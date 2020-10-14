***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkbank, uluslararası piyasalardan yaklaşık 700 milyon ABD Doları karşılığı 288 milyon ABD Doları ve 348,5 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25'tir. Sözleşmeye eklenen akordeon özelliği ile birlikte kredi çekiliş tarihine kadar gelebilecek katılımlarla sendikasyon kredi tutarı artabilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881373BIST