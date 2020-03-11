***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 03.01.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması.Bankamız ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BANKSİS) arasındaki görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış ve 2018-2020 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827202BIST