-e) -4.226.655 -1.757.376 -2.294.328 -553.711PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.718.522 -1.695.682 -1.346.445 -885.805DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -4.940.104 -2.631.562 -2.711.818 -1.354.367NET FAALİYET KARI (ZARARI)28.614.569 5.600.084 17.950.274 3.043.221BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.614.569 5.600.084 17.950.274 3.043.221SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-h) -7.458.035 -1.465.661 -4.842.998 -936.947Cari Vergi Karşılığı-3.864.860 -1.068.156 6.791.245 -969.063Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-5.645.647 -911.252 -5.138.652 -59.719Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.052.472 513.747 -6.495.591 91.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)21.156.534 4.134.423 13.107.276 2.106.274DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI21.156.534 4.134.423 13.107.276 2.106.274Grubun Karı (Zararı)21.156.534 4.134.409 13.107.276 2.106.267Azınlık Payları Karı (Zararı)(IV-g) 0 14 0 7Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,04069000 0,00795000 0,02521000 0,00405000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048277BIST