***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2020 18:43
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 21.02.2020
Genel Kurul Tarihi 23.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4.Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 - 2019 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
9 - Denetçinin seçilmesi,
10 - 2019 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
11 - Banka'nın 2020 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ToplantiCagrisiGundem.pdf - İlan Metni
EK: 2 BilgilendirmeDokumani2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 InvitationAgenda.pdf - İlan Metni
EK: 5 InformationDocument2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 ProxyStatement.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 23 MART 2020 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI
23 Mart 2020 tarihinde yapılan Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmesine,
2 2019 yılı Denetçi Raporları'nın okunmasına,
3 2019 yılı Finansal Tabloları'nın müzakeresi ve tasdikine,
4 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesine,
5 2019 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına
Banka'nın kâr payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka'nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının %40'ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır.
Bununla birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankacılık sektörünün geneline yaptığı özkaynak yapılarının güçlü tutulması ve bu nedenle kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki yönlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2019 yılı faaliyetlerinden sağlanan 5.417.467.871,42 TL.'lik net kârdan ortaklara kâr payı ödemesi yapılmamasına, 240.000.000 TL. genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e aktarılmasına,
6 Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan SABANCI DİNÇER, Eyüp ENGİN Ahmet Fuat AYLA, Şakir Yaman TÖRÜNER, Nafiz Can PAKER, Emre DERMAN, İsmail Aydın GÜNTER ve Mehmet Tuğrul BELLİ'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Kemal Özgür DEMİRTAŞ'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2021 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,
7 Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 15.000.- TL. ücret ödenmesine ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Banka'da belirli başka bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesine ve görev üstlenen üyelere 2021 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak olan ödemeler için toplam brüt 28.000.000.- TL. üst sınır belirlenmesine,
8 Banka'nın 2020 yılına ilişkin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına,
9 Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesine,
10 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
karar verilmiştir.
Ayrıca, gündemin 10'uncu maddesi gereğince Banka tarafından 2019 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 85.834.- TL. bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.03.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 23032020_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Zaptı.pdf - Tutanak
EK: 2 23032020_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Hazirun_Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Bankamızın, 23 Mart 2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833000
BIST