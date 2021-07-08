***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar7 Temmuz 2021 tarihli açıklamamız ile Bankamızda yaşanan teknik sorun hakkında kamuoyuna bilgi verilmiş, ilgili birim ve teknoloji iş ortaklarımızın çözüm için çalışmalarına devam ettiği belirtilmişti.Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu kesintiler giderilmiş olup, hizmetlerimiz tüm kanallarımızda devam etmektedir.Bu süreçte müşterilerimiz yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere akbank.com'dan ulaşabilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948401BIST