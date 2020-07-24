***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2020 10:08
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 50.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861544
BIST
10:49119.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -17,43
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.121
En Düşük
118.221
10:496,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8501
En Düşük
6,8335
10:497,9529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
10:49417,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,09
|Açılış
|: 417,30
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
417,42
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KONYA
|413,80
|11.036.874
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|PKENT
|652,10
|871.206
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,15
|143.115
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|11.691.322
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|AKGUV
|4,58
|3.812.425
|% -5,76
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|ASELS
|35,32
|862.016.668
|% 0,51
|
|SISE
|6,63
|720.125.544
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,33
|294.719.302
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,42
|241.355.744
|% 4,25
|
|SODA
|7,35
|218.480.425
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,33
|294.719.302
|% 0,00
|
|SISE
|6,63
|720.125.544
|% 5,24
|
|TRKCM
|4,42
|241.355.744
|% 4,25
|
|TSKB
|1,26
|56.933.742
|% 0,00
|
|ODAS
|2,75
|96.232.080
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6971
|8,7407
|% 0,08
|
|Frank
|7,3744
|7,4189
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8202
|1,8294
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,60
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.738
|14,70
|
|Tam
|2.795
|2.810
|15,10
|
|Yarım
|1.357
|1.374
|7,40
|
|Çeyrek
|681
|688
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,01
|
|B. Petrol
|43,07
|43,07
|-0,26
|