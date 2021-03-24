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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2021 19:17



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Kârının Dağıtımı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AKBNK, TRAAKBNK91N6 Peşin 0,1204000 12,04 15 0,1023400 10,234

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 26.03.2021 26.03.2021 30.03.2021 29.03.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AKBNK, TRAAKBNK91N6 0 0

Ek Açıklamalar
Bankamızın 2020 yılı faaliyetlerinden sağlanan 6.267.167.124,74 TL.'lik net kârdan
· Ortaklarımıza 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı 366.080.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %12,04'ü olan 626.080.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılmasına
· Nakit kar payı ödemelerine 26 Mart 2021 tarihinden itibaren başlanılmasına,
· Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 702.497,79 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 36.608.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 2020 Profit Distribution Table.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKBANK T.A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.772.027.260,68

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 7.945.212.143,73
4. Vergiler ( - ) 1.678.045.018,99
5. Net Dönem Kârı 6.267.167.124,74
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.267.167.124,74
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 260.000.000
* Nakit 260.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 366.080.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 36.608.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler 702.497,79
19. Olağanüstü Yedek 5.603.776.626,95
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 532.168.000 0 8,49 0,10234 10,234
TOPLAM 532.168.000 0 8,49 0,10234 10,234





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920275


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Tam 2.905 2.980 16,38  
Yarım 1.404 1.442 7,92  
Çeyrek 704 721 3,97  
Gümüş.Ons 25,15 25,19 0,10  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,02  
B. Petrol 63,85 63,85 3,06  
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