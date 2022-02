***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını "BB-"den "B+"ya, ülke tavan notunu ise BB-‘den B+'ya düşürmüştü. Bu kararı takiben, 25 Şubat 2022 tarihinde Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt ve Uzun Vadeli Teminatsız Tahvil Notlarını "B+"dan "B"ye revize etmiştir.Finansal Kapasite, Sermaye Benzeri Tahvil ve Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notlarına "Negatif Not Derecelendirme Riski" eklenmiştir.Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:ÖncekiGüncelUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB+/ Negatif GörünümB/ Negatif GörünümUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuB+/ Negatif GörünümB+/ Negatif Not Derecelendirme RiskiKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuKısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuFinansal Kapasite Notub+b+ / Negatif Not Derecelendirme RiskiUlusal Uzun Vadeli NotuA+(tur) / Durağan GörünümA+(tur) / Durağan GörünümUzun Vadeli Teminatsız TahvillerB+Sermaye Benzeri Tahvil NotuB-B- / Negatif Not Derecelendirme Riskihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005031BIST