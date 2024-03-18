***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2024 12:06
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu "B-"'den "B"ye yükseltirken, görünümünü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Akbank'ın Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu ise "B"de Pozitif İzleme'dedir.
Banka'nın finansal kapasite notu da "b"de Pozitif İzleme'dedir.
Akbank'ın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Önceki
Güncel
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B-/ Durağan Görünüm
B/ Pozitif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B/ Durağan Görünüm
B (Pozitif İzleme)
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Finansal Kapasite Notu
b
b (Pozitif İzleme)
Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller
B-
B
Sermaye Benzeri Tahvil Notu
CCC+
CCC+ (Pozitif İzleme)
Sermaye Benzeri Tahvil Notu (AT1)
-
CCC (Pozitif İzleme)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259587
BIST