***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
26.10.2022 18:11
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.913 -26.901 -21.219 982.721 -979.952 658.546 0 0 7.342.714 7.958.822 0 7.958.822
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -131.099 0 0 0 0 0 131.099 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.914.308 0 -12.125.908 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11.281.737 17.673 11.299.410 5.811.559 17.668 5.829.227
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.079.403 0 2.079.403 1.465.638 1 1.465.639
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.079.403 0 2.079.403 1.465.638 1 1.465.639
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 0 0 0 0 73.610 73.610
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 16.088.355 522.760 16.611.115 4.301.347 145.747 4.447.094
VARLIKLAR TOPLAMI
574.771.276 428.709.303 1.003.480.579 370.943.443 337.967.852 708.911.295
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-a) 282.125.083 342.790.095 624.915.178 151.975.048 261.285.686 413.260.734
ALINAN KREDİLER
(II-c) 252.833 73.098.440 73.351.273 235.575 53.261.238 53.496.813
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
22.631.665 21.343.720 43.975.385 34.515.352 26.491.283 61.006.635
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 8.589.620 27.959.769 36.549.389 8.711.844 20.830.603 29.542.447
Bonolar
6.704.274 0 6.704.274 6.317.699 0 6.317.699
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.885.346 27.959.769 29.845.115 2.394.145 20.830.603 23.224.748
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 15.074.887 5.376.438 20.451.325 21.982.296 3.304.939 25.287.235
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
14.631.100 5.376.437 20.007.537 21.706.040 3.091.924 24.797.964
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
443.787 1 443.788 276.256 213.015 489.271
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 697.096 0 697.096 535.440 0 535.440
KARŞILIKLAR
(II-h) 4.498.142 394.814 4.892.956 3.094.834 130.367 3.225.201
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.323.386 0 1.323.386 745.039 0 745.039
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.174.756 394.814 3.569.570 2.349.795 130.367 2.480.162
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 3.502.571 131.867 3.634.438 1.975.622 257.473 2.233.095
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 3.334.981 0 3.334.981 171.341 0 171.341
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 16.921.746 16.921.746 0 18.725.534 18.725.534
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 16.921.746 16.921.746 0 18.725.534 18.725.534
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 19.801.565 28.756.954 48.558.519 11.528.675 13.943.194 25.471.869
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 138.004.482 -11.806.189 126.198.293 83.571.770 -7.616.819 75.954.951
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
6.710.767 469.803 7.180.570 3.325.779 649.363 3.975.142
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26.399.366 -12.275.992 14.123.374 12.494.457 -8.266.182 4.228.275
Kar Yedekleri
56.070.405 0 56.070.405 45.024.998 0 45.024.998
Yasal Yedekler
(IV-b-1) -1.628.679 -708.893 -751.213 -236.465
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.195.467 -3.093.064 -773.649 -1.002.047
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -2.801.301 -1.812.836 -1.118.036 -702.585
Kiralama Faiz Giderleri
-77.584 -63.382 -29.161 -21.231
Diğer Faiz Giderleri
-1.336.681 -23.202 -864.440 -8.448
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
48.610.258 15.126.678 21.298.837 6.316.079
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
6.807.307 3.742.400 2.715.950 1.344.727
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.143.712 4.862.864 3.718.837 1.803.582
Gayri Nakdi Kredilerden
683.069 409.881 270.355 127.291
Diğer
8.460.643 4.452.983 3.448.482 1.676.291
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.336.405 -1.120.464 -1.002.887 -458.855
Gayri Nakdi Kredilere
-3.457 -3.832 -1.118 -1.561
Diğer
-2.332.948 -1.116.632 -1.001.769 -457.294
TEMETTÜ GELİRLERİ
14.440 4.550 1.075 373
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) 11.390.391 -1.275.695 3.206.563 -1.372.813
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
778.440 429.095 96.366 131.517
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-10.248.469 -2.972.132 -3.815.956 -2.444.947
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
20.860.420 1.267.342 6.926.153 940.617
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 2.749.771 1.594.277 748.924 366.112
FAALİYET BRÜT KÂRI
69.572.167 19.192.210 27.971.349 6.654.478
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -4.541.592 -2.348.985 -1.032.094 -304.752
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -4.652.138 -2.015.082 -433.802 -264.296
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.212.814 -2.414.269 -1.724.185 -844.010
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -7.761.927 -3.889.026 -3.084.367 -1.389.984
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
48.403.696 8.524.848 21.696.901 3.851.436
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
2.209.610 1.013.888 787.230 333.701
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.613.306 9.538.736 22.484.131 4.185.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-g) -12.389.990 -2.196.022 -5.417.677 -974.589
Cari Vergi Karşılığı
-11.718.865 -2.009.089 -8.269.688 -1.172.721
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.648.632 -973.607 -79.919 -69.922
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.977.507 786.674 2.931.930 268.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-h) 38.223.316 7.342.714 17.066.454 3.210.548
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
38.223.316 7.342.714 17.066.454 3.210.548
Grubun Karı (Zararı)
38.223.316 7.342.714 17.066.454 3.210.548
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07351000 0,01412000 0,03282000 0,00617000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074407
BIST