***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.08.2022 20:16
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.08.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 05.07.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç izninin yıllık yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK'nın 2022/40 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054845
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,86
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
18:0517,9634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0944
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
18:0518,5520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1372
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
18:051.033,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.033,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.387.639
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.977.663
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9404
|17,9463
|% 0,43
|
|Euro
|18,5170
|18,5445
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,8632
|21,9729
|% 0,45
|
|Frank
|19,0116
|19,1261
|% 0,69
|
|Riyal
|4,7636
|4,7875
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-1,98
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.913
|6.996
|12,00
|
|Yarım
|3.369
|3.420
|6,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,36
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,27
|