***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
06.03.2023 18:27
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü tarafından 2022 yılının başında bütçe hedeflerinin açıklandığı video web cast yapılmıştır. Ayrıca 2022 yılı içerinde üst düzey yönetiminde katılımıyla çeyreksel finansal sonuçlar hakkında bilgi verilen ve soru-cevap bölümü içeren toplam 4 adet web-cast düzenlenmiştir. 2022 yılında toplam 33 yerli ve yabancı yatırımcı konferansına/Roadshow’una katılınmış ve yaklaşık 238 farklı uluslararası yatırımcı fon ve iki derecelendirme kuruluşu ile görüşülmüştür. Ayrıca üst düzey yönetimle birlikte 2 adet çevrimiçi panel düzenlenmiştir. Bunlarla birlikte, yatırımcı ve analistler tarafından telefon ve e-posta aracılığıyla iletilen sorulara da yanıt verilmiştir. Yıl içinde 500’ü aşkın soruya telefon ve e-posta yoluyla yanıt verilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007539
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Bagis-ve-yardim-politikasi/432/767/0
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/Bildirim/269794
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2021 yılına ilişkin düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 40,75
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/K%C3%A2r-dagitim-politikasi/428/760/0
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların ym-kurulu-komiteleri/543/1166/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
-
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2022 Faaliyet Raporu’nun 76. nolu sayfalarında yer almaktadır
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
-
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2022 Faaliyet Raporu’nun 177 nolu sayfasında yer almaktadır
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 online toplantı yapılmıştır. -
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 33 2 online toplantı yapılmıştır. -
Diğer (Other) Kredi Komitesi % 33 % 33 İhtiyaç duyuldukça toplanır. -
Diğer (Other) Üst Düzey Risk Komitesi % 33 % 33 2 online toplantı yapılmıştır. -
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
"Suzan Sabancı Dinçer - Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Engin - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye, Bankanın tüm faaliyetlerini izleme, İç Sistemler'den sorumlu üye, Uyum Programı'nın yürütülmesinden sorumlu üye Ahmet Fuat Ayla - Murahhas Üye, plasman hizmetlerinin takibi ve yönetimi"
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Akbank Denetim Komitesi 2022 yılında 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Uyum Başkanlığı, Risk Yönetimi Başkanlığı ile Bilgi Riski Yönetimi Başkanlığı tarafından hem denetim komitesi toplantı İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/01/2012 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Personel-tazminat-politikasi/433/768/0
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
399
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İç Kontrol Başkanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
etik@akbank.com, 02123857777
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planımız bulunmakta olup Yönetim Kurulu ile birlikte belirlenmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.akbank.com/tr-tr/insan-kaynaklari/Sayfalar/Firsat-Esitligi.aspx
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.akbank.com/tr-tr/insan-kaynaklari/Sayfalar/Firsat-Esitligi.aspx
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.akbank.com/Documents/2018-0307-krm-etik-ilkekerimiz-tr-web.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
-
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Politikalar/427/930/0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Sermaye-ve-ticaret-sicil-bilgileri/294/508/556
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/akbank-hakkinda/detay/Ortaklik-yapisi/282/518/0
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe - İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
2022 Faaliyet Raporu'nda 66,67 ve 121. nolu sayfalarda yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2022 Faaliyet Raporu'nda 77,78 nolu sayfalarda yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
2022 Faaliyet Raporu'nda 96 nolu sayfalarda yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2022 Faaliyet Raporu'nda 234-240. nolu sayfalarda yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2022 Faaliyet Raporu'nda 188,189 nolu sayfalarda yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2022 Faaliyet Raporu’nda 50-53 nolu sayfalarda yer almaktadır
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2022 Faaliyet Raporu’nda 180-187. nolu sayfalarda yer almaktadır
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
5 fiziki, 1 online toplantı yapılmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 93,5
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bankamız uygulamasında ortalama 3 gün önce sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Akbank Ana Sözleşmesi'nde 27. ve 31. maddelerde Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı belirlenmiştir. https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/images/pdf/AKBANK_ANA_SOZLESME.pdf
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Üyelerin şirket dışında görevler almalarına, yasal sınırlamalar dahilinde uygunluk verilmektedir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Yönetim Kurulu Komiteleri, 2022 Faaliyet Raporunun 78-79. sayfalarında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu komitelerinin çalışma esaslarına ilişkin bilgi Banka web sitesinde yer almaktadır. https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Eyüp Engin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Levent Demirağ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Eyüp Engin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Yaman Törüner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Türker Tunalı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Eyüp Engin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Yaman Törüner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Ahmet Fuat Ayla Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Eyüp Engin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Hakan Binbaşgil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Üst Düzey Risk Komitesi Eyüp Engin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Üst Düzey Risk Komitesi Ahmet Fuat Ayla Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Üst Düzey Risk Komitesi Hakan Binbaşgil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120602
BIST