***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.02.2021 19:18
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi İle İlgili Uygunluk ve Onay.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 9
SPK Başvuru Tarihi 29.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 29.01.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamızın mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına, yetkili merciler nezdinde izin ve onayların alınması koşuluyla Ana Sözleşme tadil tasarısının Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verildiği ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.
Söz konusu başvurularımız BDDK ve SPK tarafından uygun bulunmuş olup, SPK tarafından onaylanan "Tadil Tasarısı" ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil_tasarisi_spk_onayli.pdf
EK: 2 tadil_tasarisi_ing.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908706
BIST