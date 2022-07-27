***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.07.2022 18:10
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.175 -26.901 27.799 1.005.027 -558.542 430.424 0 4.132.166 5.012.148 0 5.012.148
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -29.248 0 0 0 0 0 29.248 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -6.267.167 -626.080 0 -626.080
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -5.641.087 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.989.461 -259.468 1.566.808 5.041.187 -216.442 -1.574.277 45.024.998 0 4.132.166 67.305.061 0 67.305.061
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.997.832 -356.691 1.334.001 9.173.818 -1.725.442 -3.220.101 45.024.998 0 12.125.908 75.954.951 0 75.954.951
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.997.832 -356.691 1.334.001 9.173.818 -1.725.442 -3.220.101 45.024.998 0 12.125.908 75.954.951 0 75.954.951
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -120.920 -174.068 -259.923 2.056.917 3.660.583 1.633.261 0 0 21.156.862 27.952.712 0 27.952.712
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 828 0 0 0 0 0 0 828 0 828
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -99.058 0 0 0 0 0 131.099 0 0 32.041 0 32.041
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.914.308 0 -12.125.908 -1.211.600 0 -1.211.600
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.211.600 -1.211.600 0 -1.211.600
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.914.308 0 -10.914.308 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.777.854 -530.759 1.074.906 11.230.735 1.935.141 -1.586.840 56.070.405 0 21.156.862 102.728.932 0 102.728.932
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
469.641.341 1.021.734.165 1.491.375.506 334.075.943 869.088.666 1.203.164.609
GARANTİ VE KEFALETLER
(III) 51.958.561 69.777.172 121.735.733 32.764.411 55.057.939 87.822.350
Teminat Mektupları
40.482.121 41.341.590 81.823.711 26.592.620 31.278.272 57.870.892
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.226.542 5.497.671 6.724.213 1.155.719 3.175.131 4.330.850
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.673.980 2.673.980 0 2.601.276 2.601.276
Diğer Teminat Mektupları
39.255.579 33.169.939 72.425.518 25.436.901 25.501.865 50.938.766
Banka Kredileri
0 257.799 257.799 0 159.525 159.525
İthalat Kabul Kredileri
0 257.799 257.799 0 159.525 159.525
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
167.336 20.417.120 20.584.456 49.289 15.073.346 15.122.635
Belgeli Akreditifler
167.336 18.680.907 18.848.243 49.289 13.479.532 13.528.821
Diğer Akreditifler
0 1.736.213 1.736.213 0 1.593.814 1.593.814
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 20.808 20.808 0 23.003 23.003
Diğer Garantilerimizden
2.881.568 7.719.142 10.600.710 100.457 8.507.143 8.607.600
Diğer Kefaletlerimizden
8.427.536 20.713 8.448.249 6.022.045 16.650 6.038.695
TAAHHÜTLER
(III) 82.315.814 39.414.137 121.729.951 68.266.362 39.846.412 108.112.774
Cayılamaz Taahhütler
80.752.926 39.414.137 120.167.063 66.901.506 39.846.412 106.747.918
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.964.852 16.326.496 19.291.348 7.164.528 14.383.952 21.548.480
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
18.000.836 9.394.048 27.394.884 13.266.649 6.041.228 19.307.877
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.415.879 0 4.415.879 3.394.242 0 3.394.242
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.596 0 6.596 5.934 0 5.934
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
44.143.311 0 44.143.311 34.314.098 0 34.314.098
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
119.984 0 119.984 130.112 0 130.112
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
11.101.468 13.693.593 24.795.061 8.625.943 19.421.232 28.047.175
Cayılabilir Taahhütler
1.562.888 0 1.562.888 1.364.856 0 1.364.856
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.562.888 0 1.562.888 1.364.856 0 1.364.856
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
335.366.966 912.542.856 1.247.909.822 233.045.170 774.184.315 1.007.229.485
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
43.105.954 140.874.683 183.980.637 38.163.770 122.991.616 161.155.386
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.127.161 63.678.509 65.805.670 2.471.040 56.739.869 59.210.909
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
40.978.793 77.196.174 118.174.967 35.692.730 66.251.747 101.944.477
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
292.261.012 771.668.173 1.063.929.185 194.881.400 651.192.699 846.074.099
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
38.208.699 58.343.441 96.552.140 15.801.559 38.391.025 54.192.584
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
37.886.292 10.766.644 48.652.936 15.557.894 10.352.662 25.910.556
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
322.407 47.576.797 47.899.204 243.665 28.038.363 28.282.028
Para ve Faiz Swap İşlemleri
228.446.183 579.401.866 807.848.049 160.953.319 505.546.140 666.499.459
Swap Para Alım İşlemleri
20.600.860 225.954.120 246.554.980 14.906.795 187.588.786 202.495.581
Swap Para Satım İşlemleri
128.962.847 139.344.070 268.306.917 87.801.938 129.344.010 217.145.948
Swap Faiz Alım İşlemleri
39.441.238 107.051.838 146.493.076 29.122.293 94.306.672 123.428.965
Swap Faiz Satım İşlemleri
39.441.238 107.051.838 146.493.076 29.122.293 94.306.672 123.428.965
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.185.119 46.172.122 55.357.241 9.735.945 43.924.035 53.659.980
Para Alım Opsiyonları
5.609.149 10.718.960 16.328.109 6.157.981 6.443.609 12.601.590
Para Satım Opsiyonları
3.575.970 13.000.386 16.576.356 3.577.964 10.124.782 13.702.746
Faiz Alım Opsiyonları
0 11.226.388 11.226.388 0 13.677.822 13.677.822
Faiz Satım Opsiyonları
0 11.226.388 11.226.388 0 13.677.822 13.677.822
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
16.158.813 15.355.813 31.514.626 8.206.775 8.114.789 16.321.564
Futures Para Alım İşlemleri
15.124.676 973.126 16.097.802 8.206.775 0 8.206.775
Futures Para Satım İşlemleri
1.034.137 14.382.687 15.416.824 0 8.114.789 8.114.789
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
262.198 72.394.931 72.657.129 183.802 55.216.710 55.400.512
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.351.259.728 971.364.193 2.322.623.921 1.075.455.203 790.972.547 1.866.427.750
EMANET KIYMETLER
84.105.516 115.377.735 199.483.251 70.854.516 87.054.819 157.909.335
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
23.547.543 12.430.264 35.977.807 17.288.136 6.693.055 23.981.191
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.451.974 24.566.280 28.018.254 4.032.388 19.165.189 23.197.577
Tahsile Alınan Çekler
47.936.258 10.624.921 58.561.179 41.556.021 8.993.088 50.549.109
Tahsile Alınan Ticari Senetler
8.686.092 11.149.223 19.835.315 7.595.783 10.212.171 17.807.954
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
483.649 56.607.047 57.090.696 382.188 41.991.316 42.373.504
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
342.590.739 251.240.267 593.831.006 261.417.076 211.157.958 472.575.034
Menkul Kıymetler
452.514 6.778.268 7.230.782 449.676 4.510.927 4.960.603
Teminat Senetleri
878.774 1.790.405 2.669.179 797.853 1.391.005 2.188.858
Emtia
370.408 581.831 952.239 347.908 305.712 653.620
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
223.163.719 200.986.180 424.149.899 181.905.088 164.039.171 345.944.259
Diğer Rehinli Kıymetler
117.725.324 41.103.583 158.828.907 77.916.551 40.911.143 118.827.694
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
924.563.473 604.746.191 1.529.309.664 743.183.611 492.759.770 1.235.943.381
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.820.901.069 1.993.098.358 3.813.999.427 1.409.531.146 1.660.061.213 3.069.592.359
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.695.392 6.817.866
Alınan Faizler
33.225.436 18.744.164
Ödenen Faizler
-16.865.081 -11.032.908
Alınan Temettüler
13.365 4.177
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.524.624 3.062.872
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-7.726.828 -2.016.098
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.093.254 1.398.805
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.717.201 -1.678.699
Ödenen Vergiler
-10.570.077 -984.594
Diğer
-1.282.100 -679.853
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
18.435.878 7.691.168
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
16.258.090 -1.616.018
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
21.618 -5.847.630
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-123.611.155 -23.405.677
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-65.559.660 -1.535.493
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
28.431.276 -1.123.289
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
137.266.377 27.718.243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
13.476.676 2.636.723
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
12.152.656 10.864.309
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
20.131.270 14.509.034
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-32.402.797 -12.717.039
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -10.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.525.343 -237.769
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
39.337 63.530
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-44.606.968 -23.602.303
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.166.801 9.586.854
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-8.306.655 -10.055.158
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.311.730 12.925.076
Diğer
2.518.301 -1.387.269
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.694.551 5.499.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.146.093 18.317.029
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.455.951 -12.047.642
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.211.600 -626.080
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-173.093 -143.807
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
8.007.914 1.657.854
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-6.958.164 8.949.349
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
43.756.671 10.531.131
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
36.798.507 19.480.480
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.156.862 4.132.166
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
6.795.850 879.982
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-554.911 3.073
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-35.752 2.719
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-261.815 -33.627
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-259.923 27.799
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.579 6.182
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.350.761 876.909
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.056.917 1.005.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
4.707.424 -699.827
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
3.709.469 1.499.674
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.797.009 -951.076
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.326.040 23.111
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.952.712 5.012.148
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
114.678.128 250.760.376 365.438.504 92.556.769 200.971.445 293.528.214
Nakit ve Nakit Benzerleri
19.451.494 161.468.232 180.919.726 14.850.943 128.510.890 143.361.833
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 18.086.523 118.632.212 136.718.735 11.895.572 79.991.153 91.886.725
Bankalar
(I-d) 561.515 42.836.154 43.397.669 132.292 48.520.144 48.652.436
Para Piyasalarından Alacaklar
803.484 0 803.484 2.823.223 0 2.823.223
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-28 -134 -162 -144 -407 -551
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 1.882.733 815.211 2.697.944 1.447.537 8.360.046 9.807.583
Devlet Borçlanma Senetleri
72.014 141.139 213.153 133.543 337.168 470.711
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 320.829 320.829 0 282.498 282.498
Diğer Finansal Varlıklar
1.810.719 353.243 2.163.962 1.313.994 7.740.380 9.054.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 51.351.290 75.313.910 126.665.200 35.739.765 54.941.506 90.681.271
Devlet Borçlanma Senetleri
50.226.409 59.202.093 109.428.502 34.746.069 41.067.134 75.813.203
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.610 109 15.719 15.610 109 15.719
Diğer Finansal Varlıklar
1.109.271 16.111.708 17.220.979 978.086 13.874.263 14.852.349
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 41.992.611 13.163.023 55.155.634 40.518.524 9.159.003 49.677.527
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
23.231.444 11.833.933 35.065.377 27.275.288 8.969.678 36.244.966
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
18.761.167 1.329.090 20.090.257 13.243.236 189.325 13.432.561
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
363.958.995 149.504.497 513.463.492 263.774.618 123.543.878 387.318.496
Krediler
(I-f) 324.747.789 142.064.765 466.812.554 236.264.729 117.107.101 353.371.830
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 55.537.490 11.908.749 67.446.239 42.169.862 10.415.698 52.585.560
Devlet Borçlanma Senetleri
55.537.490 10.739.656 66.277.146 42.169.862 9.446.135 51.615.997
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.169.093 1.169.093 0 969.563 969.563
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-16.326.284 -4.469.017 -20.795.301 -14.659.973 -3.978.921 -18.638.894
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 306.686 0 306.686 170.756 0 170.756
Satış Amaçlı
306.686 0 306.686 170.756 0 170.756
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.530.707 15.648.886 19.179.593 2.862.756 13.215.503 16.078.259
İştirakler (Net)
(I-h) 18.957 0 18.957 18.129 0 18.129
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.957 0 18.957 18.129 0 18.129
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 3.511.750 15.648.886 19.160.636 2.844.627 13.215.503 16.060.130
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.511.750 15.648.886 19.160.636 2.844.627 13.215.503 16.060.130
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.388.063 17.600 6.405.663 5.811.559 17.668 5.829.227
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.018.818 0 2.018.818 1.465.638 1 1.465.639
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.018.818 0 2.018.818 1.465.638 1 1.465.639
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.666.927 0 5.666.927 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 0 0 0 0 73.610 73.610
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 8.382.261 1.306.356 9.688.617 4.301.347 145.747 4.447.094
VARLIKLAR TOPLAMI
504.930.585 417.237.715 922.168.300 370.943.443 337.967.852 708.911.295
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-a) 251.142.010 329.989.190 581.131.200 151.975.048 261.285.686 413.260.734
ALINAN KREDİLER
(II-c) 272.315 66.931.352 67.203.667 235.575 53.261.238 53.496.813
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
17.453.794 32.304.056 49.757.850 34.515.352 26.491.283 61.006.635
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 6.419.263 25.670.111 32.089.374 8.711.844 20.830.603 29.542.447
Bonolar
4.411.956 0 4.411.956 6.317.699 0 6.317.699
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.007.307 25.670.111 27.677.418 2.394.145 20.830.603 23.224.748
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 18.286.574 3.224.869 21.511.443 21.982.296 3.304.939 25.287.235
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
18.054.969 3.224.868 21.279.837 21.706.040 3.091.924 24.797.964
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
231.605 1 231.606 276.256 213.015 489.271
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 642.664 0 642.664 535.440 0 535.440
KARŞILIKLAR
(II-h) 4.101.470 360.812 4.462.282 3.094.834 130.367 3.225.201
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.183.077 0 1.183.077 745.039 0 745.039
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.918.393 360.812 3.279.205 2.349.795 130.367 2.480.162
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 709.463 118.659 828.122 1.975.622 257.473 2.233.095
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 4.944.328 0 4.944.328 171.341 0 171.341
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 14.967.863 14.967.863 0 18.725.534 18.725.534
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 14.967.863 14.967.863 0 18.725.534 18.725.534
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 16.977.222 24.923.353 41.900.575 11.528.675 13.943.194 25.471.869
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 113.968.656 -11.239.724 102.728.932 83.571.770 -7.616.819 75.954.951
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.929.849 392.152 3.322.001 3.325.779 649.363 3.975.142
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23.210.912 -11.631.876 11.579.036 12.494.457 -8.266.182 4.228.275
Kar Yedekleri
56.070.405 0 56.070.405 45.024.998 0 45.024.998
Yasal Yedekler
1.903.795 0 1.903.795 1.808.635 0 1.808.635
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
53.991.428 0 53.991.428 43.068.048 0 43.068.048
Diğer Kar Yedekleri
175.182 0 175.182 148.315 0 148.315
Kar veya Zarar
21.156.862 0 21.156.862 12.125.908 0 12.125.908
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
21.156.862 0 21.156.862 12.125.908 0 12.125.908
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
434.917.759 487.250.541 922.168.300 318.297.797 390.613.498 708.911.295
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 46.584.992 20.408.522 26.748.962 11.120.829
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 27.449.487 14.631.483 15.243.764 7.824.822
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
282.414 339.828 41.239 210.803
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 86.938 46.042 64.505 15.483
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
106.659 93.019 25.444 25.543
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 18.596.242 5.255.007 11.339.909 3.027.466
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
11.075 7.691 5.028 4.189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
7.188.432 2.673.097 4.022.989 1.524.248
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
11.396.735 2.574.219 7.311.892 1.499.029
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
63.252 43.143 34.101 16.712
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -19.273.571 -11.597.923 -10.484.882 -6.159.877
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -13.770.358 -7.867.322 -7.690.302 -4.198.097
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -877.466 -472.428 -517.468 -250.241
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.421.818 -2.091.017 -1.248.619 -1.094.998
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -1.683.265 -1.110.251 -770.152 -586.102
Kiralama Faiz Giderleri
-48.423 -42.151 -25.356 -21.153
Diğer Faiz Giderleri
-472.241 -14.754 -232.985 -9.286
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
27.311.421 8.810.599 16.264.080 4.960.952
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.091.357 2.397.673 2.284.122 1.169.833
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.424.875 3.059.282 3.031.205 1.537.063
Gayri Nakdi Kredilerden
412.714 282.590 210.763 140.667
Diğer
5.012.161 2.776.692 2.820.442 1.396.396
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.333.518 -661.609 -747.083 -367.230
Gayri Nakdi Kredilere
-2.339 -2.271 -1.049 -1.253
Diğer
-1.331.179 -659.338 -746.034 -365.977
TEMETTÜ GELİRLERİ
13.365 4.177 4.715 369
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) 8.183.828 97.118 5.071.490 -523.286
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
682.074 297.578 533.135 151.925
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.432.513 -527.185 -1.668.477 -6.308.380
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
13.934.267 326.725 6.206.832 5.633.169
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 2.000.847 1.228.165 1.091.688 475.270
FAALİYET BRÜT KÂRI
41.600.818 12.537.732 24.716.095 6.083.138
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -3.509.498 -2.044.233 -1.655.434 -863.219
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -4.218.336 -1.750.786 -2.292.108 -547.621
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.488.629 -1.570.259 -1.226.647 -819.347
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -4.677.560 -2.499.042 -2.569.985 -1.284.958
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
26.706.795 4.673.412 16.971.921 2.567.993
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.422.380 680.187 726.099 336.137
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.129.175 5.353.599 17.698.020 2.904.130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-g) -6.972.313 -1.221.433 -4.587.967 -799.260
Cari Vergi Karşılığı
-3.449.177 -836.368 7.039.863 -836.368
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.568.713 -903.685 -5.138.054 -63.105
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.045.577 518.620 -6.489.776 100.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-h) 21.156.862 4.132.166 13.110.053 2.104.870
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
21.156.862 4.132.166 13.110.053 2.104.870
Grubun Karı (Zararı)
21.156.862 4.132.166 13.110.053 2.104.870
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,04069000 0,00795000 0,02521000 0,00405000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048278
BIST