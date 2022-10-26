***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 19:53
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbank, uluslararası piyasalardan 225 milyon ABD Doları ve 177.5 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Sofr+%4,25 ve Euribor+%4,00'dür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074505
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -41,84
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,5859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0220
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,5805
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1899
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5296
18:05992,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,62
|Açılış
|: 992,80
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.985.429
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.158.234
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.148.727
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.303.653
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.364
|% -9,23
|
|DOGUB
|9,35
|38.296.022
|% -9,14
|
|KENT
|189,90
|3.995.082
|% -7,82
|
|THYAO
|99,40
|8.825.170.164
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.438.523
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.695.020.005
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.571.736
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|1.052.361.582
|% 0,97
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|SKBNK
|2,11
|474.276.113
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.597.029
|% -2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5839
|18,5859
|% -0,12
|
|Euro
|18,5313
|18,5805
|% -1,01
|
|Sterlin
|21,4540
|21,5615
|% -0,51
|
|Frank
|18,6750
|18,7875
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9363
|4,9610
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,80
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.657
|6.732
|-36,00
|
|Yarım
|3.244
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|1,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL