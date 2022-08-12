***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi
12.08.2022 17:05
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2022, 11.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi a) 05.07.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması,
b) 11.08.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç izninin yıllık yenilemesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2022/40 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda SPK tarafından 11.08.2022 tarih ve 42/1159 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ile başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055088
BIST
16:582.870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,80
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.858
16:5817,9490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 17,9930
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|Önceki Kapanış
|: 17,9900
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17,9702
En Düşük
17,9284
16:5818,4452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0874
|Açılış
|: 18,4800
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|Önceki Kapanış
|: 18,6100
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18,5531
En Düşük
18,4110
16:581.037,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,24
|Açılış
|: 1.037,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.038,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler16:58
|TKNSA
|9,57
|274.118.890
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|126.738.480
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.706.147
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|55.604.140
|% 9,96
|
|PAMEL
|169,50
|19.342.059
|% -9,46
|
|AKENR
|1,99
|118.679.368
|% -9,13
|
|TEKTU
|1,73
|60.259.324
|% -6,99
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|KZBGY
|29,50
|61.040.590
|% -6,05
|
|THYAO
|62,65
|4.896.695.054
|% 2,04
|
|AKBNK
|10,15
|1.938.949.050
|% 0,79
|
|YKBNK
|5,52
|1.887.442.222
|% -1,78
|
|SISE
|24,20
|1.597.193.573
|% -0,17
|
|SAHOL
|23,86
|1.571.711.528
|% -1,16
|
|YKBNK
|5,52
|1.887.442.222
|% -1,78
|
|ODAS
|4,05
|1.126.448.145
|% 3,05
|
|EKGYO
|3,57
|954.636.877
|% -2,19
|
|VAKBN
|4,53
|878.236.224
|% 2,72
|
|AKBNK
|10,15
|1.938.949.050
|% 0,79
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9458
|17,9490
|% 0,06
|
|Euro
|18,4321
|18,4452
|% -0,47
|
|Sterlin
|21,7236
|21,8326
|% -0,51
|
|Frank
|18,9929
|19,1073
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7660
|4,7899
|% 0,05
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|3,84
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|4,53
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|-14,00
|
|Tam
|6.951
|7.005
|13,00
|
|Yarım
|3.387
|3.424
|6,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.712
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,13
|
|B. Petrol
|98,03
|98,03
|-1,57
|
Seans Raporu
16:58
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17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 96 artarak (% 0.03 ) 3, 103
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Endeks 2, 871 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 39, 701.00 milyon TL de
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Yüzde 6.19 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 320, 902 adet işlem
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17:13MEGAP
Yüzde 6.19 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 320, 902 adet işlem
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Yüzde 4.90 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 298, 581 adet işlem