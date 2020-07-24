***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 50.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861544BIST