***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca daha önce kayıttan düşülmüş olarak takip edilen takipteki kredi alacak portföyünün 1.531 Milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 180.7 Milyon TL. bedel karşılığında Birikim Varlık Yönetimi A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş., Met-Ay Varlık Yönetimi A.Ş. ve Denge Varlık Yönetimi A.Ş.'nden oluşan 4 firmaya satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016084BIST