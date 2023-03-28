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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.03.2023 18:13
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28.03.2023 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 01.03.2023
Genel Kurul Tarihi 28.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılı Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 - 2022 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7 - Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanması hakkında karar alınması,
8 - Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işleminin pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
11 - Denetçinin seçilmesi,
12 - 2022 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
13 - Banka'nın 2023 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BilgilendirmeDokümanı2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 InformationDocument2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ToplantiCagrisiGundem2022.pdf - İlan Metni
EK: 4 InvitationAgenda2022.pdf - İlan Metni
EK: 5 Vekaletname2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 ProxyStatement2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 28 Mart 2023 tarihinde yapılan Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
· 2022 yılı Finansal Tabloları'nın tasdikine,
· Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesine,
· 2022 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına
Banka'nın 2022 yılı faaliyetlerinden sağlanan 60.024.084.405 TL'lik net kârdan
• Ortaklara 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle Banka'nın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı ve 8.736.000.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %173'ü olan 8.996.000.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
• Nakit kâr payı ödemelerine 30 Mart 2023 tarihinden itibaren başlanılmasına,
• Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 7.343.971,49 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçe" olarak 873.600.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,
· 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer 298. Maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemi sonucunda oluşan toplam 11.391.780.549,94 TL'lik değer artış fonunun, olağanüstü yedek akçelerden karşılanarak özel fon hesabına aktarılmasına,
· Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işleminin onaylanmasına,
· Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan SABANCI DİNÇER, Eyüp ENGİN Ahmet Fuat AYLA, Şakir Yaman TÖRÜNER, Nusret Orhun KÖSTEM, Emre DERMAN, Levent DEMİRAĞ ve Kemal Özgür DEMİRTAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Mehmet Tuğrul BELLİ'nin de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2024 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmelerine,
· Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 80.000 TL. ücret ödenmesine ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Banka'da belirli başka bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesine ve görev üstlenen üyelere 2024 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak olan ödemeler için toplam brüt 90.000.000 TL. üst sınır belirlenmesine,
· Banka'nın 2023 yılına ilişkin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına,
· Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesine, Bankacılık Kanunu'nun bağış ve yardımlar hakkında belirlediği sınırlamalara muafiyet getiren düzenlemeler çerçevesinde banka özkaynaklarının binde dördünü aşacak miktarda bağış ve yardım yapılmasının söz konusu olması halinde yönetim kurulunun yetkilendirilmesine,
· Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
karar verilmiştir.
Ayrıca,
· 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2022 yılı Denetçi Raporları okunmuş olup,
· "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, 28.03.2023 tarihi itibariyle geri alınan pay bulunmadığı,
· 2022 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 23.650 TL bağışta bulunulduğu,
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 28032023_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Zaptı_İmzasız.pdf - Tutanak
EK: 2 28032023_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Hazirun_İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128793


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