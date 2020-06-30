***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2020 22:29
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 30.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgi'de kayıtlı özel durum açıklamamız ile, Citigroup Global Markets Limited (Citi), Emirates NBD Capital Limited (Emirates NBD), ICBC Standard Bank Plc (ICBC), Merrill Lynch International (BofA), SMBC Nikko Capital Markets Limited (SMBC Nikko) ve Standard Chartered Bank'in (SCB), yurtdışında ABD Doları cinsinden bir tahvil ihracı için Bankamızca yetkilendirildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda eurobond tahvil ihracı için talep toplama süreci tamamlanmış olup ihracın nominal tutarı 500 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir.
İtfa tarihi 6 Şubat 2026 olan, sabit faizli tahvilin kupon oranı 6,80% olarak belirlenmiştir. İhraç 8 Temmuz 2020 tarihinde tamamlanacak olup, söz konusu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853631
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 681,77
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.971
En Düşük
116.147
18:056,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
18:057,7027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7186
En Düşük
7,6716
18:05392,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,64
|Açılış
|: 392,36
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
393,66
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
|
|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
|
|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,49
|20.462.289
|% -6,85
|
|CASA
|21,00
|114.659
|% -6,67
|
|EKIZ
|10,24
|2.803.330
|% -6,48
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% -0,82
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,48
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4578
|8,5002
|% 0,61
|
|Frank
|7,2050
|7,2484
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8216
|1,8308
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|7,82
|
|Altın Gr.
|392
|393
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.559
|8,40
|
|Tam
|2.612
|2.626
|8,60
|
|Yarım
|1.269
|1.285
|4,20
|
|Çeyrek
|635
|643
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,07
|
|B. Petrol
|41,20
|41,20
|-0,67
|
Seans Raporu
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