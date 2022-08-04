Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.08.2022 17:35
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışında Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Borçlanma Aracı SPK ve BDDK İzin Başvuruları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 04.08.2022

Ek Açıklamalar
İlgi: 01.07.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide yer alan açıklamamız çerçevesinde Bankamız, yeşil/sürdürülebilir temalı yurt dışı borçlanma araçlarının ihraç izni ile ilgili gerekli başvuruyu Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde yapmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051939


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.750
Değişim :  0,98% |  26,82
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.724  
En Yüksek
2.763 En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9042 17,9367 % 0,15  
Euro 18,2275 18,2759 % -0,54  
Sterlin 21,5570 21,6651 % -0,74  
Frank 18,5553 18,6671 % -0,68  
Riyal 4,7538 4,7776 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 -16,83  
Altın Gr. 1.022 1.022 -9,26  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.839 6.926 -64,00  
Yarım 3.332 3.386 -32,00  
Çeyrek 1.671 1.693 -15,00  
Gümüş.Ons 19,90 19,93 -0,26  
Gümüş Gr. 11,46 11,48 -0,16  
B. Petrol 94,84 94,84 0,72  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru