***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Borçlanma Aracı SPK ve BDDK İzin Başvuruları Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.07.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 04.08.2022Ek Açıklamalarİlgi: 01.07.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide yer alan açıklamamız çerçevesinde Bankamız, yeşil/sürdürülebilir temalı yurt dışı borçlanma araçlarının ihraç izni ile ilgili gerekli başvuruyu Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde yapmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051939BIST