***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi İle İlgili Uygunluk ve Onay.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 9SPK Başvuru Tarihi 29.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2021Ek Açıklamalarİlgi: 29.01.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması.İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamızın mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına, yetkili merciler nezdinde izin ve onayların alınması koşuluyla Ana Sözleşme tadil tasarısının Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verildiği ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.Söz konusu başvurularımız BDDK ve SPK tarafından uygun bulunmuş olup, SPK tarafından onaylanan "Tadil Tasarısı" ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 tadil_tasarisi_spk_onayli.pdfEK: 2 tadil_tasarisi_ing.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908706BIST