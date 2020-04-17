***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında İTMK İhracı Yıllık İzin Yenilemesine İlişkin SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.02.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 20.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.04.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.04.2021Ek Açıklamalarİlgi : 20.03.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması, İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız çerçevesinde, 1 yıllık dönem içerisinde İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç izninin yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK'nın 2020/26 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839136BIST