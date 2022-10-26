***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
26.10.2022 18:11
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.913 -26.950 0 982.721 -1.001.976 657.581 0 0 7.343.522 7.957.811 23 7.957.834
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -29.248 0 0 0 0 0 29.248 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -6.259.625 -626.080 0 -626.080
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -5.633.545 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.990.199 -263.424 9.582 5.723.549 -534.817 -1.905.947 45.953.298 419.031 7.343.522 70.255.606 205 70.255.811
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.997.829 -363.456 9.582 9.878.486 -1.803.369 -3.779.892 45.953.298 419.031 12.127.191 75.959.313 0 75.959.313
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.997.829 -363.456 9.582 9.878.486 -1.803.369 -3.779.892 45.953.298 419.031 12.127.191 75.959.313 0 75.959.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 3.692.156 -176.897 828 2.763.182 5.794.622 1.157.735 0 0 38.222.869 51.454.495 0 51.454.495
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -131.099 0 0 0 0 0 355.029 -223.930 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930.220 -14.629 -12.127.191 -1.211.600 0 -1.211.600
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.211.600 -1.211.600 0 -1.211.600
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930.220 -14.629 -10.915.591 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 6.558.886 -540.353 10.410 12.641.668 3.991.253 -2.622.157 57.238.547 180.472 38.222.869 126.202.208 0 126.202.208
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
479.197.418 1.078.782.589 1.557.980.007 335.848.176 890.327.061 1.226.175.237
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-3) 59.495.312 69.935.328 129.430.640 32.763.085 55.573.031 88.336.116
Teminat Mektupları
46.397.834 41.423.240 87.821.074 26.591.294 31.957.346 58.548.640
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.338.327 5.688.227 7.026.554 1.155.719 3.175.131 4.330.850
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.688.462 2.688.462 0 2.607.611 2.607.611
Diğer Teminat Mektupları
45.059.507 33.046.551 78.106.058 25.435.575 26.174.604 51.610.179
Banka Kredileri
0 129.148 129.148 0 159.525 159.525
İthalat Kabul Kredileri
0 129.148 129.148 0 159.525 159.525
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
171.313 20.459.045 20.630.358 49.289 15.121.137 15.170.426
Belgeli Akreditifler
171.313 18.435.773 18.607.086 49.289 13.538.638 13.587.927
Diğer Akreditifler
0 2.023.272 2.023.272 0 1.582.499 1.582.499
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 13.149 13.149 0 23.003 23.003
Diğer Garantilerimizden
3.788.011 7.898.274 11.686.285 100.457 8.295.370 8.395.827
Diğer Kefaletlerimizden
9.138.154 12.472 9.150.626 6.022.045 16.650 6.038.695
TAAHHÜTLER
(III-1) 110.033.537 22.495.674 132.529.211 68.584.861 21.771.973 90.356.834
Cayılamaz Taahhütler
107.811.167 21.149.387 128.960.554 66.901.506 20.434.428 87.335.934
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.837.663 12.782.167 20.619.830 7.164.528 14.387.946 21.552.474
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
20.249.224 8.363.424 28.612.648 13.266.649 6.041.228 19.307.877
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.323.155 0 4.323.155 3.394.242 0 3.394.242
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.347 0 6.347 5.934 0 5.934
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
61.715.856 0 61.715.856 34.314.098 0 34.314.098
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
100.149 0 100.149 130.112 0 130.112
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
13.578.773 3.796 13.582.569 8.625.943 5.254 8.631.197
Cayılabilir Taahhütler
2.222.370 1.346.287 3.568.657 1.683.355 1.337.545 3.020.900
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.785.387 0 1.785.387 1.364.856 0 1.364.856
Diğer Cayılabilir Taahhütler
436.983 1.346.287 1.783.270 318.499 1.337.545 1.656.044
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
309.668.569 986.351.587 1.296.020.156 234.500.230 812.982.057 1.047.482.287
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
43.092.275 157.110.855 200.203.130 38.163.770 122.991.616 161.155.386
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
21.482 74.248.513 74.269.995 2.471.040 56.739.869 59.210.909
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
43.070.793 82.862.342 125.933.135 35.692.730 66.251.747 101.944.477
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
266.576.294 829.240.732 1.095.817.026 196.336.460 689.990.441 886.326.901
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
38.032.327 59.087.640 97.119.967 15.801.559 38.750.364 54.551.923
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
37.689.480 11.464.025 49.153.505 15.557.894 10.535.813 26.093.707
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
342.847 47.623.615 47.966.462 243.665 28.214.551 28.458.216
Para ve Faiz Swap İşlemleri
200.328.388 628.605.729 828.934.117 161.801.483 543.959.385 705.760.868
Swap Para Alım İşlemleri
11.565.676 245.947.541 257.513.217 15.706.203 196.139.083 211.845.286
Swap Para Satım İşlemleri
136.782.044 147.826.162 284.608.206 87.850.694 138.975.680 226.826.374
Swap Faiz Alım İşlemleri
25.990.334 117.416.013 143.406.347 29.122.293 104.422.311 133.544.604
Swap Faiz Satım İşlemleri
25.990.334 117.416.013 143.406.347 29.122.293 104.422.311 133.544.604
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
12.056.969 49.297.848 61.354.817 10.342.841 43.949.193 54.292.034
Para Alım Opsiyonları
9.352.685 9.394.398 18.747.083 6.157.981 6.456.188 12.614.169
Para Satım Opsiyonları
1.826.297 17.210.828 19.037.125 3.577.964 10.137.361 13.715.325
Faiz Alım Opsiyonları
0 11.346.311 11.346.311 0 13.677.822 13.677.822
Faiz Satım Opsiyonları
0 11.346.311 11.346.311 0 13.677.822 13.677.822
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
86.418 0 86.418 19.962 0 19.962
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
791.569 0 791.569 586.934 0 586.934
Futures Para İşlemleri
15.836.859 15.123.370 30.960.229 8.206.775 8.114.789 16.321.564
Futures Para Alım İşlemleri
15.722.957 92.575 15.815.532 8.206.775 0 8.206.775
Futures Para Satım İşlemleri
113.902 15.030.795 15.144.697 0 8.114.789 8.114.789
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
321.751 77.126.145 77.447.896 183.802 55.216.710 55.400.512
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.497.468.908 1.090.509.319 2.587.978.227 1.097.960.080 807.574.292 1.905.534.372
EMANET KIYMETLER
118.381.489 135.481.511 253.863.000 91.801.403 87.054.819 178.856.222
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
32.347.642 12.986.318 45.333.960 17.288.136 6.693.055 23.981.191
Emanete Alınan Menkul Değerler
23.570.624 27.497.245 51.067.869 24.979.275 19.165.189 44.144.464
Tahsile Alınan Çekler
52.643.150 9.813.471 62.456.621 41.556.021 8.993.088 50.549.109
Tahsile Alınan Ticari Senetler
9.334.886 12.290.362 21.625.248 7.595.783 10.212.171 17.807.954
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
485.187 72.894.115 73.379.302 382.188 41.991.316 42.373.504
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
380.161.227 297.899.078 678.060.305 262.975.066 227.759.703 490.734.769
Menkul Kıymetler
337.310 7.911.661 8.248.971 449.676 4.510.927 4.960.603
Teminat Senetleri
911.262 1.976.005 2.887.267 797.853 1.391.005 2.188.858
Emtia
770.408 644.356 1.414.764 347.908 305.712 653.620
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
245.421.889 226.633.651 472.055.540 182.144.809 170.646.985 352.791.794
Diğer Rehinli Kıymetler
132.720.358 60.733.405 193.453.763 79.234.820 50.905.074 130.139.894
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
998.926.192 657.128.730 1.656.054.922 743.183.611 492.759.770 1.235.943.381
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.976.666.326 2.169.291.908 4.145.958.234 1.433.808.256 1.697.901.353 3.131.709.609
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.572.583 9.243.110
Alınan Faizler
57.064.866 30.427.204
Ödenen Faizler
-32.242.903 -17.996.791
Alınan Temettüler
63.398 9.970
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.311.436 5.493.313
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-10.677.572 -3.474.176
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.926.305 2.124.897
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.019.488 -2.784.826
Ödenen Vergiler
-11.379.244 -1.974.633
Diğer
-5.474.215 -2.581.848
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
10.404.924 14.144.757
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
14.188.379 -1.956.606
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
3.511.505 -5.722.160
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-174.339.942 -50.489.929
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-80.632.668 -22.935.583
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
11.049.651 -1.604.864
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
201.790.640 58.034.959
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
22.137.360 260.868
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
12.699.999 38.558.072
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.977.507 23.387.867
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-36.049.485 -19.594.547
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.352.019 -491.719
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
64.687 97.364
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-62.788.680 -29.729.101
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.928.806 13.937.416
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-8.306.654 -17.190.851
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.381.744 13.771.354
Diğer
12.022.631 10.990
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.367.598 8.210.418
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
29.434.985 25.061.696
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-22.554.863 -15.994.297
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.211.600 -626.080
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-300.924 -230.901
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
11.892.677 2.300.683
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.811.703 14.304.421
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
48.616.116 13.495.306
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
45.804.413 27.799.727
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.222.869 7.343.545
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
13.231.626 614.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.516.087 -24.037
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.417.200 3.641
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-265.587 -33.688
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
828 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-636.354 6.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.715.539 638.326
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.763.182 982.721
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.535.077 -1.255.497
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
3.680.943 1.749.943
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-2.402.518 -926.207
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.861.145 87.366
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.454.495 7.957.834
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
134.333.820 270.173.452 404.507.272 93.693.309 215.419.445 309.112.754
Nakit ve Nakit Benzerleri
24.478.779 164.800.340 189.279.119 14.832.928 133.372.157 148.205.085
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 23.489.397 120.106.277 143.595.674 11.895.572 79.991.200 91.886.772
Bankalar
(I-d) 159.959 44.694.730 44.854.689 88.953 53.381.733 53.470.686
Para Piyasalarından Alacaklar
829.572 0 829.572 2.848.612 0 2.848.612
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-149 -667 -816 -209 -776 -985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 4.701.848 1.074.032 5.775.880 2.449.329 8.360.046 10.809.375
Devlet Borçlanma Senetleri
580.625 412.957 993.582 241.562 337.168 578.730
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.372.574 470.777 1.843.351 791.398 282.498 1.073.896
Diğer Finansal Varlıklar
2.748.649 190.298 2.938.947 1.416.369 7.740.380 9.156.749
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 66.788.086 85.851.303 152.639.389 35.882.021 64.429.401 100.311.422
Devlet Borçlanma Senetleri
63.871.094 62.224.435 126.095.529 34.746.069 43.909.234 78.655.303
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
96.586 109 96.695 15.770 109 15.879
Diğer Finansal Varlıklar
2.820.406 23.626.759 26.447.165 1.120.182 20.520.058 21.640.240
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 38.365.107 18.447.777 56.812.884 40.529.031 9.257.841 49.786.872
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
18.055.804 16.385.070 34.440.874 27.285.795 9.068.516 36.354.311
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
20.309.303 2.062.707 22.372.010 13.243.236 189.325 13.432.561
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
413.208.177 215.705.366 628.913.543 265.854.861 172.485.499 438.340.360
Krediler
(I-f) 359.455.288 201.432.608 560.887.896 236.628.155 160.122.040 396.750.195
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 2.245.308 7.114.376 9.359.684 1.921.249 6.116.852 8.038.101
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 68.772.575 11.851.632 80.624.207 42.169.862 10.415.698 52.585.560
Devlet Borçlanma Senetleri
68.772.575 10.556.597 79.329.172 42.169.862 9.446.135 51.615.997
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.295.035 1.295.035 0 969.563 969.563
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.264.994 -4.693.250 -21.958.244 -14.864.405 -4.169.091 -19.033.496
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 272.619 0 272.619 232.296 0 232.296
Satış Amaçlı
272.619 0 272.619 232.296 0 232.296
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
18.957 0 18.957 18.129 0 18.129
İştirakler (Net)
(I-h) 18.957 0 18.957 18.129 0 18.129
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.957 0 18.957 18.129 0 18.129
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11.299.220 81.044 11.380.264 5.821.035 73.801 5.894.836
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.103.015 18.517 2.121.532 1.485.784 13.818 1.499.602
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.103.015 18.517 2.121.532 1.485.784 13.818 1.499.602
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 225.797 225.797 0 124.001 124.001
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 10.456 0 10.456 78.560 73.610 152.170
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 19.157.653 2.389.607 21.547.260 6.225.787 1.198.395 7.424.182
VARLIKLAR TOPLAMI
580.403.917 488.593.783 1.068.997.700 373.409.761 389.388.569 762.798.330
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-a) 282.266.637 386.690.994 668.957.631 151.449.396 302.101.183 453.550.579
ALINAN KREDİLER
(II-c) 1.831.558 80.009.558 81.841.116 676.304 59.296.736 59.973.040
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
24.723.807 24.515.566 49.239.373 35.756.717 28.880.744 64.637.461
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 11.065.610 27.959.769 39.025.379 9.452.458 20.830.603 30.283.061
Bonolar
8.307.899 0 8.307.899 7.058.313 0 7.058.313
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.757.711 27.959.769 30.717.480 2.394.145 20.830.603 23.224.748
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 15.080.014 6.523.886 21.603.900 22.005.962 3.676.720 25.682.682
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
14.636.227 6.523.885 21.160.112 21.729.706 3.463.705 25.193.411
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
443.787 1 443.788 276.256 213.015 489.271
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 700.627 59.849 760.476 537.500 52.860 590.360
KARŞILIKLAR
(II-h) 4.634.432 456.831 5.091.263 3.183.878 173.415 3.357.293
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.370.060 4.909 1.374.969 773.481 3.268 776.749
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.264.372 451.922 3.716.294 2.410.397 170.147 2.580.544
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 3.689.235 137.903 3.827.138 2.143.416 261.075 2.404.491
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 3.338.384 211.207 3.549.591 171.474 282.831 454.305
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 16.921.746 16.921.746 0 18.725.534 18.725.534
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 16.921.746 16.921.746 0 18.725.534 18.725.534
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 21.253.999 30.723.880 51.977.879 12.692.318 14.487.893 27.180.211
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 139.278.779 -13.076.571 126.202.208 84.846.514 -8.887.201 75.959.313
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
6.012.244 16.699 6.028.943 2.627.256 16.699 2.643.955
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
27.104.034 -13.093.270 14.010.764 13.199.125 -8.903.900 4.295.225
Kar Yedekleri
57.238.547 0 57.238.547 45.953.298 0 45.953.298
Yasal Yedekler
2.058.326 0 2.058.326 1.933.583 0 1.933.583
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
55.003.132 0 55.003.132 43.869.490 0 43.869.490
Diğer Kar Yedekleri
177.089 0 177.089 150.225 0 150.225
Kar veya Zarar
38.403.341 0 38.403.341 12.546.222 0 12.546.222
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
180.472 0 180.472 419.031 0 419.031
Dönem Net Kâr veya Zararı
38.222.869 0 38.222.869 12.127.191 0 12.127.191
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
507.863.082 561.134.618 1.068.997.700 322.915.937 439.882.393 762.798.330
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 85.539.153 34.901.644 37.336.808 13.473.819
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 48.170.763 24.331.798 19.822.666 9.128.350
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
282.414 594.499 0 254.671
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 236.753 101.309 160.000 13.317
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
161.046 97.784 53.245 3.692
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 35.674.724 9.269.424 16.862.741 3.895.812
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
39.758 17.047 1.119 4.764
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
13.402.647 4.756.951 6.026.038 1.969.841
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
22.232.319 4.495.426 10.835.584 1.921.207
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
754.410 390.946 297.127 134.865
Diğer Faiz Gelirleri
259.043 115.884 141.029 43.112
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -35.355.841 -18.708.059 -15.459.492 -6.810.233
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -25.567.071 -12.758.634 -11.602.309 -4.756.878
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -1.957.041 -836.113 -890.697 -278.793
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.420.608 -3.160.180 -872.217 -1.018.632
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -2.995.741 -1.865.355 -1.200.990 -725.944
Kiralama Faiz Giderleri
-78.699 -64.576 -28.839 -21.539
Diğer Faiz Giderleri
-1.336.681 -23.201 -864.440 -8.447
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
50.183.312 16.193.585 21.877.316 6.663.586
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
7.732.332 4.333.830 3.104.989 1.524.206
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.146.785 5.483.169 4.136.175 1.992.677
Gayri Nakdi Kredilerden
699.674 415.081 275.731 129.255
Diğer
9.447.111 5.068.088 3.860.444 1.863.422
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.414.453 -1.149.339 -1.031.186 -468.471
Gayri Nakdi Kredilere
-3.457 -3.832 -1.118 -2.568
Diğer
-2.410.996 -1.145.507 -1.030.068 -465.903
TEMETTÜ GELİRLERİ
63.398 9.970 10.864 388
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) 12.771.103 -1.161.856 3.766.336 -1.307.644
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.534.431 561.580 463.833 204.329
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-9.660.988 -2.959.535 -3.548.276 -2.450.502
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
20.897.660 1.236.099 6.850.779 938.529
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 2.816.355 1.617.694 754.111 371.201
FAALİYET BRÜT KÂRI
73.566.500 20.993.223 29.513.616 7.251.737
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -4.747.837 -2.369.015 -1.194.803 -312.233
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -4.655.307 -2.025.503 -428.652 -268.127
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.600.236 -2.602.901 -1.881.714 -907.219
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -8.215.065 -4.088.267 -3.274.961 -1.456.705
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
51.348.055 9.907.537 22.733.486 4.307.453
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.348.055 9.907.537 22.733.486 4.307.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) -13.125.186 -2.563.992 -5.667.151 -1.098.331
Cari Vergi Karşılığı
-12.307.117 -2.361.747 -8.442.257 -1.293.591
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.845.395 -987.626 -199.748 -76.374
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.027.326 785.381 2.974.854 271.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
38.222.869 7.343.545 17.066.335 3.209.122
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
38.222.869 7.343.545 17.066.335 3.209.122
Grubun Karı (Zararı)
38.222.869 7.343.522 17.066.335 3.209.113
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(IV-g) 0 23 0 9
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07351000 0,01412000 0,03282000 0,00617000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074401
BIST