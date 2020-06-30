***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 30.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması.İlgi'de kayıtlı özel durum açıklamamız ile, Citigroup Global Markets Limited (Citi), Emirates NBD Capital Limited (Emirates NBD), ICBC Standard Bank Plc (ICBC), Merrill Lynch International (BofA), SMBC Nikko Capital Markets Limited (SMBC Nikko) ve Standard Chartered Bank'in (SCB), yurtdışında ABD Doları cinsinden bir tahvil ihracı için Bankamızca yetkilendirildiği duyurulmuştu.Bu kapsamda eurobond tahvil ihracı için talep toplama süreci tamamlanmış olup ihracın nominal tutarı 500 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir.İtfa tarihi 6 Şubat 2026 olan, sabit faizli tahvilin kupon oranı 6,80% olarak belirlenmiştir. İhraç 8 Temmuz 2020 tarihinde tamamlanacak olup, söz konusu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853631BIST