***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi
12.08.2022 17:05
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2022, 11.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi a) 05.07.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması,
b)11.08.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç izninin yıllık yenilemesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2022/40 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda SPK tarafından 11.08.2022 tarih ve 42/1159 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ile başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055089
BIST
17:592.862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -6,00
|Açılış
|: 2.872
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|Önceki Kapanış
|: 2.868
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2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 17,9930
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|Önceki Kapanış
|: 17,9900
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17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
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|Açılış
|: 18,4500
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|Önceki Kapanış
|: 18,6100
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18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.034,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.034,90
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|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
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1.038,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.224.604
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.335.696
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.246
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|56.442.438
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|80.283.136
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.352.859
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.183.464
|% -9,59
|
|BLCYT
|11,90
|71.643.728
|% -7,75
|
|TEKTU
|1,73
|64.342.846
|% -6,99
|
|THYAO
|62,20
|6.045.605.502
|% 1,30
|
|AKBNK
|9,99
|2.448.606.706
|% -0,79
|
|YKBNK
|5,46
|2.355.300.787
|% -2,85
|
|SISE
|24,12
|1.916.738.665
|% -0,50
|
|SAHOL
|23,68
|1.872.123.934
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,46
|2.355.300.787
|% -2,85
|
|EKGYO
|3,55
|1.340.809.385
|% -2,74
|
|ODAS
|4,04
|1.291.750.599
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,65
|1.270.250.669
|% 4,03
|
|AKBNK
|9,99
|2.448.606.706
|% -0,79
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9414
|17,9577
|% 0,11
|
|Euro
|18,4037
|18,4209
|% -0,60
|
|Sterlin
|21,6827
|21,7914
|% -0,70
|
|Frank
|18,9336
|19,0477
|% -0,32
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|5,84
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|2,21
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.937
|7.000
|8,00
|
|Yarım
|3.380
|3.422
|4,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.711
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,54
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,10
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|B. Petrol
|97,64
|97,64
|-1,96
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Seans Raporu
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17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
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