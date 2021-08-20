***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi
20.08.2021 19:31
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2021, 19.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi a) 28.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması,
b)19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç izninin yıllık yenilemesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda SPK tarafından 19.08.2021 tarih ve 42/1272 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ile başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959812
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