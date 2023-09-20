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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi

20.09.2023 17:10
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2023, 15.09.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi a) 24.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması,
     b)  15.09.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımızda, yeşil/sürdürülebilir temalı yurt dışı borçlanma aracının ihracı ile ilgili senelik izin yenilemesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu ve bu başvurumuzun SPK'nın 2023/54 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanarak Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştu.
Bu kapsamda SPK Onaylı İhraç Belgesi, ihracın tabi olduğu yabancı standartlar uyarınca hazırlanan Sürdürülebilir Finans Çerçeve Belgesi ve Çerçeve Belgesi'nin esas alınan yabancı standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin ikinci taraf görüşü ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196460


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