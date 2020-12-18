***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
18.12.2020 12:58
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Unit Investment NV firmasına kullandırmış olduğu kredinin teminatı olan İstanbul Ortaköy'de bulunan Les Ottomans Oteli, 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan icra satışında 430 milyon TL bedel ile Bankamız tarafından alacağa mahsuben alınmış olup, hukuki süreci devam etmektedir.
Söz konusu kredi için Bankamız kayıtlarında özel karşılık ayrılmış olup, ilave karşılık etkisi doğmayacaktır. Tapunun Bankamız adına tescili sonrasında, otelin yerli ya da yabancı yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893816
BIST
17:101.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:107,6568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0459
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:109,3839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0739
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3715
17:10464,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,77
|Açılış
|: 464,00
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:10
|AKCNS
|16,85
|104.278.823
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|57.526.482
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.030.066
|% 9,98
|
|SMART
|8,27
|25.821.090
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|88.198.528
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|540.092.356
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.279.094
|% -9,98
|
|THYAO
|13,01
|2.104.954.518
|% 0,00
|
|PGSUS
|73,90
|1.338.530.168
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,19
|1.199.246.719
|% 2,34
|
|TCELL
|16,19
|1.091.138.240
|% 2,40
|
|GARAN
|9,85
|1.054.872.900
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,19
|1.199.246.719
|% 2,34
|
|TSKB
|1,78
|928.628.699
|% 5,95
|
|ISGYO
|2,49
|627.617.934
|% 8,73
|
|ODAS
|3,98
|689.447.870
|% 1,27
|
|GSDHO
|2,45
|401.956.491
|% 4,26
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6509
|7,6568
|% -0,60
|
|Euro
|9,3733
|9,3839
|% -0,78
|
|Sterlin
|10,3070
|10,3587
|% -1,02
|
|Frank
|8,6051
|8,6569
|% -0,74
|
|Riyal
|2,0322
|2,0424
|% -0,73
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|2,29
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-35,00
|
|Tam
|3.064
|3.141
|-36,88
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|-17,84
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,05
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KOZAL, TUPRS
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, TAVHL, PETKM
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 06 artarak (% 0.32 ) 1, 263
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKCNS, SMART, UZERB, MMCAS, BRKO, FRIGO, HLGYO, UMPAS, BRSAN, MARKA
-
17:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RAYSG, IZTAR, PAMEL, KARTN, CASA