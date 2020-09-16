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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

16.09.2020 11:13
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

       Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin kredi notundaki indirimi takiben, aralarında Akbank'ın da bulunduğu 13 Türk bankasının çeşitli kredi notlarında değişiklik yapmıştır. 
Moody's, Akbank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notunu bir not indirerek "B3"ten "Caa1" olarak revize etmiş, görünümü ise negatif olarak korumuştur. 
Bankanın güncel notları aşağıdaki gibidir: 
    Önceki
    Güncel

    Görünüm
    Negatif
    Negatif

    Uzun  Vadeli TL Mevduat Notu
    B2
    B2

    Uzun  Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu
    B3
    Caa1

    Kısa  Vadeli TL Mevduat Notu
    NP
    NP

    Kısa  Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu
    NP
    NP

    Teminatsız  Borçlanma Notu (Eurobond)
    B2
    B2

    Temel  Kredi Değerlendirmesi
    b3
    b3

    Düzeltilmiş Kredi Değerlendirmesi
    b3
    b3

    Sermaye Benzeri Tahvil Notu
    Caa2(hyb)
    Caa2(hyb)






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875244


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VAKFN 3,99 13.120.071 % 1.152,77  
AKMGY 46,44 10.007.369 % 10,00  
IDEAS 6,60 4.888.893 % 10,00  
YBTAS 12.261,90 719.782 % 10,00  
YONGA 81,40 5.520.141 % 10,00  
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Altın Ons 1.965 1.966 11,46  
Altın Gr. 473 473 1,93  
Cumhuriyet 3.136 3.183 20,00  
Tam 3.119 3.197 17,42  
Yarım 1.508 1.546 8,43  
Çeyrek 756 773 4,22  
Gümüş.Ons 27,37 27,40 0,25  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 0,04  
B. Petrol 41,32 41,32 0,79  
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