***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu "B-"'den "B"ye yükseltirken, görünümünü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Akbank'ın Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu ise "B"de Pozitif İzleme'dedir.Banka'nın finansal kapasite notu da "b"de Pozitif İzleme'dedir.Akbank'ın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:ÖncekiGüncelUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB-/ Durağan GörünümB/ Pozitif GörünümUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuB/ Durağan GörünümB (Pozitif İzleme)Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuKısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuFinansal Kapasite Notub (Pozitif İzleme)Uzun Vadeli Teminatsız TahvillerB-Sermaye Benzeri Tahvil NotuCCC+CCC+ (Pozitif İzleme)Sermaye Benzeri Tahvil Notu (AT1)CCC (Pozitif İzleme)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259587BIST