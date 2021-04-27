***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi
27.04.2021 17:06
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021, 26.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi a) 31.03.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması,
b) 26.04.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımızda, yurt dışı borçlanma aracı ihracı ile ilgili senelik iznin yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu ve bu başvurumuzun SPK'nın 2021/21sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanarak Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştu.
Bu kapsamda söz konusu borçlanma aracına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931338
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,00
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:058,2278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0429
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:059,9426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0656
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:05470,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,56
|Açılış
|: 470,17
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAYRK
|12,54
|35.733.142
|% 10,00
|
|ERBOS
|76,45
|53.886.170
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.928.116
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.482.798
|% 10,00
|
|SUMAS
|72,10
|720.063
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.077.999
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.461.049
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.529.839
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.697.563
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|653.024
|% -9,91
|
|SASA
|36,68
|1.497.376.297
|% 5,31
|
|EREGL
|19,45
|1.392.226.253
|% 0,67
|
|THYAO
|11,93
|1.159.901.182
|% 1,71
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|351.527.808
|% -0,95
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.626.729
|% -1,64
|
|PETKM
|6,52
|673.755.112
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2226
|8,2278
|% -0,52
|
|Euro
|9,9353
|9,9426
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,3892
|11,4463
|% -0,66
|
|Frank
|8,9576
|9,0115
|% -0,59
|
|Riyal
|2,1831
|2,1941
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,48
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,00
|
|B. Petrol
|65,49
|65,49
|0,46
|
Seans Raporu
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