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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.08.2023 16:51
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.08.2023

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız kapsamında Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç izninin yıllık yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189318


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Yarım 5.394 5.541 -158,00  
Çeyrek 2.688 2.770 -80,00  
Gümüş.Ons 24,28 24,30 -0,03  
Gümüş Gr. 20,05 20,06 -1,20  
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