***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Finansal Takvim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaBankamızın 2024 yılına ait raporlama dönemleri için planlanan finansal sonuçların açıklama tarihleri aşağıda belirtilmektedir:Yıl içinde bu tarihlerde değişiklik olursa ayrıca bilgi verilecektir.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2024 31/03/2024 30/04/20242. Çeyrek01/04/2024 30/06/2024 29/07/20243. Çeyrek01/07/2024 30/09/2024 24/10/2024Yıllık01/01/2024 31/12/2024 30/01/2025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217342BIST