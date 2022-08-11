***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.07.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.08.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.08.2023Ek Açıklamalarİlgi: 05.07.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç izninin yıllık yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK'nın 2022/40 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054845BIST