***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2020 22:31
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2020, 29.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi a) 24.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması,
b) 29.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı açıklamalarımızda belirtilen eurobond tahvil ihracı 5 Ağustos 2020 itibariyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865555
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
18:057,0521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,1532
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0844
En Düşük
6,8794
18:058,4024
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,2368
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4274
En Düşük
8,1274
18:05461,61
En Yüksek
|Değişim
|: 3,28%
|| 14,67
|Açılış
|: 461,61
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|32.536.564
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|422.768.722
|% 10,00
|
|AYES
|4,84
|351.930
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.592.260
|% 9,98
|
|PKENT
|773,30
|8.254.978
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|530.161
|% -10,00
|
|BFREN
|858,80
|600.301
|% -10,00
|
|EMNIS
|3,24
|9.801
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,72
|57.069.379
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2239
|9,2701
|% 2,83
|
|Frank
|7,7342
|7,7808
|% 3,03
|
|Riyal
|1,8761
|1,8855
|% 2,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.039
|19,05
|
|Altın Gr.
|462
|462
|15,56
|
|Cumhuriyet
|3.036
|3.098
|114,10
|
|Tam
|3.128
|3.188
|117,20
|
|Yarım
|1.518
|1.556
|59,60
|
|Çeyrek
|761
|779
|28,70
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,97
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,35
|
|B. Petrol
|45,15
|45,15
|0,72
|
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