***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.08.2022 17:34
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı SPK ve BDDK Senelik İzin Yenileme Başvuruları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 04.08.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 01.07.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide yer alan açıklamamız çerçevesinde Bankamız, yurt dışı borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili senelik izin yenilemesine ilişkin gerekli başvuruyu Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051938
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0473
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0823
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.022,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -9,66
|Açılış
|: 1.022,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9006
|17,9568
|% 0,26
|
|Euro
|18,2304
|18,2920
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,5758
|21,6840
|% -0,66
|
|Frank
|18,5642
|18,6761
|% -0,63
|
|Riyal
|4,7555
|4,7794
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-16,80
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-9,96
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.839
|6.934
|-56,00
|
|Yarım
|3.333
|3.390
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.694
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,94
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,17
|
|B. Petrol
|95,15
|95,15
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE