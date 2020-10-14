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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2020 09:15
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Akbank, uluslararası piyasalardan yaklaşık 700 milyon ABD Doları karşılığı 288 milyon ABD Doları ve 348,5 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25'tir. Sözleşmeye eklenen akordeon özelliği ile birlikte kredi çekiliş tarihine kadar gelebilecek katılımlarla sendikasyon kredi tutarı artabilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881373


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Tam 3.196 3.276 20,51  
Yarım 1.545 1.585 9,92  
Çeyrek 775 792 4,96  
Gümüş.Ons 24,18 24,22 0,06  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,04  
B. Petrol 42,61 42,61 0,17  
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