***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.913 -26.901 -21.219 982.721 -979.952 658.546 0 0 7.342.714 7.958.822 0 7.958.822Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -131.099 0 0 0 0 0 131.099 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.914.308 0 -12.125.908 0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11.281.737 17.673 11.299.410 5.811.559 17.668 5.829.227MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)2.079.403 0 2.079.403 1.465.638 1 1.465.639Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer2.079.403 0 2.079.403 1.465.638 1 1.465.639YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 0 0 0 0 73.610 73.610DİĞER AKTİFLER (Net)(I-p) 16.088.355 522.760 16.611.115 4.301.347 145.747 4.447.094VARLIKLAR TOPLAMI574.771.276 428.709.303 1.003.480.579 370.943.443 337.967.852 708.911.295YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 282.125.083 342.790.095 624.915.178 151.975.048 261.285.686 413.260.734ALINAN KREDİLER(II-c) 252.833 73.098.440 73.351.273 235.575 53.261.238 53.496.813PARA PİYASALARINA BORÇLAR22.631.665 21.343.720 43.975.385 34.515.352 26.491.283 61.006.635İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 8.589.620 27.959.769 36.549.389 8.711.844 20.830.603 29.542.447Bonolar6.704.274 0 6.704.274 6.317.699 0 6.317.699Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.885.346 27.959.769 29.845.115 2.394.145 20.830.603 23.224.748FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 15.074.887 5.376.438 20.451.325 21.982.296 3.304.939 25.287.235Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı14.631.100 5.376.437 20.007.537 21.706.040 3.091.924 24.797.964Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı443.787 1 443.788 276.256 213.015 489.271FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 697.096 0 697.096 535.440 0 535.440KARŞILIKLAR(II-h) 4.498.142 394.814 4.892.956 3.094.834 130.367 3.225.201Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.323.386 0 1.323.386 745.039 0 745.039Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.174.756 394.814 3.569.570 2.349.795 130.367 2.480.162CARİ VERGİ BORCU(II-i) 3.502.571 131.867 3.634.438 1.975.622 257.473 2.233.095ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 3.334.981 0 3.334.981 171.341 0 171.341SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 16.921.746 16.921.746 0 18.725.534 18.725.534Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 16.921.746 16.921.746 0 18.725.534 18.725.534DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 19.801.565 28.756.954 48.558.519 11.528.675 13.943.194 25.471.869ÖZKAYNAKLAR(II-k) 138.004.482 -11.806.189 126.198.293 83.571.770 -7.616.819 75.954.951Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000Sermaye Yedekleri5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler6.710.767 469.803 7.180.570 3.325.779 649.363 3.975.142Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26.399.366 -12.275.992 14.123.374 12.494.457 -8.266.182 4.228.275Kar Yedekleri56.070.405 0 56.070.405 45.024.998 0 45.024.998Yasal Yedekler(IV-b-1) -1.628.679 -708.893 -751.213 -236.465Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.195.467 -3.093.064 -773.649 -1.002.047İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -2.801.301 -1.812.836 -1.118.036 -702.585Kiralama Faiz Giderleri-77.584 -63.382 -29.161 -21.231Diğer Faiz Giderleri-1.336.681 -23.202 -864.440 -8.448NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ48.610.258 15.126.678 21.298.837 6.316.079NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ6.807.307 3.742.400 2.715.950 1.344.727Alınan Ücret ve Komisyonlar9.143.712 4.862.864 3.718.837 1.803.582Gayri Nakdi Kredilerden683.069 409.881 270.355 127.291Diğer8.460.643 4.452.983 3.448.482 1.676.291Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.336.405 -1.120.464 -1.002.887 -458.855Gayri Nakdi Kredilere-3.457 -3.832 -1.118 -1.561Diğer-2.332.948 -1.116.632 -1.001.769 -457.294TEMETTÜ GELİRLERİ14.440 4.550 1.075 373TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) 11.390.391 -1.275.695 3.206.563 -1.372.813Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)778.440 429.095 96.366 131.517Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-10.248.469 -2.972.132 -3.815.956 -2.444.947Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)20.860.420 1.267.342 6.926.153 940.617DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 2.749.771 1.594.277 748.924 366.112FAALİYET BRÜT KÂRI69.572.167 19.192.210 27.971.349 6.654.478BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -4.541.592 -2.348.985 -1.032.094 -304.752DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-e) -4.652.138 -2.015.082 -433.802 -264.296PERSONEL GİDERLERİ (-)-4.212.814 -2.414.269 -1.724.185 -844.010DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -7.761.927 -3.889.026 -3.084.367 -1.389.984NET FAALİYET KARI (ZARARI)48.403.696 8.524.848 21.696.901 3.851.436BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)2.209.610 1.013.888 787.230 333.701NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)50.613.306 9.538.736 22.484.131 4.185.137SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-g) -12.389.990 -2.196.022 -5.417.677 -974.589Cari Vergi Karşılığı-11.718.865 -2.009.089 -8.269.688 -1.172.721Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-5.648.632 -973.607 -79.919 -69.922Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi4.977.507 786.674 2.931.930 268.054SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-h) 38.223.316 7.342.714 17.066.454 3.210.548DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI38.223.316 7.342.714 17.066.454 3.210.548Grubun Karı (Zararı)38.223.316 7.342.714 17.066.454 3.210.548Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07351000 0,01412000 0,03282000 0,00617000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074407BIST