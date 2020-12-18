***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Unit Investment NV firmasına kullandırmış olduğu kredinin teminatı olan İstanbul Ortaköy'de bulunan Les Ottomans Oteli, 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan icra satışında 430 milyon TL bedel ile Bankamız tarafından alacağa mahsuben alınmış olup, hukuki süreci devam etmektedir.Söz konusu kredi için Bankamız kayıtlarında özel karşılık ayrılmış olup, ilave karşılık etkisi doğmayacaktır. Tapunun Bankamız adına tescili sonrasında, otelin yerli ya da yabancı yatırımcılara satılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893816BIST