***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.09.2020 11:13
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin kredi notundaki indirimi takiben, aralarında Akbank'ın da bulunduğu 13 Türk bankasının çeşitli kredi notlarında değişiklik yapmıştır.
Moody's, Akbank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notunu bir not indirerek "B3"ten "Caa1" olarak revize etmiş, görünümü ise negatif olarak korumuştur.
Bankanın güncel notları aşağıdaki gibidir:
Önceki
Güncel
Görünüm
Negatif
Negatif
Uzun Vadeli TL Mevduat Notu
B2
B2
Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu
B3
Caa1
Kısa Vadeli TL Mevduat Notu
NP
NP
Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu
NP
NP
Teminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)
B2
B2
Temel Kredi Değerlendirmesi
b3
b3
Düzeltilmiş Kredi Değerlendirmesi
b3
b3
Sermaye Benzeri Tahvil Notu
Caa2(hyb)
Caa2(hyb)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875244
BIST
14:051.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:057,4916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:058,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0221
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
14:05473,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,49
|Açılış
|: 473,28
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:03
|VAKFN
|3,99
|13.120.071
|% 1.152,77
|
|AKMGY
|46,44
|10.007.369
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|5.520.141
|% 10,00
|
|KENT
|429,30
|2.574.512
|% -10,00
|
|LKMNH
|12,26
|30.407.986
|% -8,16
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|NUGYO
|9,81
|55.693.244
|% -6,30
|
|BASCM
|4,70
|190.097
|% -6,19
|
|SASA
|16,94
|525.771.313
|% 4,12
|
|KRDMD
|3,14
|384.691.257
|% 0,96
|
|SISE
|6,41
|361.147.508
|% 0,94
|
|PETKM
|4,37
|355.240.822
|% -0,68
|
|ECILC
|6,92
|221.909.574
|% 0,44
|
|IHLAS
|1,09
|159.693.808
|% 3,81
|
|KRDMD
|3,14
|384.691.257
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,81
|154.108.315
|% 0,00
|
|PETKM
|4,37
|355.240.822
|% -0,68
|
|ADESE
|2,19
|139.895.688
|% 3,30
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4907
|7,4932
|% 0,04
|
|Euro
|8,8913
|8,8959
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,6835
|9,7321
|% 0,58
|
|Frank
|8,2347
|8,2844
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9907
|2,0006
|% -0,04
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|11,46
|
|Altın Gr.
|473
|473
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,42
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,43
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,32
|41,32
|0,79
|