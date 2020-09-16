***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin kredi notundaki indirimi takiben, aralarında Akbank'ın da bulunduğu 13 Türk bankasının çeşitli kredi notlarında değişiklik yapmıştır.Moody's, Akbank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notunu bir not indirerek "B3"ten "Caa1" olarak revize etmiş, görünümü ise negatif olarak korumuştur.Bankanın güncel notları aşağıdaki gibidir:ÖncekiGüncelGörünümNegatifNegatifUzun Vadeli TL Mevduat NotuB2B2Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat NotuB3Caa1Kısa Vadeli TL Mevduat NotuNPNPKısa Vadeli Yabancı Para Mevduat NotuNPNPTeminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)B2B2Temel Kredi Değerlendirmesib3b3Düzeltilmiş Kredi Değerlendirmesib3b3Sermaye Benzeri Tahvil NotuCaa2(hyb)Caa2(hyb)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875244BIST