***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.07.2021, 19.08.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi a) 28.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması,b)19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması.İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç izninin yıllık yenilemesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda SPK tarafından 19.08.2021 tarih ve 42/1272 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ile başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959812BIST