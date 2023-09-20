***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi
20.09.2023 17:10
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2023, 15.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi a) 24.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması,
b) 15.09.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımızda, yeşil/sürdürülebilir temalı yurt dışı borçlanma aracının ihracı ile ilgili senelik izin yenilemesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu ve bu başvurumuzun SPK'nın 2023/54 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanarak Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştu.
Bu kapsamda SPK Onaylı İhraç Belgesi, ihracın tabi olduğu yabancı standartlar uyarınca hazırlanan Sürdürülebilir Finans Çerçeve Belgesi ve Çerçeve Belgesi'nin esas alınan yabancı standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin ikinci taraf görüşü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196460
BIST
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18:057.720
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -64,19
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.706
En Yüksek
7.898
18:0527,0365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0317
|Açılış
|: 26,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
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27,1970
En Düşük
26,8791
18:0528,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
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|Açılış
|: 28,9000
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|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,1630
En Düşük
28,7811
18:051.689,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,53
|Açılış
|: 1.689,28
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|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
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1.691,53
En Düşük
1.673,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|435,60
|7.733.070
|% 10,00
|
|GARFA
|83,60
|47.875.912
|% 10,00
|
|YONGA
|44,66
|1.932.478
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|520.426.707
|% 10,00
|
|SANFM
|25,74
|30.994.365
|% 10,00
|
|PEGYO
|8,37
|88.968.732
|% -10,00
|
|INGRM
|437,90
|738.350.007
|% -9,99
|
|SRVGY
|270,50
|23.126.398
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|4.091.245
|% -9,96
|
|RTALB
|16,55
|349.473.988
|% -9,07
|
|THYAO
|223,30
|11.025.147.436
|% 2,15
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|TUPRS
|141,30
|3.939.158.919
|% -2,48
|
|AKBNK
|29,60
|3.920.695.219
|% 2,14
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|ZOREN
|4,54
|1.060.530.691
|% -2,78
|
|EKGYO
|7,80
|1.671.020.507
|% -1,14
|
|ADESE
|2,13
|410.708.428
|% 9,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0211
|27,0363
|% 0,12
|
|Euro
|28,9508
|28,9667
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,3947
|33,5622
|% 0,05
|
|Frank
|30,0846
|30,2658
|% 0,38
|
|Riyal
|7,1850
|7,2210
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|12,18
|
|Altın Gr.
|1.689
|1.689
|11,50
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.083
|11.203
|37,00
|
|Yarım
|5.559
|5.625
|19,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.812
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|0,27
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|-0,15
|