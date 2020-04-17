***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2020, 17.04.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi a) 12.03.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması,b) 17.04.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması.İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımızda, yurt içinde yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı ile ilgili yıllık iznin yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu ve bu başvurumuzun SPK'nın 2020/26 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanarak Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştu.Bu kapsamda söz konusu borçlanma aracına ilişkin başvuru formuna ve SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839140BIST