***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.175 -26.901 27.799 1.005.027 -558.542 430.424 0 4.132.166 5.012.148 0 5.012.148Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -29.248 0 0 0 0 0 29.248 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -6.267.167 -626.080 0 -626.080Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -5.641.087 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.989.461 -259.468 1.566.808 5.041.187 -216.442 -1.574.277 45.024.998 0 4.132.166 67.305.061 0 67.305.061Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.997.832 -356.691 1.334.001 9.173.818 -1.725.442 -3.220.101 45.024.998 0 12.125.908 75.954.951 0 75.954.951TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.997.832 -356.691 1.334.001 9.173.818 -1.725.442 -3.220.101 45.024.998 0 12.125.908 75.954.951 0 75.954.951Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -120.920 -174.068 -259.923 2.056.917 3.660.583 1.633.261 0 0 21.156.862 27.952.712 0 27.952.712Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 828 0 0 0 0 0 0 828 0 828Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -99.058 0 0 0 0 0 131.099 0 0 32.041 0 32.041Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.914.308 0 -12.125.908 -1.211.600 0 -1.211.600Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.211.600 -1.211.600 0 -1.211.600Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.914.308 0 -10.914.308 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.777.854 -530.759 1.074.906 11.230.735 1.935.141 -1.586.840 56.070.405 0 21.156.862 102.728.932 0 102.728.932Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER469.641.341 1.021.734.165 1.491.375.506 334.075.943 869.088.666 1.203.164.609GARANTİ VE KEFALETLER(III) 51.958.561 69.777.172 121.735.733 32.764.411 55.057.939 87.822.350Teminat Mektupları40.482.121 41.341.590 81.823.711 26.592.620 31.278.272 57.870.892Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.226.542 5.497.671 6.724.213 1.155.719 3.175.131 4.330.850Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 2.673.980 2.673.980 0 2.601.276 2.601.276Diğer Teminat Mektupları39.255.579 33.169.939 72.425.518 25.436.901 25.501.865 50.938.766Banka Kredileri0 257.799 257.799 0 159.525 159.525İthalat Kabul Kredileri0 257.799 257.799 0 159.525 159.525Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler167.336 20.417.120 20.584.456 49.289 15.073.346 15.122.635Belgeli Akreditifler167.336 18.680.907 18.848.243 49.289 13.479.532 13.528.821Diğer Akreditifler0 1.736.213 1.736.213 0 1.593.814 1.593.814Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 20.808 20.808 0 23.003 23.003Diğer Garantilerimizden2.881.568 7.719.142 10.600.710 100.457 8.507.143 8.607.600Diğer Kefaletlerimizden8.427.536 20.713 8.448.249 6.022.045 16.650 6.038.695TAAHHÜTLER(III) 82.315.814 39.414.137 121.729.951 68.266.362 39.846.412 108.112.774Cayılamaz Taahhütler80.752.926 39.414.137 120.167.063 66.901.506 39.846.412 106.747.918Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.964.852 16.326.496 19.291.348 7.164.528 14.383.952 21.548.480Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri18.000.836 9.394.048 27.394.884 13.266.649 6.041.228 19.307.877Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.415.879 0 4.415.879 3.394.242 0 3.394.242İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6.596 0 6.596 5.934 0 5.934Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri44.143.311 0 44.143.311 34.314.098 0 34.314.098Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri119.984 0 119.984 130.112 0 130.112Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler11.101.468 13.693.593 24.795.061 8.625.943 19.421.232 28.047.175Cayılabilir Taahhütler1.562.888 0 1.562.888 1.364.856 0 1.364.856Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.562.888 0 1.562.888 1.364.856 0 1.364.856Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR335.366.966 912.542.856 1.247.909.822 233.045.170 774.184.315 1.007.229.485Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar43.105.954 140.874.683 183.980.637 38.163.770 122.991.616 161.155.386Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.127.161 63.678.509 65.805.670 2.471.040 56.739.869 59.210.909Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler40.978.793 77.196.174 118.174.967 35.692.730 66.251.747 101.944.477Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler292.261.012 771.668.173 1.063.929.185 194.881.400 651.192.699 846.074.099Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri38.208.699 58.343.441 96.552.140 15.801.559 38.391.025 54.192.584Vadeli Döviz Alım İşlemleri37.886.292 10.766.644 48.652.936 15.557.894 10.352.662 25.910.556Vadeli Döviz Satım İşlemleri322.407 47.576.797 47.899.204 243.665 28.038.363 28.282.028Para ve Faiz Swap İşlemleri228.446.183 579.401.866 807.848.049 160.953.319 505.546.140 666.499.459Swap Para Alım İşlemleri20.600.860 225.954.120 246.554.980 14.906.795 187.588.786 202.495.581Swap Para Satım İşlemleri128.962.847 139.344.070 268.306.917 87.801.938 129.344.010 217.145.948Swap Faiz Alım İşlemleri39.441.238 107.051.838 146.493.076 29.122.293 94.306.672 123.428.965Swap Faiz Satım İşlemleri39.441.238 107.051.838 146.493.076 29.122.293 94.306.672 123.428.965Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları9.185.119 46.172.122 55.357.241 9.735.945 43.924.035 53.659.980Para Alım Opsiyonları5.609.149 10.718.960 16.328.109 6.157.981 6.443.609 12.601.590Para Satım Opsiyonları3.575.970 13.000.386 16.576.356 3.577.964 10.124.782 13.702.746Faiz Alım Opsiyonları0 11.226.388 11.226.388 0 13.677.822 13.677.822Faiz Satım Opsiyonları0 11.226.388 11.226.388 0 13.677.822 13.677.822Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri16.158.813 15.355.813 31.514.626 8.206.775 8.114.789 16.321.564Futures Para Alım İşlemleri15.124.676 973.126 16.097.802 8.206.775 0 8.206.775Futures Para Satım İşlemleri1.034.137 14.382.687 15.416.824 0 8.114.789 8.114.789Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer262.198 72.394.931 72.657.129 183.802 55.216.710 55.400.512EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.351.259.728 971.364.193 2.322.623.921 1.075.455.203 790.972.547 1.866.427.750EMANET KIYMETLER84.105.516 115.377.735 199.483.251 70.854.516 87.054.819 157.909.335Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları23.547.543 12.430.264 35.977.807 17.288.136 6.693.055 23.981.191Emanete Alınan Menkul Değerler3.451.974 24.566.280 28.018.254 4.032.388 19.165.189 23.197.577Tahsile Alınan Çekler47.936.258 10.624.921 58.561.179 41.556.021 8.993.088 50.549.109Tahsile Alınan Ticari Senetler8.686.092 11.149.223 19.835.315 7.595.783 10.212.171 17.807.954Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler483.649 56.607.047 57.090.696 382.188 41.991.316 42.373.504Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER342.590.739 251.240.267 593.831.006 261.417.076 211.157.958 472.575.034Menkul Kıymetler452.514 6.778.268 7.230.782 449.676 4.510.927 4.960.603Teminat Senetleri878.774 1.790.405 2.669.179 797.853 1.391.005 2.188.858Emtia370.408 581.831 952.239 347.908 305.712 653.620Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul223.163.719 200.986.180 424.149.899 181.905.088 164.039.171 345.944.259Diğer Rehinli Kıymetler117.725.324 41.103.583 158.828.907 77.916.551 40.911.143 118.827.694Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER924.563.473 604.746.191 1.529.309.664 743.183.611 492.759.770 1.235.943.381BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.820.901.069 1.993.098.358 3.813.999.427 1.409.531.146 1.660.061.213 3.069.592.359Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.695.392 6.817.866Alınan Faizler33.225.436 18.744.164Ödenen Faizler-16.865.081 -11.032.908Alınan Temettüler13.365 4.177Alınan Ücret ve Komisyonlar5.524.624 3.062.872Elde Edilen Diğer Kazançlar-7.726.828 -2.016.098Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.093.254 1.398.805Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.717.201 -1.678.699Ödenen Vergiler-10.570.077 -984.594Diğer-1.282.100 -679.853Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim18.435.878 7.691.168Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış16.258.090 -1.616.018Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış21.618 -5.847.630Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-123.611.155 -23.405.677Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-65.559.660 -1.535.493Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)28.431.276 -1.123.289Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)137.266.377 27.718.243Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)13.476.676 2.636.723Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)12.152.656 10.864.309Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı20.131.270 14.509.034YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-32.402.797 -12.717.039İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -10.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.525.343 -237.769Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller39.337 63.530Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-44.606.968 -23.602.303Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14.166.801 9.586.854Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-8.306.655 -10.055.158Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar5.311.730 12.925.076Diğer2.518.301 -1.387.269FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.694.551 5.499.500Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit14.146.093 18.317.029Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-15.455.951 -12.047.642İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-1.211.600 -626.080Kiralamaya İlişkin Ödemeler-173.093 -143.807Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi8.007.914 1.657.854Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-6.958.164 8.949.349Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar43.756.671 10.531.131Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar36.798.507 19.480.480Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)21.156.862 4.132.166DİĞER KAPSAMLI GELİRLER6.795.850 879.982Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-554.911 3.073Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-35.752 2.719Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-261.815 -33.627Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-259.923 27.799Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.579 6.182Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar7.350.761 876.909Yabancı Para Çevrim Farkları2.056.917 1.005.027Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri4.707.424 -699.827Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)3.709.469 1.499.674Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.797.009 -951.076Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.326.040 23.111TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.952.712 5.012.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)114.678.128 250.760.376 365.438.504 92.556.769 200.971.445 293.528.214Nakit ve Nakit Benzerleri19.451.494 161.468.232 180.919.726 14.850.943 128.510.890 143.361.833Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 18.086.523 118.632.212 136.718.735 11.895.572 79.991.153 91.886.725Bankalar(I-d) 561.515 42.836.154 43.397.669 132.292 48.520.144 48.652.436Para Piyasalarından Alacaklar803.484 0 803.484 2.823.223 0 2.823.223Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-28 -134 -162 -144 -407 -551Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 1.882.733 815.211 2.697.944 1.447.537 8.360.046 9.807.583Devlet Borçlanma Senetleri72.014 141.139 213.153 133.543 337.168 470.711Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 320.829 320.829 0 282.498 282.498Diğer Finansal Varlıklar1.810.719 353.243 2.163.962 1.313.994 7.740.380 9.054.374Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 51.351.290 75.313.910 126.665.200 35.739.765 54.941.506 90.681.271Devlet Borçlanma Senetleri50.226.409 59.202.093 109.428.502 34.746.069 41.067.134 75.813.203Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.610 109 15.719 15.610 109 15.719Diğer Finansal Varlıklar1.109.271 16.111.708 17.220.979 978.086 13.874.263 14.852.349Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 41.992.611 13.163.023 55.155.634 40.518.524 9.159.003 49.677.527Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı23.231.444 11.833.933 35.065.377 27.275.288 8.969.678 36.244.966Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı18.761.167 1.329.090 20.090.257 13.243.236 189.325 13.432.561İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)363.958.995 149.504.497 513.463.492 263.774.618 123.543.878 387.318.496Krediler(I-f) 324.747.789 142.064.765 466.812.554 236.264.729 117.107.101 353.371.830Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 55.537.490 11.908.749 67.446.239 42.169.862 10.415.698 52.585.560Devlet Borçlanma Senetleri55.537.490 10.739.656 66.277.146 42.169.862 9.446.135 51.615.997Diğer Finansal Varlıklar0 1.169.093 1.169.093 0 969.563 969.563Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-16.326.284 -4.469.017 -20.795.301 -14.659.973 -3.978.921 -18.638.894SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-o) 306.686 0 306.686 170.756 0 170.756Satış Amaçlı306.686 0 306.686 170.756 0 170.756Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI3.530.707 15.648.886 19.179.593 2.862.756 13.215.503 16.078.259İştirakler (Net)(I-h) 18.957 0 18.957 18.129 0 18.129Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler18.957 0 18.957 18.129 0 18.129Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 3.511.750 15.648.886 19.160.636 2.844.627 13.215.503 16.060.130Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar3.511.750 15.648.886 19.160.636 2.844.627 13.215.503 16.060.130Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.388.063 17.600 6.405.663 5.811.559 17.668 5.829.227MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)2.018.818 0 2.018.818 1.465.638 1 1.465.639Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer2.018.818 0 2.018.818 1.465.638 1 1.465.639YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI5.666.927 0 5.666.927 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 0 0 0 0 73.610 73.610DİĞER AKTİFLER (Net)(I-p) 8.382.261 1.306.356 9.688.617 4.301.347 145.747 4.447.094VARLIKLAR TOPLAMI504.930.585 417.237.715 922.168.300 370.943.443 337.967.852 708.911.295YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 251.142.010 329.989.190 581.131.200 151.975.048 261.285.686 413.260.734ALINAN KREDİLER(II-c) 272.315 66.931.352 67.203.667 235.575 53.261.238 53.496.813PARA PİYASALARINA BORÇLAR17.453.794 32.304.056 49.757.850 34.515.352 26.491.283 61.006.635İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 6.419.263 25.670.111 32.089.374 8.711.844 20.830.603 29.542.447Bonolar4.411.956 0 4.411.956 6.317.699 0 6.317.699Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.007.307 25.670.111 27.677.418 2.394.145 20.830.603 23.224.748FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 18.286.574 3.224.869 21.511.443 21.982.296 3.304.939 25.287.235Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı18.054.969 3.224.868 21.279.837 21.706.040 3.091.924 24.797.964Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı231.605 1 231.606 276.256 213.015 489.271FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 642.664 0 642.664 535.440 0 535.440KARŞILIKLAR(II-h) 4.101.470 360.812 4.462.282 3.094.834 130.367 3.225.201Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.183.077 0 1.183.077 745.039 0 745.039Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.918.393 360.812 3.279.205 2.349.795 130.367 2.480.162CARİ VERGİ BORCU(II-i) 709.463 118.659 828.122 1.975.622 257.473 2.233.095ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 4.944.328 0 4.944.328 171.341 0 171.341SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 14.967.863 14.967.863 0 18.725.534 18.725.534Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 14.967.863 14.967.863 0 18.725.534 18.725.534DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 16.977.222 24.923.353 41.900.575 11.528.675 13.943.194 25.471.869ÖZKAYNAKLAR(II-k) 113.968.656 -11.239.724 102.728.932 83.571.770 -7.616.819 75.954.951Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000Sermaye Yedekleri5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.929.849 392.152 3.322.001 3.325.779 649.363 3.975.142Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23.210.912 -11.631.876 11.579.036 12.494.457 -8.266.182 4.228.275Kar Yedekleri56.070.405 0 56.070.405 45.024.998 0 45.024.998Yasal Yedekler1.903.795 0 1.903.795 1.808.635 0 1.808.635Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler53.991.428 0 53.991.428 43.068.048 0 43.068.048Diğer Kar Yedekleri175.182 0 175.182 148.315 0 148.315Kar veya Zarar21.156.862 0 21.156.862 12.125.908 0 12.125.908Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı21.156.862 0 21.156.862 12.125.908 0 12.125.908Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI434.917.759 487.250.541 922.168.300 318.297.797 390.613.498 708.911.295Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 46.584.992 20.408.522 26.748.962 11.120.829Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 27.449.487 14.631.483 15.243.764 7.824.822Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler282.414 339.828 41.239 210.803Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 86.938 46.042 64.505 15.483Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler106.659 93.019 25.444 25.543Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 18.596.242 5.255.007 11.339.909 3.027.466Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar11.075 7.691 5.028 4.189Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar7.188.432 2.673.097 4.022.989 1.524.248İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler11.396.735 2.574.219 7.311.892 1.499.029Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri63.252 43.143 34.101 16.712FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -19.273.571 -11.597.923 -10.484.882 -6.159.877Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -13.770.358 -7.867.322 -7.690.302 -4.198.097Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -877.466 -472.428 -517.468 -250.241Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.421.818 -2.091.017 -1.248.619 -1.094.998İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -1.683.265 -1.110.251 -770.152 -586.102Kiralama Faiz Giderleri-48.423 -42.151 -25.356 -21.153Diğer Faiz Giderleri-472.241 -14.754 -232.985 -9.286NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ27.311.421 8.810.599 16.264.080 4.960.952NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.091.357 2.397.673 2.284.122 1.169.833Alınan Ücret ve Komisyonlar5.424.875 3.059.282 3.031.205 1.537.063Gayri Nakdi Kredilerden412.714 282.590 210.763 140.667Diğer5.012.161 2.776.692 2.820.442 1.396.396Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.333.518 -661.609 -747.083 -367.230Gayri Nakdi Kredilere-2.339 -2.271 -1.049 -1.253Diğer-1.331.179 -659.338 -746.034 -365.977TEMETTÜ GELİRLERİ13.365 4.177 4.715 369TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) 8.183.828 97.118 5.071.490 -523.286Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)682.074 297.578 533.135 151.925Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-6.432.513 -527.185 -1.668.477 -6.308.380Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)13.934.267 326.725 6.206.832 5.633.169DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 2.000.847 1.228.165 1.091.688 475.270FAALİYET BRÜT KÂRI41.600.818 12.537.732 24.716.095 6.083.138BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -3.509.498 -2.044.233 -1.655.434 -863.219DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-e) -4.218.336 -1.750.786 -2.292.108 -547.621PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.488.629 -1.570.259 -1.226.647 -819.347DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -4.677.560 -2.499.042 -2.569.985 -1.284.958NET FAALİYET KARI (ZARARI)26.706.795 4.673.412 16.971.921 2.567.993BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.422.380 680.187 726.099 336.137NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.129.175 5.353.599 17.698.020 2.904.130SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-g) -6.972.313 -1.221.433 -4.587.967 -799.260Cari Vergi Karşılığı-3.449.177 -836.368 7.039.863 -836.368Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-5.568.713 -903.685 -5.138.054 -63.105Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.045.577 518.620 -6.489.776 100.213SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-h) 21.156.862 4.132.166 13.110.053 2.104.870DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI21.156.862 4.132.166 13.110.053 2.104.870Grubun Karı (Zararı)21.156.862 4.132.166 13.110.053 2.104.870Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,04069000 0,00795000 0,02521000 0,00405000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048278BIST