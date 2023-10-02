***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi
02.10.2023 18:54
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2023, 21.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi a) 24.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması,
b) 21.09.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç izninin yıllık yenilemesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2023/56 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda SPK tarafından 20.09.2023 tarih ve 55/1155 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ile başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198799
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|22.457.347
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|FENER
|112,20
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|FMIZP
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|ALBRK
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|10.931
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|Gümüş.Ons
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|Gümüş Gr.
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