***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.07.2020, 29.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi a) 24.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması,b) 29.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması.İlgide kayıtlı açıklamalarımızda belirtilen eurobond tahvil ihracı 5 Ağustos 2020 itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865555BIST