***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2021 11:05
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
7 Temmuz 2021 tarihli açıklamamız ile Bankamızda yaşanan teknik sorun hakkında kamuoyuna bilgi verilmiş, ilgili birim ve teknoloji iş ortaklarımızın çözüm için çalışmalarına devam ettiği belirtilmişti.
Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu kesintiler giderilmiş olup, hizmetlerimiz tüm kanallarımızda devam etmektedir.
Bu süreçte müşterilerimiz yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere akbank.com'dan ulaşabilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948401
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|63.545.576
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|171.021.793
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|% 0,62
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|Sterlin
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|12,0332
|% 0,18
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|Frank
|9,4303
|9,4871
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|Riyal
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|1.812
|8,62
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|Altın Gr.
|507
|507
|2,95
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|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
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|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
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|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
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|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
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|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,03
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|Gümüş Gr.
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|7,31
|0,00
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