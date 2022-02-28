***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2022 12:02
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını "BB-"den "B+"ya, ülke tavan notunu ise BB-‘den B+'ya düşürmüştü. Bu kararı takiben, 25 Şubat 2022 tarihinde Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt ve Uzun Vadeli Teminatsız Tahvil Notlarını "B+"dan "B"ye revize etmiştir.
Finansal Kapasite, Sermaye Benzeri Tahvil ve Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notlarına "Negatif Not Derecelendirme Riski" eklenmiştir.
Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Önceki
Güncel
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Negatif Görünüm
B/ Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Negatif Görünüm
B+/ Negatif Not Derecelendirme Riski
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Finansal Kapasite Notu
b+
b+ / Negatif Not Derecelendirme Riski
Ulusal Uzun Vadeli Notu
A+(tur) / Durağan Görünüm
A+(tur) / Durağan Görünüm
Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller
B+
B
Sermaye Benzeri Tahvil Notu
B-
B- / Negatif Not Derecelendirme Riski
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005031
BIST