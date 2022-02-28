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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

28.02.2022 12:02
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını "BB-"den "B+"ya, ülke tavan notunu ise BB-‘den B+'ya düşürmüştü. Bu kararı takiben, 25 Şubat 2022 tarihinde Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt ve Uzun Vadeli Teminatsız Tahvil Notlarını "B+"dan "B"ye revize etmiştir.
 
Finansal Kapasite, Sermaye Benzeri Tahvil ve Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notlarına "Negatif Not Derecelendirme Riski" eklenmiştir.
 
Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
 
     
    Önceki
    Güncel

    Uzun Vadeli Yabancı  Para İhraççı Temerrüt Notu
    B+/ Negatif Görünüm
    B/ Negatif Görünüm

    Uzun Vadeli Yerel Para  İhraççı Temerrüt Notu
    B+/ Negatif Görünüm
    B+/ Negatif Not Derecelendirme Riski

    Kısa Vadeli Yabancı  Para İhraççı Temerrüt Notu
    B
    B

    Kısa Vadeli Yerel Para  İhraççı Temerrüt Notu
    B
    B

    Finansal Kapasite Notu
    b+
    b+ / Negatif Not Derecelendirme Riski

    Ulusal Uzun Vadeli Notu
    A+(tur) / Durağan Görünüm
    A+(tur) / Durağan Görünüm

    Uzun Vadeli Teminatsız  Tahviller
    B+
    B

    Sermaye Benzeri Tahvil  Notu
    B-
    B- / Negatif Not Derecelendirme Riski






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005031


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