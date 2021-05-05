***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.05.2021 14:13
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank T.A.Ş'nin kredi notlarını teyit etmiştir. İlgili notların mevcut görünümlerinde değişiklik olmamıştır.
Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Güncel
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Durağan Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
Finansal Kapasite Notu
b+
Ulusal Uzun Vadeli Notu
A+(tur) / Durağan Görünüm
Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller
B+
Sermaye Benzeri Tahvil Notu
B-
Destek Notu
5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934630
BIST
16:231.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
16:238,3461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
16:2310,0302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0194
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
16:23477,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,53
|Açılış
|: 477,52
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:23
|MTRKS
|42,24
|112.551.686
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.912.574
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|ALMAD
|2,42
|2.149.943
|% 8,04
|
|INTEM
|44,66
|4.742.962
|% -10,00
|
|VAKFN
|19,17
|45.145.829
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.557.067
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.651.731
|% -9,85
|
|PETKM
|6,83
|678.425.288
|% -0,73
|
|EREGL
|19,25
|663.576.762
|% -2,04
|
|KOZAL
|117,60
|652.418.758
|% 2,26
|
|GARAN
|7,27
|626.351.110
|% 0,00
|
|THYAO
|12,59
|560.636.329
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,81
|191.145.680
|% 0,09
|
|PETKM
|6,83
|678.425.288
|% -0,73
|
|GARAN
|7,27
|626.351.110
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|159.755.918
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,99
|188.196.955
|% 0,00
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3435
|8,3461
|% 0,26
|
|Euro
|10,0248
|10,0302
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,5677
|11,6257
|% 0,39
|
|Frank
|9,1012
|9,1561
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2178
|2,2289
|% 0,24
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,08
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,46
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,00
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|0,65
|
Seans Raporu
16:23
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16:36CIMSA
Yüzde 7.17 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 880, 200 adet işlem
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16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 07 kaybederek (% -0.09 ) 1, 222
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16:35
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CASA, DERHL, FROTO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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DESA, DIRIT, EPLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında