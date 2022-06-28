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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.06.2022 17:33
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 28.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurt içinde 10 Milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar verilmiş olup ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların halka arz yöntemiyle gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının ise sabit veya değişken faizli olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek borçlanma araçları ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039769


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