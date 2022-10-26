***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.913 -26.950 0 982.721 -1.001.976 657.581 0 0 7.343.522 7.957.811 23 7.957.834Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -29.248 0 0 0 0 0 29.248 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -6.259.625 -626.080 0 -626.080Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -5.633.545 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.990.199 -263.424 9.582 5.723.549 -534.817 -1.905.947 45.953.298 419.031 7.343.522 70.255.606 205 70.255.811Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.997.829 -363.456 9.582 9.878.486 -1.803.369 -3.779.892 45.953.298 419.031 12.127.191 75.959.313 0 75.959.313TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.997.829 -363.456 9.582 9.878.486 -1.803.369 -3.779.892 45.953.298 419.031 12.127.191 75.959.313 0 75.959.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 3.692.156 -176.897 828 2.763.182 5.794.622 1.157.735 0 0 38.222.869 51.454.495 0 51.454.495Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -131.099 0 0 0 0 0 355.029 -223.930 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930.220 -14.629 -12.127.191 -1.211.600 0 -1.211.600Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.211.600 -1.211.600 0 -1.211.600Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930.220 -14.629 -10.915.591 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 6.558.886 -540.353 10.410 12.641.668 3.991.253 -2.622.157 57.238.547 180.472 38.222.869 126.202.208 0 126.202.208Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER479.197.418 1.078.782.589 1.557.980.007 335.848.176 890.327.061 1.226.175.237GARANTİ VE KEFALETLER(III-3) 59.495.312 69.935.328 129.430.640 32.763.085 55.573.031 88.336.116Teminat Mektupları46.397.834 41.423.240 87.821.074 26.591.294 31.957.346 58.548.640Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.338.327 5.688.227 7.026.554 1.155.719 3.175.131 4.330.850Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 2.688.462 2.688.462 0 2.607.611 2.607.611Diğer Teminat Mektupları45.059.507 33.046.551 78.106.058 25.435.575 26.174.604 51.610.179Banka Kredileri0 129.148 129.148 0 159.525 159.525İthalat Kabul Kredileri0 129.148 129.148 0 159.525 159.525Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler171.313 20.459.045 20.630.358 49.289 15.121.137 15.170.426Belgeli Akreditifler171.313 18.435.773 18.607.086 49.289 13.538.638 13.587.927Diğer Akreditifler0 2.023.272 2.023.272 0 1.582.499 1.582.499Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 13.149 13.149 0 23.003 23.003Diğer Garantilerimizden3.788.011 7.898.274 11.686.285 100.457 8.295.370 8.395.827Diğer Kefaletlerimizden9.138.154 12.472 9.150.626 6.022.045 16.650 6.038.695TAAHHÜTLER(III-1) 110.033.537 22.495.674 132.529.211 68.584.861 21.771.973 90.356.834Cayılamaz Taahhütler107.811.167 21.149.387 128.960.554 66.901.506 20.434.428 87.335.934Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri7.837.663 12.782.167 20.619.830 7.164.528 14.387.946 21.552.474Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri20.249.224 8.363.424 28.612.648 13.266.649 6.041.228 19.307.877Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.323.155 0 4.323.155 3.394.242 0 3.394.242İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6.347 0 6.347 5.934 0 5.934Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri61.715.856 0 61.715.856 34.314.098 0 34.314.098Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri100.149 0 100.149 130.112 0 130.112Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler13.578.773 3.796 13.582.569 8.625.943 5.254 8.631.197Cayılabilir Taahhütler2.222.370 1.346.287 3.568.657 1.683.355 1.337.545 3.020.900Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.785.387 0 1.785.387 1.364.856 0 1.364.856Diğer Cayılabilir Taahhütler436.983 1.346.287 1.783.270 318.499 1.337.545 1.656.044TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR309.668.569 986.351.587 1.296.020.156 234.500.230 812.982.057 1.047.482.287Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar43.092.275 157.110.855 200.203.130 38.163.770 122.991.616 161.155.386Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler21.482 74.248.513 74.269.995 2.471.040 56.739.869 59.210.909Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler43.070.793 82.862.342 125.933.135 35.692.730 66.251.747 101.944.477Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler266.576.294 829.240.732 1.095.817.026 196.336.460 689.990.441 886.326.901Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri38.032.327 59.087.640 97.119.967 15.801.559 38.750.364 54.551.923Vadeli Döviz Alım İşlemleri37.689.480 11.464.025 49.153.505 15.557.894 10.535.813 26.093.707Vadeli Döviz Satım İşlemleri342.847 47.623.615 47.966.462 243.665 28.214.551 28.458.216Para ve Faiz Swap İşlemleri200.328.388 628.605.729 828.934.117 161.801.483 543.959.385 705.760.868Swap Para Alım İşlemleri11.565.676 245.947.541 257.513.217 15.706.203 196.139.083 211.845.286Swap Para Satım İşlemleri136.782.044 147.826.162 284.608.206 87.850.694 138.975.680 226.826.374Swap Faiz Alım İşlemleri25.990.334 117.416.013 143.406.347 29.122.293 104.422.311 133.544.604Swap Faiz Satım İşlemleri25.990.334 117.416.013 143.406.347 29.122.293 104.422.311 133.544.604Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları12.056.969 49.297.848 61.354.817 10.342.841 43.949.193 54.292.034Para Alım Opsiyonları9.352.685 9.394.398 18.747.083 6.157.981 6.456.188 12.614.169Para Satım Opsiyonları1.826.297 17.210.828 19.037.125 3.577.964 10.137.361 13.715.325Faiz Alım Opsiyonları0 11.346.311 11.346.311 0 13.677.822 13.677.822Faiz Satım Opsiyonları0 11.346.311 11.346.311 0 13.677.822 13.677.822Menkul Değerler Alım Opsiyonları86.418 0 86.418 19.962 0 19.962Menkul Değerler Satım Opsiyonları791.569 0 791.569 586.934 0 586.934Futures Para İşlemleri15.836.859 15.123.370 30.960.229 8.206.775 8.114.789 16.321.564Futures Para Alım İşlemleri15.722.957 92.575 15.815.532 8.206.775 0 8.206.775Futures Para Satım İşlemleri113.902 15.030.795 15.144.697 0 8.114.789 8.114.789Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer321.751 77.126.145 77.447.896 183.802 55.216.710 55.400.512EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.497.468.908 1.090.509.319 2.587.978.227 1.097.960.080 807.574.292 1.905.534.372EMANET KIYMETLER118.381.489 135.481.511 253.863.000 91.801.403 87.054.819 178.856.222Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları32.347.642 12.986.318 45.333.960 17.288.136 6.693.055 23.981.191Emanete Alınan Menkul Değerler23.570.624 27.497.245 51.067.869 24.979.275 19.165.189 44.144.464Tahsile Alınan Çekler52.643.150 9.813.471 62.456.621 41.556.021 8.993.088 50.549.109Tahsile Alınan Ticari Senetler9.334.886 12.290.362 21.625.248 7.595.783 10.212.171 17.807.954Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler485.187 72.894.115 73.379.302 382.188 41.991.316 42.373.504Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER380.161.227 297.899.078 678.060.305 262.975.066 227.759.703 490.734.769Menkul Kıymetler337.310 7.911.661 8.248.971 449.676 4.510.927 4.960.603Teminat Senetleri911.262 1.976.005 2.887.267 797.853 1.391.005 2.188.858Emtia770.408 644.356 1.414.764 347.908 305.712 653.620Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul245.421.889 226.633.651 472.055.540 182.144.809 170.646.985 352.791.794Diğer Rehinli Kıymetler132.720.358 60.733.405 193.453.763 79.234.820 50.905.074 130.139.894Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER998.926.192 657.128.730 1.656.054.922 743.183.611 492.759.770 1.235.943.381BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.976.666.326 2.169.291.908 4.145.958.234 1.433.808.256 1.697.901.353 3.131.709.609Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.572.583 9.243.110Alınan Faizler57.064.866 30.427.204Ödenen Faizler-32.242.903 -17.996.791Alınan Temettüler63.398 9.970Alınan Ücret ve Komisyonlar10.311.436 5.493.313Elde Edilen Diğer Kazançlar-10.677.572 -3.474.176Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.926.305 2.124.897Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.019.488 -2.784.826Ödenen Vergiler-11.379.244 -1.974.633Diğer-5.474.215 -2.581.848Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim10.404.924 14.144.757Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış14.188.379 -1.956.606Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış3.511.505 -5.722.160Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-174.339.942 -50.489.929Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-80.632.668 -22.935.583Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)11.049.651 -1.604.864Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)201.790.640 58.034.959Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)22.137.360 260.868Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)12.699.999 38.558.072Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı15.977.507 23.387.867YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-36.049.485 -19.594.547İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.352.019 -491.719Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller64.687 97.364Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-62.788.680 -29.729.101Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar21.928.806 13.937.416Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-8.306.654 -17.190.851Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.381.744 13.771.354Diğer12.022.631 10.990FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.367.598 8.210.418Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit29.434.985 25.061.696Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-22.554.863 -15.994.297İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-1.211.600 -626.080Kiralamaya İlişkin Ödemeler-300.924 -230.901Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi11.892.677 2.300.683Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.811.703 14.304.421Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar48.616.116 13.495.306Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar45.804.413 27.799.727Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)38.222.869 7.343.545DİĞER KAPSAMLI GELİRLER13.231.626 614.289Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.516.087 -24.037Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.417.200 3.641Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-265.587 -33.688Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları828 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-636.354 6.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar9.715.539 638.326Yabancı Para Çevrim Farkları2.763.182 982.721Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri7.535.077 -1.255.497Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)3.680.943 1.749.943Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-2.402.518 -926.207Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.861.145 87.366TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.454.495 7.957.834Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)134.333.820 270.173.452 404.507.272 93.693.309 215.419.445 309.112.754Nakit ve Nakit Benzerleri24.478.779 164.800.340 189.279.119 14.832.928 133.372.157 148.205.085Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 23.489.397 120.106.277 143.595.674 11.895.572 79.991.200 91.886.772Bankalar(I-d) 159.959 44.694.730 44.854.689 88.953 53.381.733 53.470.686Para Piyasalarından Alacaklar829.572 0 829.572 2.848.612 0 2.848.612Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-149 -667 -816 -209 -776 -985Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 4.701.848 1.074.032 5.775.880 2.449.329 8.360.046 10.809.375Devlet Borçlanma Senetleri580.625 412.957 993.582 241.562 337.168 578.730Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.372.574 470.777 1.843.351 791.398 282.498 1.073.896Diğer Finansal Varlıklar2.748.649 190.298 2.938.947 1.416.369 7.740.380 9.156.749Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 66.788.086 85.851.303 152.639.389 35.882.021 64.429.401 100.311.422Devlet Borçlanma Senetleri63.871.094 62.224.435 126.095.529 34.746.069 43.909.234 78.655.303Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler96.586 109 96.695 15.770 109 15.879Diğer Finansal Varlıklar2.820.406 23.626.759 26.447.165 1.120.182 20.520.058 21.640.240Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 38.365.107 18.447.777 56.812.884 40.529.031 9.257.841 49.786.872Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı18.055.804 16.385.070 34.440.874 27.285.795 9.068.516 36.354.311Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı20.309.303 2.062.707 22.372.010 13.243.236 189.325 13.432.561İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)413.208.177 215.705.366 628.913.543 265.854.861 172.485.499 438.340.360Krediler(I-f) 359.455.288 201.432.608 560.887.896 236.628.155 160.122.040 396.750.195Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 2.245.308 7.114.376 9.359.684 1.921.249 6.116.852 8.038.101Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 68.772.575 11.851.632 80.624.207 42.169.862 10.415.698 52.585.560Devlet Borçlanma Senetleri68.772.575 10.556.597 79.329.172 42.169.862 9.446.135 51.615.997Diğer Finansal Varlıklar0 1.295.035 1.295.035 0 969.563 969.563Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-17.264.994 -4.693.250 -21.958.244 -14.864.405 -4.169.091 -19.033.496SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-o) 272.619 0 272.619 232.296 0 232.296Satış Amaçlı272.619 0 272.619 232.296 0 232.296Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI18.957 0 18.957 18.129 0 18.129İştirakler (Net)(I-h) 18.957 0 18.957 18.129 0 18.129Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler18.957 0 18.957 18.129 0 18.129Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11.299.220 81.044 11.380.264 5.821.035 73.801 5.894.836MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)2.103.015 18.517 2.121.532 1.485.784 13.818 1.499.602Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer2.103.015 18.517 2.121.532 1.485.784 13.818 1.499.602YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 225.797 225.797 0 124.001 124.001ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 10.456 0 10.456 78.560 73.610 152.170DİĞER AKTİFLER (Net)(I-p) 19.157.653 2.389.607 21.547.260 6.225.787 1.198.395 7.424.182VARLIKLAR TOPLAMI580.403.917 488.593.783 1.068.997.700 373.409.761 389.388.569 762.798.330YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 282.266.637 386.690.994 668.957.631 151.449.396 302.101.183 453.550.579ALINAN KREDİLER(II-c) 1.831.558 80.009.558 81.841.116 676.304 59.296.736 59.973.040PARA PİYASALARINA BORÇLAR24.723.807 24.515.566 49.239.373 35.756.717 28.880.744 64.637.461İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 11.065.610 27.959.769 39.025.379 9.452.458 20.830.603 30.283.061Bonolar8.307.899 0 8.307.899 7.058.313 0 7.058.313Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.757.711 27.959.769 30.717.480 2.394.145 20.830.603 23.224.748FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 15.080.014 6.523.886 21.603.900 22.005.962 3.676.720 25.682.682Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı14.636.227 6.523.885 21.160.112 21.729.706 3.463.705 25.193.411Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı443.787 1 443.788 276.256 213.015 489.271FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 700.627 59.849 760.476 537.500 52.860 590.360KARŞILIKLAR(II-h) 4.634.432 456.831 5.091.263 3.183.878 173.415 3.357.293Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.370.060 4.909 1.374.969 773.481 3.268 776.749Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.264.372 451.922 3.716.294 2.410.397 170.147 2.580.544CARİ VERGİ BORCU(II-i) 3.689.235 137.903 3.827.138 2.143.416 261.075 2.404.491ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 3.338.384 211.207 3.549.591 171.474 282.831 454.305SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 16.921.746 16.921.746 0 18.725.534 18.725.534Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 16.921.746 16.921.746 0 18.725.534 18.725.534DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 21.253.999 30.723.880 51.977.879 12.692.318 14.487.893 27.180.211ÖZKAYNAKLAR(II-k) 139.278.779 -13.076.571 126.202.208 84.846.514 -8.887.201 75.959.313Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000Sermaye Yedekleri5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler6.012.244 16.699 6.028.943 2.627.256 16.699 2.643.955Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler27.104.034 -13.093.270 14.010.764 13.199.125 -8.903.900 4.295.225Kar Yedekleri57.238.547 0 57.238.547 45.953.298 0 45.953.298Yasal Yedekler2.058.326 0 2.058.326 1.933.583 0 1.933.583Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler55.003.132 0 55.003.132 43.869.490 0 43.869.490Diğer Kar Yedekleri177.089 0 177.089 150.225 0 150.225Kar veya Zarar38.403.341 0 38.403.341 12.546.222 0 12.546.222Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı180.472 0 180.472 419.031 0 419.031Dönem Net Kâr veya Zararı38.222.869 0 38.222.869 12.127.191 0 12.127.191Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI507.863.082 561.134.618 1.068.997.700 322.915.937 439.882.393 762.798.330Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 85.539.153 34.901.644 37.336.808 13.473.819Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 48.170.763 24.331.798 19.822.666 9.128.350Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler282.414 594.499 0 254.671Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 236.753 101.309 160.000 13.317Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler161.046 97.784 53.245 3.692Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 35.674.724 9.269.424 16.862.741 3.895.812Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar39.758 17.047 1.119 4.764Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar13.402.647 4.756.951 6.026.038 1.969.841İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler22.232.319 4.495.426 10.835.584 1.921.207Finansal Kiralama Faiz Gelirleri754.410 390.946 297.127 134.865Diğer Faiz Gelirleri259.043 115.884 141.029 43.112FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -35.355.841 -18.708.059 -15.459.492 -6.810.233Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -25.567.071 -12.758.634 -11.602.309 -4.756.878Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -1.957.041 -836.113 -890.697 -278.793Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.420.608 -3.160.180 -872.217 -1.018.632İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -2.995.741 -1.865.355 -1.200.990 -725.944Kiralama Faiz Giderleri-78.699 -64.576 -28.839 -21.539Diğer Faiz Giderleri-1.336.681 -23.201 -864.440 -8.447NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ50.183.312 16.193.585 21.877.316 6.663.586NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ7.732.332 4.333.830 3.104.989 1.524.206Alınan Ücret ve Komisyonlar10.146.785 5.483.169 4.136.175 1.992.677Gayri Nakdi Kredilerden699.674 415.081 275.731 129.255Diğer9.447.111 5.068.088 3.860.444 1.863.422Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.414.453 -1.149.339 -1.031.186 -468.471Gayri Nakdi Kredilere-3.457 -3.832 -1.118 -2.568Diğer-2.410.996 -1.145.507 -1.030.068 -465.903TEMETTÜ GELİRLERİ63.398 9.970 10.864 388TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) 12.771.103 -1.161.856 3.766.336 -1.307.644Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.534.431 561.580 463.833 204.329Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-9.660.988 -2.959.535 -3.548.276 -2.450.502Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)20.897.660 1.236.099 6.850.779 938.529DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 2.816.355 1.617.694 754.111 371.201FAALİYET BRÜT KÂRI73.566.500 20.993.223 29.513.616 7.251.737BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -4.747.837 -2.369.015 -1.194.803 -312.233DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-e) -4.655.307 -2.025.503 -428.652 -268.127PERSONEL GİDERLERİ (-)-4.600.236 -2.602.901 -1.881.714 -907.219DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -8.215.065 -4.088.267 -3.274.961 -1.456.705NET FAALİYET KARI (ZARARI)51.348.055 9.907.537 22.733.486 4.307.453BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.348.055 9.907.537 22.733.486 4.307.453SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-h) -13.125.186 -2.563.992 -5.667.151 -1.098.331Cari Vergi Karşılığı-12.307.117 -2.361.747 -8.442.257 -1.293.591Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-5.845.395 -987.626 -199.748 -76.374Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.027.326 785.381 2.974.854 271.634SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)38.222.869 7.343.545 17.066.335 3.209.122DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI38.222.869 7.343.545 17.066.335 3.209.122Grubun Karı (Zararı)38.222.869 7.343.522 17.066.335 3.209.113Azınlık Payları Karı (Zararı)(IV-g) 0 23 0 9Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07351000 0,01412000 0,03282000 0,00617000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074401BIST