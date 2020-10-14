***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 09:15
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbank, uluslararası piyasalardan yaklaşık 700 milyon ABD Doları karşılığı 288 milyon ABD Doları ve 348,5 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25'tir. Sözleşmeye eklenen akordeon özelliği ile birlikte kredi çekiliş tarihine kadar gelebilecek katılımlarla sendikasyon kredi tutarı artabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881373
BIST
12:001.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:007,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0315
|Açılış
|: 7,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9506
En Düşük
7,9010
12:009,3282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0223
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:00485,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,84
|Açılış
|: 485,39
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,44
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:00
|ESEN
|12,43
|723.488
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.434.354
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.235.633
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|957.276
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.419.462
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.700.892
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,74
|498.448.711
|% -2,49
|
|SISE
|6,80
|434.748.537
|% 0,89
|
|GARAN
|7,12
|380.998.401
|% 0,42
|
|KRDMD
|3,63
|339.347.126
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|329.248.348
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,74
|498.448.711
|% -2,49
|
|EKGYO
|1,92
|329.248.348
|% 0,52
|
|TSKB
|1,19
|193.326.437
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,63
|339.347.126
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,15
|155.663.028
|% -0,92
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9486
|7,9506
|% 0,40
|
|Euro
|9,3240
|9,3282
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,2283
|10,2796
|% 0,15
|
|Frank
|8,6582
|8,7103
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1121
|2,1227
|% 0,35
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|6,78
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|20,51
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|9,92
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,96
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,61
|42,61
|0,17
|