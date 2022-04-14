***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 16:26
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşın, Danıştay nezdindeki karar düzeltme aşamasında yerel mahkeme kararının Bankamız lehine bozulduğu ve yeniden incelenerek karar verilmek üzere dava dosyasının ilk kararı veren yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildiği, yerel mahkemenin Danıştay'ın bozma kararına uymadığı ve söz konusu yerel mahkeme kararına Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda temyiz başvurusunda bulunulduğu, temyiz isteminin kabul edilerek, yerel mahkemenin ısrar kararının bozulmasına karar verildiği duyurulmuştu.
Rekabet Kurumu tarafından, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na yapılan karar düzeltme başvurusu reddedilmiş olup, yasal süreç devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020667
BIST
16:432.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 20,43
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:4314,6370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0428
|Açılış
|: 14,6200
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|Önceki Kapanış
|: 14,6030
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14,6370
En Düşük
14,5748
16:4315,8036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1103
|Açılış
|: 15,7900
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|Önceki Kapanış
|: 15,8100
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15,9942
En Düşük
15,7510
16:43927,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,79
|Açılış
|: 927,49
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|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:40
|IHAAS
|15,40
|14.156.538
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|132.939.168
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.539.681.521
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|45.969.009
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.346.995
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,78
|10.173.104
|% -4,71
|
|DOBUR
|52,30
|6.539.602
|% -4,21
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|THYAO
|37,40
|4.192.199.692
|% 1,14
|
|GARAN
|13,74
|2.647.630.224
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,98
|2.539.681.521
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,21
|1.596.011.788
|% 2,45
|
|SISE
|17,51
|1.550.018.299
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,98
|2.539.681.521
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|679.819.807
|% 9,47
|
|ODAS
|2,30
|749.289.919
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,15
|1.338.651.113
|% 2,39
|
|DOHOL
|3,88
|933.079.928
|% 1,57
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6258
|14,6281
|% 0,23
|
|Euro
|15,7673
|15,7918
|% -0,77
|
|Sterlin
|19,0603
|19,1559
|% -0,12
|
|Frank
|15,4981
|15,5914
|% -0,33
|
|Riyal
|3,8882
|3,9077
|% 0,21
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|-4,82
|
|Altın Gr.
|929
|929
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.152
|6.245
|11,00
|
|Tam
|6.126
|6.279
|12,56
|
|Yarım
|2.961
|3.037
|6,07
|
|Çeyrek
|1.485
|1.519
|3,04
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,32
|
Seans Raporu
16:40
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16:55HUNER
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16:53OZKGY
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16:53OZKGY
Yüzde 5.04 oranında artışla 10.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 031, 387 adet işlem
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