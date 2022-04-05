***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2022 19:01
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca daha önce kayıttan düşülmüş olarak takip edilen takipteki kredi alacak portföyünün 1.531 Milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 180.7 Milyon TL. bedel karşılığında Birikim Varlık Yönetimi A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş., Met-Ay Varlık Yönetimi A.Ş. ve Denge Varlık Yönetimi A.Ş.'nden oluşan 4 firmaya satılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016084
BIST
18:052.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 14,89
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.304
18:0514,7332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0546
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7356
En Düşük
14,6627
18:0516,0897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0254
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,0666
18:05910,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,45
|Açılış
|: 910,10
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
907,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUSE
|150,70
|14.817.310
|% 10,00
|
|SODSN
|27,94
|684.668
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.972.665
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|37.393.392
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|77.830.769
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|85.850.542
|% -9,93
|
|LIDER
|18,65
|833.113.279
|% -9,02
|
|CASA
|100,20
|395.827
|% -6,36
|
|GRNYO
|2,35
|4.202.922
|% -6,00
|
|GZNMI
|46,40
|35.836.917
|% -4,84
|
|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 3,11
|
|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% -0,25
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 1,66
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 3,19
|
|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7148
|14,7332
|% 0,37
|
|Euro
|16,0626
|16,0897
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,2146
|19,3110
|% 0,06
|
|Frank
|15,7847
|15,8798
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9134
|3,9330
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-9,93
|
|Altın Gr.
|910
|911
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,33
|