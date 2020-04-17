***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.04.2020 19:20
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında İTMK İhracı Yıllık İzin Yenilemesine İlişkin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 20.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.04.2021
Ek Açıklamalar
İlgi : 20.03.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması, İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız çerçevesinde, 1 yıllık dönem içerisinde İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç izninin yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK'nın 2020/26 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839136
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
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|Önceki Kapanış
|: 96.249
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98.759
En Düşük
97.601
18:056,9460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5587
En Düşük
7,4073
18:05375,82
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -7,95
|Açılış
|: 375,82
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6405
|8,6838
|% 0,18
|
|Frank
|7,1445
|7,1875
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8419
|1,8511
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,77
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|-50,50
|
|Tam
|2.485
|2.548
|-48,20
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|-25,30
|
|Çeyrek
|605
|619
|-12,60
|