***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarII-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10uncu maddesi kapsamında, Bankamızın geleceğe yönelik değerlendirmelerine ekte yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897214BIST