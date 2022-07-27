***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.07.2022 18:10
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.175 -27.055 0 1.005.027 -531.389 429.406 0 0 4.134.409 5.012.573 14 5.012.587
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -29.248 0 0 0 0 0 29.248 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -6.259.625 -626.080 0 -626.080
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -5.633.545 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.989.461 -263.529 9.582 5.745.855 -64.230 -2.134.122 45.953.298 419.031 4.134.409 67.310.368 196 67.310.564
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.997.829 -363.456 9.582 9.878.486 -1.803.369 -3.779.892 45.953.298 419.031 12.127.191 75.959.313 0 75.959.313
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.997.829 -363.456 9.582 9.878.486 -1.803.369 -3.779.892 45.953.298 419.031 12.127.191 75.959.313 0 75.959.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -120.919 -176.781 828 2.056.917 3.403.372 1.633.261 0 0 21.156.534 27.953.212 0 27.953.212
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -99.058 0 0 0 0 0 355.030 -223.930 0 32.042 0 32.042
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930.220 -14.629 -12.127.191 -1.211.600 0 -1.211.600
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.211.600 -1.211.600 0 -1.211.600
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930.220 -14.629 -10.915.591 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.777.852 -540.237 10.410 11.935.403 1.600.003 -2.146.631 57.238.548 180.472 21.156.534 102.732.967 0 102.732.967
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
472.689.712 1.063.178.031 1.535.867.743 335.848.176 890.327.061 1.226.175.237
GARANTİ VE KEFALETLER
(III) 51.957.359 70.326.397 122.283.756 32.763.085 55.573.031 88.336.116
Teminat Mektupları
40.480.919 42.234.651 82.715.570 26.591.294 31.957.346 58.548.640
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.226.542 5.497.671 6.724.213 1.155.719 3.175.131 4.330.850
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.684.043 2.684.043 0 2.607.611 2.607.611
Diğer Teminat Mektupları
39.254.377 34.052.937 73.307.314 25.435.575 26.174.604 51.610.179
Banka Kredileri
0 257.799 257.799 0 159.525 159.525
İthalat Kabul Kredileri
0 257.799 257.799 0 159.525 159.525
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
167.336 20.297.810 20.465.146 49.289 15.121.137 15.170.426
Belgeli Akreditifler
167.336 18.680.907 18.848.243 49.289 13.538.638 13.587.927
Diğer Akreditifler
0 1.616.903 1.616.903 0 1.582.499 1.582.499
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 20.808 20.808 0 23.003 23.003
Diğer Garantilerimizden
2.881.568 7.494.616 10.376.184 100.457 8.295.370 8.395.827
Diğer Kefaletlerimizden
8.427.536 20.713 8.448.249 6.022.045 16.650 6.038.695
TAAHHÜTLER
(III) 82.744.252 27.412.783 110.157.035 68.584.861 21.771.973 90.356.834
Cayılamaz Taahhütler
80.752.926 25.735.457 106.488.383 66.901.506 20.434.428 87.335.934
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.964.852 16.336.525 19.301.377 7.164.528 14.387.946 21.552.474
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
18.000.836 9.394.048 27.394.884 13.266.649 6.041.228 19.307.877
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.415.879 0 4.415.879 3.394.242 0 3.394.242
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.596 0 6.596 5.934 0 5.934
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
44.143.311 0 44.143.311 34.314.098 0 34.314.098
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
119.984 0 119.984 130.112 0 130.112
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
11.101.468 4.884 11.106.352 8.625.943 5.254 8.631.197
Cayılabilir Taahhütler
1.991.326 1.677.326 3.668.652 1.683.355 1.337.545 3.020.900
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.562.888 0 1.562.888 1.364.856 0 1.364.856
Diğer Cayılabilir Taahhütler
428.438 1.677.326 2.105.764 318.499 1.337.545 1.656.044
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
337.988.101 965.438.851 1.303.426.952 234.500.230 812.982.057 1.047.482.287
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
43.105.954 158.326.583 201.432.537 38.163.770 122.991.616 161.155.386
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.127.161 81.130.409 83.257.570 2.471.040 56.739.869 59.210.909
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
40.978.793 77.196.174 118.174.967 35.692.730 66.251.747 101.944.477
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
294.882.147 807.112.268 1.101.994.415 196.336.460 689.990.441 886.326.901
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
38.208.699 58.703.167 96.911.866 15.801.559 38.750.364 54.551.923
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
37.886.292 10.951.149 48.837.441 15.557.894 10.535.813 26.093.707
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
322.407 47.752.018 48.074.425 243.665 28.214.551 28.458.216
Para ve Faiz Swap İşlemleri
230.175.043 614.367.733 844.542.776 161.801.483 543.959.385 705.760.868
Swap Para Alım İşlemleri
22.290.766 237.236.136 259.526.902 15.706.203 196.139.083 211.845.286
Swap Para Satım İşlemleri
129.001.801 152.956.099 281.957.900 87.850.694 138.975.680 226.826.374
Swap Faiz Alım İşlemleri
39.441.238 112.087.749 151.528.987 29.122.293 104.422.311 133.544.604
Swap Faiz Satım İşlemleri
39.441.238 112.087.749 151.528.987 29.122.293 104.422.311 133.544.604
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
10.077.394 46.290.624 56.368.018 10.342.841 43.949.193 54.292.034
Para Alım Opsiyonları
5.609.149 10.778.211 16.387.360 6.157.981 6.456.188 12.614.169
Para Satım Opsiyonları
3.575.970 13.059.637 16.635.607 3.577.964 10.137.361 13.715.325
Faiz Alım Opsiyonları
0 11.226.388 11.226.388 0 13.677.822 13.677.822
Faiz Satım Opsiyonları
0 11.226.388 11.226.388 0 13.677.822 13.677.822
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
8.970 0 8.970 19.962 0 19.962
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
883.305 0 883.305 586.934 0 586.934
Futures Para İşlemleri
16.158.813 15.355.813 31.514.626 8.206.775 8.114.789 16.321.564
Futures Para Alım İşlemleri
15.124.676 973.126 16.097.802 8.206.775 0 8.206.775
Futures Para Satım İşlemleri
1.034.137 14.382.687 15.416.824 0 8.114.789 8.114.789
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
262.198 72.394.931 72.657.129 183.802 55.216.710 55.400.512
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.373.354.513 992.042.875 2.365.397.388 1.097.960.080 807.574.292 1.905.534.372
EMANET KIYMETLER
104.527.405 115.377.735 219.905.140 91.801.403 87.054.819 178.856.222
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
23.547.543 12.430.264 35.977.807 17.288.136 6.693.055 23.981.191
Emanete Alınan Menkul Değerler
23.873.863 24.566.280 48.440.143 24.979.275 19.165.189 44.144.464
Tahsile Alınan Çekler
47.936.258 10.624.921 58.561.179 41.556.021 8.993.088 50.549.109
Tahsile Alınan Ticari Senetler
8.686.092 11.149.223 19.835.315 7.595.783 10.212.171 17.807.954
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
483.649 56.607.047 57.090.696 382.188 41.991.316 42.373.504
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
344.263.635 271.918.949 616.182.584 262.975.066 227.759.703 490.734.769
Menkul Kıymetler
452.514 6.778.268 7.230.782 449.676 4.510.927 4.960.603
Teminat Senetleri
878.774 1.790.405 2.669.179 797.853 1.391.005 2.188.858
Emtia
370.408 581.831 952.239 347.908 305.712 653.620
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
223.467.459 209.268.310 432.735.769 182.144.809 170.646.985 352.791.794
Diğer Rehinli Kıymetler
119.094.480 53.500.135 172.594.615 79.234.820 50.905.074 130.139.894
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
924.563.473 604.746.191 1.529.309.664 743.183.611 492.759.770 1.235.943.381
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.846.044.225 2.055.220.906 3.901.265.131 1.433.808.256 1.697.901.353 3.131.709.609
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.994.865 7.102.606
Alınan Faizler
35.144.004 19.758.594
Ödenen Faizler
-17.435.012 -11.332.456
Alınan Temettüler
52.534 9.582
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.110.359 3.494.082
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-7.338.304 -1.956.425
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.181.263 1.516.970
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.952.142 -1.805.840
Ödenen Vergiler
-10.903.361 -1.118.412
Diğer
-2.864.476 -1.463.489
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
11.710.714 10.847.742
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
15.236.137 -1.708.304
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
139.105 -5.816.742
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-130.556.197 -27.860.018
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-67.594.426 -1.626.338
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
27.483.491 -1.164.995
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
138.290.096 35.051.361
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
15.916.837 3.802.802
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
12.795.671 10.169.976
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
13.705.579 17.950.348
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-29.405.113 -11.347.164
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.539.135 -242.868
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
39.337 63.531
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-46.050.435 -24.383.430
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.521.240 10.067.606
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-8.306.655 -10.055.158
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.311.730 12.925.076
Diğer
5.618.805 278.079
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.865.884 5.853.493
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.984.691 18.679.743
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.455.951 -12.047.642
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.211.600 -626.080
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-183.024 -152.528
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
8.790.825 2.022.025
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-8.774.593 14.478.702
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
48.616.116 13.495.306
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
39.841.523 27.974.008
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.156.534 4.134.423
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
6.796.678 878.164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-296.872 -24.880
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-35.752 2.719
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-265.432 -33.819
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
828 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.484 6.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.093.550 903.044
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.056.917 1.005.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
4.353.261 -662.439
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
3.709.469 1.498.401
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.797.009 -951.076
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.229.088 13.131
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.953.212 5.012.587
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
116.742.185 263.468.716 380.210.901 93.693.309 215.419.445 309.112.754
Nakit ve Nakit Benzerleri
19.201.741 164.618.893 183.820.634 14.832.928 133.372.157 148.205.085
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 18.086.523 118.632.377 136.718.900 11.895.572 79.991.200 91.886.772
Bankalar
(I-d) 310.805 45.986.917 46.297.722 88.953 53.381.733 53.470.686
Para Piyasalarından Alacaklar
804.660 0 804.660 2.848.612 0 2.848.612
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-247 -401 -648 -209 -776 -985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 3.957.083 815.211 4.772.294 2.449.329 8.360.046 10.809.375
Devlet Borçlanma Senetleri
407.284 141.139 548.423 241.562 337.168 578.730
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.129.168 320.829 1.449.997 791.398 282.498 1.073.896
Diğer Finansal Varlıklar
2.420.631 353.243 2.773.874 1.416.369 7.740.380 9.156.749
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 51.583.597 84.154.111 135.737.708 35.882.021 64.429.401 100.311.422
Devlet Borçlanma Senetleri
50.226.409 62.117.559 112.343.968 34.746.069 43.909.234 78.655.303
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.770 109 15.879 15.770 109 15.879
Diğer Finansal Varlıklar
1.341.418 22.036.443 23.377.861 1.120.182 20.520.058 21.640.240
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 41.999.764 13.880.501 55.880.265 40.529.031 9.257.841 49.786.872
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
23.238.597 12.551.411 35.790.008 27.285.795 9.068.516 36.354.311
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
18.761.167 1.329.090 20.090.257 13.243.236 189.325 13.432.561
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
366.626.549 205.931.863 572.558.412 265.854.861 172.485.499 438.340.360
Krediler
(I-f) 325.405.652 191.506.773 516.912.425 236.628.155 160.122.040 396.750.195
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 2.194.141 7.193.250 9.387.391 1.921.249 6.116.852 8.038.101
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 55.537.490 11.908.749 67.446.239 42.169.862 10.415.698 52.585.560
Devlet Borçlanma Senetleri
55.537.490 10.739.656 66.277.146 42.169.862 9.446.135 51.615.997
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.169.093 1.169.093 0 969.563 969.563
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-16.510.734 -4.676.909 -21.187.643 -14.864.405 -4.169.091 -19.033.496
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 332.521 0 332.521 232.296 0 232.296
Satış Amaçlı
332.521 0 332.521 232.296 0 232.296
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
18.957 0 18.957 18.129 0 18.129
İştirakler (Net)
(I-h) 18.957 0 18.957 18.129 0 18.129
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.957 0 18.957 18.129 0 18.129
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.401.929 80.202 6.482.131 5.821.035 73.801 5.894.836
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.040.669 17.214 2.057.883 1.485.784 13.818 1.499.602
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.040.669 17.214 2.057.883 1.485.784 13.818 1.499.602
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.666.927 163.583 5.830.510 0 124.001 124.001
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 69.922 0 69.922 78.560 73.610 152.170
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 10.982.190 2.758.188 13.740.378 6.225.787 1.198.395 7.424.182
VARLIKLAR TOPLAMI
508.881.849 472.419.766 981.301.615 373.409.761 389.388.569 762.798.330
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-a) 250.529.032 370.996.351 621.525.383 151.449.396 302.101.183 453.550.579
ALINAN KREDİLER
(II-c) 1.721.846 73.577.015 75.298.861 676.304 59.296.736 59.973.040
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
19.538.340 35.055.465 54.593.805 35.756.717 28.880.744 64.637.461
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 8.002.922 25.670.111 33.673.033 9.452.458 20.830.603 30.283.061
Bonolar
5.070.530 0 5.070.530 7.058.313 0 7.058.313
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.932.392 25.670.111 28.602.503 2.394.145 20.830.603 23.224.748
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 18.318.545 3.933.336 22.251.881 22.005.962 3.676.720 25.682.682
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
18.086.940 3.933.335 22.020.275 21.729.706 3.463.705 25.193.411
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
231.605 1 231.606 276.256 213.015 489.271
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 648.306 58.878 707.184 537.500 52.860 590.360
KARŞILIKLAR
(II-h) 4.209.589 419.235 4.628.824 3.183.878 173.415 3.357.293
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.224.127 4.388 1.228.515 773.481 3.268 776.749
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.985.462 414.847 3.400.309 2.410.397 170.147 2.580.544
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 876.042 123.787 999.829 2.143.416 261.075 2.404.491
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 4.944.502 238.636 5.183.138 171.474 282.831 454.305
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 14.967.863 14.967.863 0 18.725.534 18.725.534
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 14.967.863 14.967.863 0 18.725.534 18.725.534
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 18.222.873 26.515.974 44.738.847 12.692.318 14.487.893 27.180.211
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 115.243.073 -12.510.106 102.732.967 84.846.514 -8.887.201 75.959.313
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.231.326 16.699 2.248.025 2.627.256 16.699 2.643.955
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23.915.580 -12.526.805 11.388.775 13.199.125 -8.903.900 4.295.225
Kar Yedekleri
57.238.548 0 57.238.548 45.953.298 0 45.953.298
Yasal Yedekler
2.058.326 0 2.058.326 1.933.583 0 1.933.583
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
55.003.132 0 55.003.132 43.869.490 0 43.869.490
Diğer Kar Yedekleri
177.090 0 177.090 150.225 0 150.225
Kar veya Zarar
21.337.006 0 21.337.006 12.546.222 0 12.546.222
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
180.472 0 180.472 419.031 0 419.031
Dönem Net Kâr veya Zararı
21.156.534 0 21.156.534 12.127.191 0 12.127.191
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
442.255.070 539.046.545 981.301.615 322.915.937 439.882.393 762.798.330
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 48.202.345 21.427.825 27.593.211 11.665.182
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 28.348.097 15.203.448 15.719.085 8.128.128
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
282.414 339.828 41.238 210.803
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 76.753 87.992 56.738 39.801
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
107.801 94.092 25.622 26.041
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 18.811.983 5.373.612 11.439.596 3.089.835
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
38.639 12.283 14.363 7.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
7.376.609 2.787.110 4.113.341 1.583.485
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
11.396.735 2.574.219 7.311.892 1.499.029
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
457.283 256.081 247.578 136.061
Diğer Faiz Gelirleri
118.014 72.772 63.354 34.513
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -19.896.349 -11.897.826 -10.846.010 -6.327.906
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -13.964.762 -8.001.756 -7.794.660 -4.269.659
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -1.066.344 -557.320 -629.043 -296.951
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.548.391 -2.141.548 -1.328.422 -1.124.984
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -1.794.751 -1.139.411 -834.756 -605.457
Kiralama Faiz Giderleri
-49.860 -43.037 -26.144 -21.569
Diğer Faiz Giderleri
-472.241 -14.754 -232.985 -9.286
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
28.305.996 9.529.999 16.747.201 5.337.276
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.627.343 2.809.624 2.579.359 1.347.962
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.010.610 3.490.492 3.354.836 1.725.890
Gayri Nakdi Kredilerden
423.943 285.826 216.454 141.804
Diğer
5.586.667 3.204.666 3.138.382 1.584.086
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.383.267 -680.868 -775.477 -377.928
Gayri Nakdi Kredilere
-2.339 -1.264 -1.049 -246
Diğer
-1.380.928 -679.604 -774.428 -377.682
TEMETTÜ GELİRLERİ
52.534 9.582 23.632 4.188
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) 9.004.767 145.788 5.440.689 -474.565
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.070.598 357.251 715.505 189.909
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.112.712 -509.033 -1.532.719 -6.320.525
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
14.046.881 297.570 6.257.903 5.656.051
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 2.062.244 1.246.493 1.154.103 483.967
FAALİYET BRÜT KÂRI
44.052.884 13.741.486 25.944.984 6.698.828
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -3.553.034 -2.056.782 -1.642.119 -861.724
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -4.226.655 -1.757.376 -2.294.328 -553.711
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.718.522 -1.695.682 -1.346.445 -885.805
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -4.940.104 -2.631.562 -2.711.818 -1.354.367
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
28.614.569 5.600.084 17.950.274 3.043.221
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.614.569 5.600.084 17.950.274 3.043.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) -7.458.035 -1.465.661 -4.842.998 -936.947
Cari Vergi Karşılığı
-3.864.860 -1.068.156 6.791.245 -969.063
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.645.647 -911.252 -5.138.652 -59.719
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.052.472 513.747 -6.495.591 91.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
21.156.534 4.134.423 13.107.276 2.106.274
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
21.156.534 4.134.423 13.107.276 2.106.274
Grubun Karı (Zararı)
21.156.534 4.134.409 13.107.276 2.106.267
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(IV-g) 0 14 0 7
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,04069000 0,00795000 0,02521000 0,00405000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048277
BIST