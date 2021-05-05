***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank T.A.Ş'nin kredi notlarını teyit etmiştir. İlgili notların mevcut görünümlerinde değişiklik olmamıştır.Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:GüncelUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB+/ Negatif GörünümUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuB+/ Durağan GörünümKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuKısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuFinansal Kapasite Notub+Ulusal Uzun Vadeli NotuA+(tur) / Durağan GörünümUzun Vadeli Teminatsız TahvillerB+Sermaye Benzeri Tahvil NotuB-Destek Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934630BIST